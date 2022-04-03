Tử vi tuần mới (4/4 - 10/4), vận mệnh khai thông, Thần Phật phù trợ, 3 con giáp thoát khỏi khó khăn, vươn lên giàu có, tiền tài chất đầy trong kho

Tâm linh - Tử vi 03/04/2022 01:07

Tử vi tuần mới (4/4 - 10/4), 3 con giáp may mắn vận trình hanh thông, công danh phát đạt, sống đời giàu sang, phú quý.

Tuổi Tý

Trong tuần mới, người tuổi Tý đón nhiều may mắn, sự nghiệp thăng hoa không ngừng. Con giáp thông minh, tài giỏi, dù không ham mê danh lợi nhưng cơ hội vẫn tự tìm đến, khiến bản mệnh chẳng thể từ chối. Sự nghiệp thăng tiến kéo theo tài lộc thịnh vượng. Con giáp kiếm được nhiều tiền Dù chưa thể trở thành đại gia giàu có nhưng bạn vẫn tận hưởng được những đặc quyền tốt nhất trong cuộc sống.

Chuyện tình cảm con giáp cũng vô cùng viên mãn. Người độc thân may mắn tìm thấy nhân duyên tốt, hỷ sự tìm đến tận cửa. Còn ai đã có gia đình thì vợ chồng hạnh phúc, chiều chuộng và thấu hiểu lẫn nhau.

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Trong tuần mới, người tuổi Tý đón nhiều may mắn, sự nghiệp thăng hoa không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Cát tinh soi chiếu vận mệnh người tuổi Tuất trong tuần mới. Bạn gặp nhiều điều thuận lợi trong các mối quan hệ xã hội. Nếu may mắn, con giáp có thể tìm được người đồng chí hướng, cùng phát triển. Bên cạnh đó, những ý tưởng của bạn trong giai đoạn này sẽ được tiến hành một cách thuận lợi. Đừng chần chừ nữa, con giáp hãy bắt tay ngay vào công việc và thu hái thành công.

Tuất sẽ nhận được niềm vui tài lộc khi nhận được khoản tiền “từ trên trời rơi xuống”. Tuy không nhiều nhưng vì nó đến bất ngờ nên khiến con giáp rất vui.

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Tuất sẽ nhận được niềm vui tài lộc khi nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống' - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có tuần tuyệt vời trong cả công việc và cuộc sống. Những hợp đồng, kế hoạch của con giáp tiến hành trong thời gian này đều đạt được những thành công nhất định. Bản mệnh lương thưởng tăng cao, tiền tài dư dả.

Con giáp may mắn có thể giải quyết những vấn đề còn đang tồn đọng trong gia đình. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để bạn quan tâm đến những thành viên khác, kéo gần khoảng cách giữa mọi người.

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Người tuổi Mùi có tuần tuyệt vời trong cả công việc và cuộc sống. - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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