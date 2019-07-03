3 con giáp nhờ phúc đức của ông bà tổ tiên đến năm 30 tuổi tiền nhét đầy két sắt, xây nhà tậu xe đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 03/07/2019 17:30

Những con giáp may mắn dưới đây nhờ phúc đức ông bà tổ tiên nên đến năm 30 tuổi tiền tự động đổ vào túi, nhét đầy két sắt, tậu nhà sắm xe, sống như vua chúa.

Những con giáp may mắn dưới đây từ trong bụng mẹ đến khi sinh ra đã bước trên thảm đỏ, tích được nhiều phúc đức của ông bà tổ tiên, đến năm 30 tuổi tiền tài nở rộ, trở thành đại gia.

Tuổi Tý

Tuổi Tý khá thông minh và nhạy bén với những vấn đề xảy ra với mình. Bạn biết cách nắm bắt cơ hội khá tốt nên thường thành công trong sự nghiệp. Từ khi sinh ra, bạn đã hốt hết may mắn của thiên hạ, cuộc sống dư dả an nhàn suốt đời. Vận tài lộc nở rộ nhất là khi bước sang tuổi 30.

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Tý nằm trong 3 con giáp may mắn, tiền bạc tiêu xài phủ phê - Ảnh minh họa: Internet

Bạn hưởng được phúc lộc của ông bà tổ tiên nên tiền tài cứ đổ về liên tục không thiếu thứ gì. Tý có thể mua nhà, sắm xe sống cuộc đời như ông/bà hoàng, sung túc, chỉ ngồi không hưởng thụ. Thời trẻ bạn làm việc chăm chỉ, kèm với may mắn trời cho nên về già an nhàn tấm thân, không lo nghĩ gì nhiều.

Tuổi Mão

Mão được thần may mắn ưu ái rất nhiều trên con đường công danh. Chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực hết mình, bạn sẽ giữ được nhiều chức vụ lớn trong công việc. Không những làm lãnh đạo, bạn còn được nhiều người yêu mến, nể phục tài năng.

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Mão hưởng lộc trời ban, may mắn ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Nói chung cuộc sống của bạn không sợ thiếu tiền, bởi lúc hết rồi lại đầy. Không đến mức phải lâm vào con đường thiếu thốn phải vay mượn khắp nơi. Mão là con giáp may mắn, nhờ phúc đức của ông bà tổ tiên mà công danh tiền tài không thiếu bất cứ thứ gì. Khi về già, bạn sẽ có cuộc sống hạnh phúc như vua chúa, có kẻ hầu người hạ, sống trong lâu đài nguy nga lộng lẫy.

Tuổi Thìn

Vận trình của Thìn ngày trẻ không quá tốt nhưng cũng không đến mức tệ. Bạn làm gì cũng được quý nhân soi sáng, chỉ đường dẫn lối nên thành công rực rỡ khi về già. Khi còn trẻ, bạn sẽ nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền.

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Thìn có cuộc sống hạnh phúc khi về già - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ lao động chăm chỉ, cần cù, khi về già, lộc lá sẽ đổ về nhà khiến bạn trở tay không kịp. Nói chung, về già Thìn có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, an nhàn, không cần phải sợ bất cứ tiểu nhân nào ghen ghét, hãm hại.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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