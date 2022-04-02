Tử vi tuần mới (4/4 - 10/4), quý nhân phù trợ, hỷ sự kéo đến nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông, tài lộc khởi phát, tận hưởng 'mùi vị' của cuộc sống giàu sang

Tử vi tuần mới (4/4 - 10/4), 3 con giáp may mắn làm ăn phát đạt, tiền của dồi dào, vận trình hanh thông, thăng tiến.

Tuổi Dậu Người tuổi Dậu trong tuần mới vận trình trôi chảy, làm gì cũng thuận lợi. Sau bao thất bại, con giáp đã tự rút được kinh nghiệm cho bản thân, tiến những bước dài trên đường công danh. Cấp trên đã có ý định cất nhắc con goáp may mắn này lên những vị trí cao hơn hoặc là tạo cơ hội để những cơ hội làm giàu hiếm thấy. Chuyện tình cảm cảu bạn diễn biến hài hoà. Tình cảm lứa đốôi luôn được dung hoà ấm êm, ngọt ngào nhờ có sự trân trọng của đôi bên. Cả hai đang có dự tính đi du lịch cùng nhau để hâm nóng tình cảm lâu nay.

Người tuổi Dậu trong tuần mới vận trình trôi chảy, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet TuổiTuất Người tuổi Tuất vào tuần mới đón nhận tin hỷ, phát tài phát lộc. Con giáp sẵn sàng đón nhận thử thách để vươn tới thành công. Tử vi chỉ rõ, đây là một trong những con giáp có sự chuyển mình rõ rệt trong tương lai. Ngoài ra, nguồn năng lượng tích cực mà bạn mang lại giúp những người xung quanh trở nên vui vẻ, tình cảm tập thể ngày càng gắn bó. Vấn đề tài chính của bạn hanh thông. Con giáp có thu nhập ổn định và tăng lên không ngừng. Tuy không thể lập tức phất lên thành đại gia nhưng số tiền kiếm được dư sức cho Thân có được cuộc sống sung túc.

Người tuổi Tuất vào tuần mới đón nhận tin hỷ, phát tài phát lộc - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Người tuổi Mão vận trình hanh thông, làm ăn phát đạt trong tuần tới. Đối với người làm công ăn lương, bản mệnh sẽ có dịp thể hiện bản thân, tự do tung hoành, thu vét quyền lực. Còn nếu là người làm ăn kinh doanh, con giáp thẳng tay ký nhiều hợp đồng trăm tỷ, phất lên giàu sang, sung sướng. Vận trình sức khỏe của con giáp có dấu hiểu tích cực. Con giáp khỏe mệnh, tận hưởng những đặc quyền của cuộc sống. Tuy nhiên, bản mệnh đừng quên quá chủ quan đến những thay đổi bất tường của cơ thể. Người tuổi Mão vận trình hanh thông, làm ăn phát đạt trong tuần tới - Ảnh minh họa: Internet * Bải viết chĩ manh tính tham khảo.

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