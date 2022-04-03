Tử vi 3 ngày đầu tuần (4/4 -6/-4), Thần Tài ưu ái, phúc lộc tràn trề, 3 con giáp sự nghiệp bừng sáng, tình duyên viên mãn, tiền bạc đầy nhà, liên tiếp đón nhận hỷ sự

Tâm linh - Tử vi 03/04/2022 02:00

Tử vi 3 ngày đầu tuần (4/4 -6/-4), 3 con giáp may mắn tài lộc thông thuận, mặc sức kiếm tiền, sống trong giàu sang, phú quý.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 3 ngày đầu tuần vận trình hanh thông, công danh phát đạt. Con giáp thỏa sức theo đuổi mục tiêu trong công việc. Cát tinh mang tới những cơ hội thuận lợi để con giáp ghi tên mình vào danh sách những người thành công và giàu có. Vì thế, con giáp  đừng chần chừ mà để vụt mất cơ hội hiếm có.

Chuyện tình cảm con giáp may mắn có nhiều chuyển biến mới. Người độc thân nhận được nhiều lời tỏ tình trong ngày. Tuy nhiên, việc có tiến tới được lâu dài hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

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Người tuổi Thìn trong 3 ngày đầu tuần vận trình hanh thông, công danh phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong 3 ngày tới diễn ra êm đềm, thuận lợi. Con giáp không có quá nhiều vấn đề căng thẳng phải xử lý. Nếu chẳng may có rắc rối bất ngờ xảy ra thì cũng sẽ có quý nhân phù trợ, giúp bạn dễ dàng hóa nguy thành an. Bản mệnh xuôi thuận vận trình, thuận lợi thăng quan, tiến chức.

Các mối quan hệ có thể sẽ mang đến cho con giáp những cơ hội làm ăn mới nằm ngoài công việc chính, giúp bạn tìm ra được lối đi riêng trong tương lai.

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Người tuổi Mão trong 3 ngày tới diễn ra êm đềm, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 3 ngày tới có được thật nhiều may mắn. Chuyện vui tìm đến cửa làm tinh thần con giáp trở nên phấn chấn. Công việc dù không thể tránh được những khó khăn nhưng con giáp may mắn vẫn vượt qua và đạt được thành tích nhất định. Vì thế, Dậu hãy nắm chắc từng cơ hội khi nó đang đến để phất lên làm giàu.

Con đường tài lộc không có gì cản trở. Nguồn thu nhập rủng rỉnh mang lại cho bản mệnh cuộc sống dư dả, giàu sang. Thậm chí, Dậu còn có được một số vốn kha khá cho công việc làm ăn phụ.

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Người tuổi Dậu trong 3 ngày tới có được thật nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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