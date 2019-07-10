Tử vi thứ Năm ngày 11/7/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mão xui xẻo không đường thoát, tuổi Tuất bị bạn bè chơi xấu

Vận trình của Tý hôm nay phải đối mặt với nhiều thử thách và trở ngại. Cấp trên cố tình làm khó để thử lòng bạn. Thế nên hãy chăm chỉ, cần cù một chút để ghi điểm tốt trong mắt đồng nghiệp cũng như cấp trên. Bởi càng cố gắng, bạn càng sẽ có được những điều mình mong muốn.

Tử vi thứ Năm ngày 11/7/2019 của 12 con giáp kẻ bị tiểu nhân hãm hại không ngóc đầu lên được, người lại đón lộc từ quý nhân phương xa mang đến giàu có ngất trời, tiền tiêu hoài không hết.

Tuổi Dần có vận trình hung cát đan xen. Nửa ngày đầu tinh thần của bạn khá tốt, làm gì cũng trôi chảy, thuận lợi. Nhưng nửa ngày sau lại không mấy tốt lành, bởi tiểu nhân luôn tìm cách chơi xấu, đâm lén sau lưng khiến bạn thân bại danh liệt, tiền mất tật mang.

Vận trình ngày thứ Năm của Sửu tương đối suôn sẻ, không có quá nhiều người cản trở bạn. Nhờ vậy mà con đường tiền tài cũng đổ về liên tục, không thất thoát đồng nào. Hôm nay bạn nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều một chút, ăn uống đúng giờ giấc và giảm bớt công việc.

Tử vi thứ Năm ngày 11/7/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Năm ngày 11/7/2019 của tuổi Mão gặp nhiều chuyện không vui - Ảnh minh họa: Internet

Mão có một ngày vô cùng tệ hại, mọi chuyện đều không đâu vào đâu. Những cố gắng bao nhiêu lâu nay của bạn không được đền đáp xứng đáng. Thậm chí còn bị người khác lợi dụng cơ hội chơi xấu khiến bạn mất điểm trong mắt cấp trên, bị đồng nghiệp khinh thường, xa lánh.

Tử vi thứ Năm ngày 11/7/2019 của tuổi Thìn

Được quý nhân giúp đỡ, nâng bước nên vận trình của bạn vô cùng suôn sẻ, hanh thông. Ngày hôm nay bạn muốn gì được nấy, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình. Người độc thân vừa có tình, vừa có tiền nên tâm trạng vô cùng tốt. Người có gia đình, người yêu sống với nhau hòa bình và êm đẹp.

Tử vi thứ Năm ngày 11/7/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Năm ngày 11/7/2019 của tuổi Tỵ đào hoa bủa vây - Ảnh minh họa: Internet

Vận đào hoa của Tỵ vô cùng rực rỡ. Bạn không chỉ được yêu thương mà còn nhận được nhiều lời tỏ tình, tặng quà từ người khác phái. Tuy nhiên Tỵ nên giữ cái đầu lạnh để chọn đúng người. Nữ tuổi Tỵ đừng quá yếu đuối kẻo bị người khác lừa gạt. Nam tuổi Tỵ đừng quá vô tâm kẻo làm tổn thương người phụ nữ của mình.

Tử vi thứ Năm ngày 11/7/2019 của tuổi Ngọ

Ngọ có nhiều cơ hội thăng tiến không ngừng trong công việc. Những khó khăn thời gian trước đã qua đi nhanh chóng. Bây giờ Ngọ chỉ ngồi không hưởng phúc, hưởng thụ thành quả mà mình đã cố gắng thời gian qua. Tuy nhiên đừng ngủ quên trên chiến thắng, hãy thật chăm chỉ để công danh tồn tại lâu dài hơn.

Tử vi thứ Năm ngày 11/7/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Năm ngày 11/7/2019 của tuổi Mùi được quý nhân giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Mùi khá ổn định. Khi khó khăn đều có quý nhân đứng ra giúp đỡ nên ít khi lâm vào bế tắc. Điều này giúp bạn mạnh mẽ hơn để đối mặt với những tiểu nhân đang tìm cách hãm hại mình. Đồng thời cũng giúp bạn trưởng thành hơn và không tin tưởng ai quá nhiều.

Tử vi thứ Năm ngày 11/7/2019 của tuổi Thân

Trong tình yêu, Thân chịu không ít tổn thương từ kẻ thứ ba mang đến cho mình. Bạn và người ấy cãi vã và bất đồng quan điểm với nhau vì có sự xuất hiện của người khác. Điều này vô cùng ảnh hưởng đến tâm trạng cũng như sự tập trung của bạn trong công việc.

Tử vi thứ Năm ngày 11/7/2019 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Năm ngày 11/7/2019 của tuổi Dậu cẩn thận trong lời ăn tiếng nói - Ảnh minh họa: Internet

Những lời nói của Dậu ngày hôm nay rất vô tình. Vì vậy hãy cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, đừng để những người thân thiết, bạn bè, người yêu của bạn phải chịu tổn thương. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nói để không làm mất lòng bất cứ ai.

Tử vi thứ Năm ngày 11/7/2019 của tuổi Tuất

Tuất gặp nhiều chuyện xui xẻo trong ngày hôm nay. Vì tính khá nóng vội nên bạn làm gì cũng hư việc. Thậm chí còn nổi nóng vô cớ với những người xung quanh. Điều này khiến mọi người cảm thấy sợ hãi và xa lánh bạn hơn. Ngày hôm nay bạn cũng nên thận trọng trong việc đưa ra những quyết định của bản thân.

Tử vi thứ Năm ngày 11/7/2019 của tuổi Hợi

Hợi có nhiều bước tiến triển vượt bậc trong công việc. Sự nghiệp của bạn cứ phất lên như diều gặp gió. Hợi được lòng mọi người nên làm gì cũng được ủng hộ hết mình. Thậm chí cấp trên còn tin tưởng giao cho bạn nhiều công việc, dự án quan trọng.

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