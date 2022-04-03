Tử vi thứ Hai ngày 4/4/2022 của 12 con giáp: Dần - Mão liên tiếp gặp may, tài lộc khai thông, thuận lợi, Thìn bế tắc trăm bề, vận trình tụt dốc không phanh

Tử vi thứ Hai cho thấy người tuổi Tý dễ xảy ra tranh cãi cũng chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt. Trong lúc cãi vã, có thể con giáp sẽ không biết mình đang nói gì nhưng sau này nghĩ lại bạn sẽ hối hận. Vì thế, khi cảm nhận được sự nóng nảy của mình thì nên tập trung sang việc khác để tự mình tìm cách "hạ hỏa" nhé.

Xem tử vi thứ Hai ngày 4/4/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Sự nghiệp của người tuổi Sửu phát triển theo chiều hướng không mong muốn trong thứ Hai. Sự lơ là là nguyên nhân chính khiến bạn dễ gặp phải khúc mắc ngay cả trong những công việc tưởng chừng quen thuộc. Vì thế, trong ngày hôm nay, bạn cần hết sức cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định quan trọng.

Con giáp cũng được khuyên nên chấm dứt những suy tiêu cực để có thể nhìn nhận mọi vấn đề một cách rõ ràng và lạc quan hơn. Một khi phiền muộn kết thúc, thành công sẽ tự tìm đến.

Vận trình tài lộc trong tuần không được sáng cho lắm. Kiếp Tài án ngữ, con giáp này có thể có được tiền trong tay nhưng rồi lại đánh mất ngay trong chớp mắt. Con giáp nên cẩn thận tiểu nhân, đừng tin vào những lời đường mật kẻo rước họa vào thân.

Tử vi thứ Hai ngày 4/4/2022 của tuổi Dần

Người tuổi Dần trong thứ Hai vận trình may mắn, đón nhận nhiều hỷ sự. Con giáp trở nên linh hoạt hơn trong công việc, nhờ đó mà bạn tìm ra những cách xử lý phù hợp trong những tình huống khó khăn. Bạn ngày càng tự tin vào bản thân và có những bước đột phá lớn trong sự nghiệp.

Đường tài lộc trong thời gian này cực kì thuận lợi. Cát Tinh mang đến những cơ may tài lộc lớn đến bất ngờ. Chỉ cần con giáp bình tĩnh và sáng suốt để không mắc sai lầm nghiêm trọng thì cơ may làm giàu rất thuận lợi với bạn.

Tử vi thứ Hai ngày 4/4/2022 của tuổi Mão

Công việc của người tuổi Mão trong thứ Hai tiến triển tương đối ổn định. Con giáp nhận được sự tin tưởng của mọi người nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc, cẩn thận. Cấp trên có thể sẽ giao cho bạn phụ trách nhiều nhiệm vụ quan trọng mà một khi đã thành công thì nhất định thăng quan tiến chức.

Vận trình tình duyên có những thay đổi mới mẻ. Con giáp vốn không quan tâm đến chuyện tình cảm nhưng vẫn được nhiều người để ý. Bạn đừng nên khắt khe quá mức mà bỏ lỡ đi các mối nhân duyên tốt với mình.

Tử vi thứ Hai ngày 4/4/2022 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn dễ rơi vào cảnh bế tắc trong công việc. Bạn có thể bị cấp trên chèn ép, ngăn cản con đường thăng tiến. Bản mệnh nên bước chậm lại và nhận ra những vấn đề tồn tại xung quanh mình. Con giáp cũng cần chú ý tránh vây vào thị phi vì sẽ mang lại những rắc rối không đáng có.

Chuyện tình cảm chưa được như ý muốn. Bạn đang bỏ qua khá nhiều cơ hội hẹn hò, yêu đương vì giữa hai bạn dần mất đi tiếng nói chung.

Tử vi thứ Hai ngày 4/4/2022 của tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ trong thứ Hai có nhiều bước tiến mới trong công việc. Con giáp gạt bỏ mọi trở ngại trên bước đường bạn chọn để tiến đến thành công vang dội. Khát khao thể hiện bản thân giúp con giáp có động lực để phấn đầu mỗi ngày và chạm đến những vị trí mà mình ao ước. Tỵ được dư đoán là một trong những con giáp có sự chuyển mình ngoạn mục trong tương lai.

Tài vận khởi sắc, tuổi Tỵ nên nắm lấy những cơ hội đang chờ đón mình. Với ai có máu kinh doanh và muốn làm giàu thì bán hàng online là lựa chọn không tồi.

Tài vận khởi sắc, tuổi Tỵ nên nắm lấy những cơ hội đang chờ đón mình trong thứ Hai - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 4/4/2022 của tuổi Ngọ

Thứ Hai là ngày thích hợp để người tuổi Ngọ đầu tư, kinh doanh. Khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác sẽ giúp con giáp nhanh chóng tìm được những cơ hội làm ăn đầy hứa hẹn. Với người làm công ăn lương, bạn nên chú ý hơn trong việc mở rộng các mối quan hệ xã giao, tạo đà cho sự phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Chuyện tình cảm của con giáp thăng hoa đáng kể. Sau bao hiểu lầm, bạn và nửa kia đã nhận ra sự quan trọng của nhau trong cuộc sống. Dự đoán, cặp đôi sẽ có một cái kết đẹp trong thời gian tới.

Tử vi thứ Hai ngày 4/4/2022 của tuổi Mùi

Tử vi nói rằng, hung vận của người tuổi Mùi đang khá lớn, con giáp nên cẩn trọng với những gì xảy ra xung quanh. Công việc không thật sự suôn sẻ, con giáp này có thể chịu những lời gièm pha, nghi kị của bạn bè và đồng nghiệp. Năng lực của bản mệnh cũng bị nghi ngờ và đem ra bàn tán. Những lúc như vậy, hãy cứ dùng sự thực để chứng minh khả năng của chính bản thân mình thay vì biện hộ vô ích.

Chuyện tình cảm của con giáp tuổi Mùi không có gì khởi sắc. Bạn nên chủ động tìm cách để tăng kết nối giữa hai người. Sự im lặng đôi lúc không phải vàng mà là con dao hai lưỡi ảnh hưởng vô cùng lớn đến tình yêu của hai bạn.

Tử vi thứ Hai ngày 4/4/2022 của tuổi Thân

Người tuổi Thân hãy chào đón những điều bất ngờ và thú vị trong thứ Hai. Có Thiên Ấn giúp sức, những điều tốt đẹp đang tìm đến con giáp, đừng bỏ lỡ chúng chỉ vì sự ngại ngần, kém tự tin, hay bất cứ lý do nào. Nếu đang có nguyện vọng hay kế hoạch gì đang ấp ủ, Thân hãy tiến hành ngay từ bây giờ. Vận trình đang lên, con giáp làm gì cũng thành công.

Đường tình duyên khá tốt, bạn và đối phương có nhiều cơ hội cần gũi hơn, cải thiện và giữ được sự nồng ấm cho tình cảm đó. Người độc thân phải mất một khoảng thời gian nữa mới tìm được đối tượng ưng ý nhưng đừng quá lo lắng, hạnh phúc sẽ mỉm cười với những ai biết nhẫn nại và lạc quan.

Tử vi thứ Hai ngày 4/4/2022 của tuổi Dậu

Người tuổi Dậu gặp không ít thử thách trong thứ Hai. Tuy nhiên, con giáp đừng quá lo lắng bởi chỉ cần vượt qua ngưỡng cửa hiện tại, Dậu sẽ thăng tiến không ngừng, đạt được những gì mình hằng mong muốn. Vì vậy, đây có thể là cơ hội tốt đển con giáp tôi luyện bản thân để chạm đến những thành công xứng đáng. Hãy tin vào khả năng của chính mình.

Bạn và nửa kia viên mãn hơn do những hiểu lầm trước đó đã được tháo gỡ. Trải qua khúc mắc, đôi bên dần bao dung hơn và học được cách đặt mình vào vị trí của đối phương.

Bạn và nửa kia viên mãn hơn do những hiểu lầm trước đó đã được tháo gỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 4/4/2022 của tuổi Tuất

Trong thứ Hai, những lời nói thiếu suy nghĩ của người tuổi Tuất dễ gây tổn thương cho người khác. Tốt nhất, bạn nên suy nghĩ thật kĩ trước khi cất lời hoặc có bất cứ hành động gì.

Bên cạnh đó, bạn cũng thường xuyên cảm thấy căng thẳng, lo lắng khi phải đối diện với những khó khăn. Tuy nhiên, chính những cảm xúc tiêu cực ấy lại càng khiến mọi việc trở nên nan giải hơn đấy. Hãy học cách quan sát sự việc theo chiều hướng tích cực hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 4/4/2022 của tuổi Hợi

Trong thứ Hai, người tuổi Hợi vận mệnh hung cát đan xen. Con giáp dễ mắc sai sót trong công việc khiến mọi thứ chạm lại, ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của bản thân. Tuy nhiên, may mắn có quý nhân tương trợ, bản mệnh lấy lại được thế cân bằng và tạo dựng cho mình những bước tiến vững chắc về tới mục tiêu đã định.

Tài lộc đã kém sắc, bản mệnh cần đề phòng kẻ xấu lừa gạt tiền bạc. Thiên Tài sẽ giúp cho bản mệnh có cơ hội để kiếm tiền, tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ được rảnh rang, ỷ lại mà phải luôn trong tâm trạng sẵn sáng chiến đầu với thử thách.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.