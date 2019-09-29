Tử vi thứ Hai ngày 30/9/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thìn bất ngờ có tiền, tuổi Mùi gặp vận may

Tâm linh - Tử vi 29/09/2019 12:07

Tử vi thứ Hai ngày 30/9/2019 của 12 con giáp: tuổi Thìn có tin vui tài lộc, công việc hay cuộc sống của tuổi Mùi có vận may bất ngờ. Còn tử vi của bạn thế nào?

Xem tử vi thứ Hai ngày 30/9/2019 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Hai ngày 30/9/2019 của tuổi Tý

Mọi việc trong ngày mới khá thuận lợi với người tuổi Tý. Bạn bình tĩnh, sáng suốt trong công việc, nên được người khác đánh giá cao.

Chuyện tình cảm cũng có nhiều tin vui, vợ chồng hòa hợp, ai còn yêu nhau thì càng thấu hiểu.

Tử vi thứ Hai ngày 30/9/2019 của tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới, tuổi Sửu sẽ có những trăn trở trong công việc. Đừng ép mình vào thế khó, chậm mà chắc vẫn tốt hơn.

Về tài lộc, tuổi Sửu không hao tốn, nhưng vẫn nên cẩn thận trong chi tiêu.

Tử vi thứ Hai ngày 30/9/2019 của tuổi Dần

tu vi thu hai ngay 30/9/2019 cua 12 con giap 4

Tử vi thứ Hai ngày 30/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới không được như ý với tuổi Dần. Bạn gặp tranh cãi với đồng nghiệp hay đối tác. Hãy giữ vững lập trường, nhưng cũng nên khéo léo trong cách nói.

Gia đạo hay tình yêu sẽ là chỗ dựa cho bạn trong hôm nay, giúp bạn thấy dễ chịu hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 30/9/2019 của tuổi Mão

Theo tử vi của 12 con giáp trong ngày mới, tuổi Mão sẽ có nhiều cảm xúc tiêu cực. Nhưng đừng để ảnh hưởng đến công việc, bạn cần tìm hiểu vì sao mình lại có những cảm xúc này.

Có thể là từ chuyện tình cảm hay gia đạo khiến bạn không vui. Hãy giải quyết vấn đề trước khi quá muộn.

Tử vi thứ Hai ngày 30/9/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, người tuổi Thìn có tin vui tài lộc trong ngày mới. Bạn sẽ có một khoản tiền bất ngờ.

Dù bận rộn là vậy, bạn vẫn nên dành thời gian cho gia đình và người ấy.

Tử vi thứ Hai ngày 30/9/2019 của tuổi Tỵ

tu vi thu hai ngay 30/9/2019 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Hai ngày 30/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 30/9/2019 của 12 con giáp cho biết tuổi Tỵ nên cẩn thận, tránh mắc sai phạm khi làm việc. Đặc biệt trong quan hệ, bạn nên cẩn thận họa thị phi.

Về tình duyên, bạn và đối phương nên dành nhiều thời gian cho nhau.

Tử vi thứ Hai ngày 30/9/2019 của tuổi Ngọ

Ngày mới, tuổi Ngọ có nhiều vận may, nhưng đều có quý nhân giúp đỡ. Người kinh doanh có cơ hội mới, người đi làm có đột phá mới.

Dù vậy, tình duyên lại khiến bạn không vui. Sẽ có giận hờn, mâu thuẫn nhưng cũng là điều cần thiết trong một mối quan hệ lâu dài.

Tử vi thứ Hai ngày 30/9/2019 của tuổi Mùi

Đây có lẽ là một ngày may mắn với người tuổi Mùi. Trong công việc hay cuộc sống, bạn đều có vận may bất ngờ. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, đây có thể là một ngày đáng nhớ của bạn.

Tử vi thứ Hai ngày 30/9/2019 của tuổi Thân

tu vi thu hai ngay 30/9/2019 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Hai ngày 30/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mới báo hiệu đường công danh của tuổi thân vô cùng thuận lợi. Bạn có thể chuẩn bị đón nhận một tin tốt lành.

Tình cảm cũng rất hài hòa, người ấy luôn muốn bảo vệ và chăm sóc bạn chu đáo.

Tử vi thứ Hai ngày 30/9/2019 của tuổi Dậu

Sự cố gắng của tuổi Dậu sẽ được công nhận, bởi thế hãy kiên nhẫn đến cùng. Trong công việc, quý nhân sẽ giúp bạn không ít.

Về tình cảm, hãy cho mình và đối phương một chuyến du lịch để thư giãn, hâm nóng tình cảm.

Tử vi thứ Hai ngày 30/9/2019 của tuổi Tuất

Vì luôn chăm chỉ cố gắng, khả năng xử lý công việc nhanh chóng mà bạn được cấp trên khen ngợi. Giữ vững phong độ, thành quả tốt đẹp đang đợi bạn phía trước.

Tài lộc của tuổi Tuất dần khởi sắc hơn từ cuối tháng này đến đầu tháng sau.

Tử vi thứ Hai ngày 30/9/2019 của tuổi Hợi

tu vi thu hai ngay 30/9/2019 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Hai ngày 30/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Công danh, sự nghiệp của tuổi Hợi có quý nhân phù trợ, làm gì cũng suôn sẻ. Bạn nên tự tin tiến về phía trước.

Tình duyên hài hòa, cả hai dần thấu hiểu nhau hơn. Người độc thân có thể tìm được nhân duyên mới.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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