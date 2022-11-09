Tử vi thứ Năm ngày 10/11/2022 của 12 con giáp: Dần - Ngọ thuận buồm xuôi gió; Mùi - Dậu Tương Phá gây họa, vạn sự bất thành

Rất may là có Chính Quan chiếu cố nên Sửu có một ngày thứ 5 thoải mái, không bị áp lực vì công việc. Bạn làm gì cũng nghiêm túc, suy nghĩ trước sau nên mọi việc đã xong từ trong tuần. Ai đang chờ tin tức xin việc, thi cử, chức quyền hoặc học hành sẽ sớm đón nhận tin tốt.

Xem tử vi thứ Năm ngày 10/11/2022 của 12 con giáp, Chính Ấn che chở, người tuổi Tý hợp tác tốt với đồng nghiệp. Nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể giải quyết một cách nhanh gọn và thuận lợi. Nếu là người làm lãnh đạo, bạn có khả năng gắn kết mọi người, biết sắp xếp nhân sự đúng chỗ nên mọi người có thể phát huy được hết khả năng của mình. Bạn đưa cả tập thể đi tới thành công, đồng thời cũng khẳng định được vị thế của mình. Tuy nhiên, trong ngày Thủy vượng như hôm nay, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe , đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm văn phòng. Bạn nên vận động vừa với sức của mình và chớ ngồi một chỗ quá lâu.

Trong ngày hôm nay, những người tuổi Dần làm công việc tự do hoặc có thêm nghề tay trái sẽ thuận buồm xuôi gió. Bạn làm ăn chân chính thì cứ tự tin ngẩng cao đầu mà làm tốt việc của mình, ai làm gì mặc kệ họ, khi công việc của bạn tốt lên tự khắc lộc lá sẽ đến ầm ầm.

Tinh thần vui vẻ nên công việc cũng hanh thông, tiền bạc cũng theo đó mà về nhiều hơn. Hôm nay bạn sẽ chi khá nhiều cho những khoản lặt vặt nhưng đó là những khoản cần thiết. Sửu biết cân đối chi tiêu hợp lý, biết tìm đường làm ăn, thích kiếm tiền, không thích ăn bám ai hết. Tuy nhiên vận tình cảm có dấu hiệu suy sụp khi gặp cục diện ngũ hành Mộc khắc Thổ. Tâm tính hiền lành, ghét sân si nhưng tuổi này lại hay bị kẻ xấu soi mói, bắt bẻ. Bạn nên dẹp bớt bạn bè xã giao, lúc hoạn nạn không thấy đâu mà lúc có của cải thì mới xuất hiện.

Tài lộc khởi sắc hơn mọi ngày, có đồng ra đồng vào không lo thiếu thốn. Đây là con giáp giỏi kiếm tiền nên không chịu ngồi yên một chỗ bao giờ, đầu luôn nghĩ làm sao để có tiền vào túi. Nay cũng có lộc ăn uống, có người mang đồ ăn tới nhà chơi hoặc được biếu tặng. Đường tình cảm bình ổn nhờ hai hành Mộc tương hòa. Vốn là người ghét xu nịnh nên đôi khi tuổi này hay làm mất lòng người khác nhưng cũng được nhiều người yêu quý. Nữ mệnh sống thẳng thắn, nóng tính nhưng lại vô cùng có trách nhiệm với gia đình, rất chu đáo.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Dưới sự ảnh hưởng của cục diện Tương Hình, người tuổi Mão làm việc gì cũng cần hết sức cẩn thận, bởi xung quanh bạn có không ít kẻ tiểu nhân đang nhăm nhe tìm cơ hội để hãm hại bạn, khiến bạn liên tiếp gặp phải sự cố.



Dù đang làm công việc hay giữ vị trí gì đi nữa, bản mệnh cũng không nên tin tưởng bất cứ ai một cách quá dễ dàng, đặc biệt là những kẻ cố tình tỏ vẻ làm thân với mình. Đừng vội nghe theo ý kiến của người khác, bạn cần giữ chính kiến của mình. May mắn Thủy sinh Mộc cho thấy nửa kia chính là chỗ dựa vững vàng của bạn. Hãy trao đổi với người ấy những điều bạn còn chưa rõ, chắc hẳn đối phương sẽ đưa ra cho bạn những gợi ý, những hướng đi đáng tin cậy đấy.

Tuổi Thìn

Đường sự nghiệp của tuổi Thìn không tốt vì lâm Thiên Quan. Một vài kẻ xấu tính đang ghen tị với thành công của bạn, đừng lo lắng, việc ai người đó làm. Nhiều người buôn bán hay bị cạnh tranh, đối thủ xấu tính, bên ngoài thì tươi cười nhưng bên trong ghen ghét, chỉ mong bạn làm ăn thua lỗ, cẩn thận dính tới pháp luật nhé Thìn.

Tử vi dự báo đường tiền bạc của tuổi này khá tốt khi được Tam Hội cục nâng đỡ. Tiền tài hanh thông, rủng rỉnh túi, tiết kiệm cũng là điều bạn nên làm đề phòng những lúc ốm đau. Bạn nào chịu khó làm thêm thì cũng có đồng ra đồng vào, đủ tiền tiêu vặt hàng tháng. Ngũ hành Mộc Thổ tương khắc dự báo vận tình cảm dễ đi xuống. Cuộc đời sẽ không như trong những câu chuyện cổ tích nhiệm mầu, bạn nên bớt hy vọng. Một số người cần điều chỉnh lại thái độ của mình, đừng để cảm xúc lấn át lý trí khi gặp những người quan trọng.

Tuổi Tị

Thực Thần chiếu mệnh, người tuổi Tị làm nghề tự do có thể kiếm được một khoản khả quan trong thời điểm này. Bạn ngày càng xác lập được vị thế và danh tiếng của mình, khiến nhiều người nghe danh chủ động đến kí kết hợp đồng. Người trẻ tuổi có thể tìm hiểu thêm các lĩnh vực đầu tư để sử dụng tiền hợp lý, khiến tiền đẻ ra tiền. Nếu có gì chưa rõ, bạn hãy hỏi những người giàu kinh nghiệm xung quanh, như vậy sẽ tránh được những sai sót gây hao tài.



Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần xuất hiện ở hướng Đông Bắc và Tài thần xuất hiện ở hướng Đông Nam.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Chuyện làm ăn của Ngọ trong hôm nay được Tam Hợp cục nâng đỡ nên khởi sắc hơn hẳn. Bạn được cấp trên đánh giá cao khi dám đứng ra nhận trách nhiệm mỗi khi có vấn đề xảy ra trong công việc. Bạn cũng là con giáp giỏi ngoại giao, ăn nói khéo léo nên buôn bán khá đắt hàng.

Thu nhập chính của Ngọ trong hôm nay khá ổn nhờ Chính Tài trợ vận. Có lẽ hôm nay bạn thực sự may mắn và có được vận công việc, tài lộc tốt. Bạn nên đầu tư cho công việc hiện tại, đó là khoản đầu tư có lời nhất cho tương lai sau này của bạn. Hỏa Mộc tương sinh giúp vận tình duyên của bản mệnh đi lên. Thái độ tự tin và chủ động giúp bạn dễ ghi điểm trong mắt mọi người. Tuổi này đi đâu cũng ý tứ, khéo léo, nhanh miệng, hay được lòng người khó tính.

Tuổi Mùi

Tiếp nối tử vi thứ Năm ngày 10/11/2022 của 12 con giáp, Tương Hại giáng họa, người tuổi Mùi dễ rơi vào cảnh tranh cãi với đồng nghiệp, bạn bè. Ai cũng có cái lý của mình nên chẳng ai chịu nhường ai, cuối cùng công việc lâm vào bế tắc. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng khó mà được thuận lợi. Bạn thường xuyên phải giải quyết những mâu thuẫn trong các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, vì thế mà việc tiến hành những dự án mới buộc phải ngừng lại, đồng tiền cũng chẳng thể chảy về túi.

Đáng buồn hơn, Thổ khắc Thủy cho thấy người độc thân quá ngây thơ có thể phải chịu tổn thương trong ngày hôm nay. Bạn không nên nghe theo lời tán tỉnh ngọt ngào của bất cứ ai. Muốn biết một người có thật lòng với mình hay không, bạn nên nhìn vào hành động của đối phương.

Tuổi Thân

Thiên Ấn chiếu mệnh mang đến tia sáng hy vọng cho đường sự nghiệp của tuổi Thân sắp tới. Bạn làm chủ được bản thân, quản lý được công việc của mình, cuối tuần có thời gian nghỉ. Người làm lãnh đạo được người khác kính nể nhờ sự uy tín và điềm đạm của mình.

Tuy nhiên chuyện tiền bạc khá xui khi con giáp này gặp Tương Xung phá hoại. Tài lộc có điềm báo giảm sút và bạn nên cố gắng thận trọng trong giấy tờ, giao dịch, tránh để bị lợi ích che mờ mà bị lừa gạt. Đi ra ngoài nhớ bảo vệ tài sản cá nhân cẩn thận kẻo bị kẻ gian lấy mất. Chịu ảnh hưởng từ cục diện Kim Mộc tương khắc nên Thân vô cùng mệt mỏi vì tình cảm. Bạn không nên mang những bực dọc ấm ức bên ngoài về trút giận lên người thân, họ vô tội. Bạn bè thì cũng nên hạn chế ăn nhậu đàn đúm với nhau, có chuyện gì cần thiết thì hãy tụ tập không thì thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi hàng ngày thấy, Tương Phá gây họa, người tuổi Dậu làm việc gì cũng vướng phải khó khăn trong ngày hôm nay. Dường như kẻ tiểu nhân luôn tìm cách phá đám, khiến công việc tưởng chừng quen thuộc cũng chẳng thế tiến triển như dự tính.



Chuyện làm ăn cũng chưa có dấu hiệu thật sự tích cực, nhưng nguyên nhân chủ yếu là bạn đang đặt ra những mục tiêu quá cao xa, thích tìm hiểu những lĩnh vực mới nhưng lại chưa xác định được đúng năng lực của mình và thực tế trước mắt. Kim sinh Thủy, người độc thân có thể nhận được lời bày tỏ của người khác giới. Đó có thể là người mà bạn cũng đã thầm để ý suốt bấy lâu. Còn chần chừ gì nữa, hãy đồng ý với đối phương để cuộc sống đôi bên bước sang trang mới nhé.

Tuổi Tuất

Nay có Thiên Quan chiếu mệnh nên tốt nhất là Tuất hãy ngừng tiến hành đàm phán, kí kết hợp đồng, gặp gỡ tư vấn khách hàng vì khả năng cao sẽ không được suôn sẻ. Người làm công ăn lương có dấu hiệu chán nản với công việc hiện tại, muốn thôi việc, không thích quay lại cơ quan.

Vận tài lộc may mắn vô cùng nhờ có Tam Hợp cục tương trợ. Tuất là con giáp nhanh nhẹn biết làm ăn, biết dùng ưu điểm của mình để kiếm tiền. Người buôn bán kinh doanh cũng có vận may này khi chuyện làm ăn phát tài phát lộc, được khách yêu quý. Cục diện Mộc Thổ tương khắc khiến vận tình cảm của bản mệnh đi xuống. Bạn nên chú ý giữ cho các mối quan hệ luôn trong tầm kiểm soát, nếu không sẽ phải gánh chịu hậu quả rất nặng nề sau này đấy. Trong tình yêu, không phải lúc nào trao tình cảm đi cũng nhận lại như ý muốn.

Tuổi Hợi

Xem tử vi hôm nay, Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Hợi không phải lo lắng quá nhiều về công việc trong ngày hôm nay. Bên cạnh bạn có sự xuất hiện của quý nhân, đối phương luôn kịp thời đưa ra cho bạn những lời gợi ý hữu ích.



Chuyện làm ăn cũng tiến triển cực kì suôn sẻ trong ngày hôm nay. Bạn niềm nở, chân thành nên dễ dàng chinh phục cảm tình của khách hàng, khiến ai cũng muốn quay trở lại lần sau. Số lượng khách hàng trung thành của bạn ngày một tăng lên. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Mãn là ngày thích hợp để cầu tài, cầu phúc, tế tự. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, như vậy sẽ gặp được nhiều may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm