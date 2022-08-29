Tử vi thứ hai ngày 29/8/2022 của 12 con giáp: Tý – Sửu được thăng quan tiến chức, Ngọ - Hợi đón nhận tin hỷ từ gia đình

Mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất hòa hợp. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mọi chuyện, không giấu giếm bất cứ điều gì, nhờ vậy mà mọi vấn đề đều được tháo gỡ nhanh chóng. Bạn và người ấy có thể lên kế hoạch hâm nóng tình cảm.

Chính Ấn sẽ mở ra cơ hội thăng quan tiến chức với người tuổi Tý. Có thể công sức lao động từ trước tới nay của bạn đã được lãnh đạo đánh giá cao và sẵn sàng cho bạn 1 vị trí cao hơn phù hợp với năng lực. Tuy nhiên, dù bạn có gặt hái được thành công thì tất cả cũng chỉ là tạm thời, bạn nên nghiêm túc tiếp tục lập ra những kế hoạch rõ ràng hơn nữa cho tương lai, đừng vội hài lòng với hiện tại rồi lơ là, chủ quan, để người khác vượt qua.

Tuổi Sửu

Chính Tài chiếu mệnh, nay là ngày người tuổi Sửu gặt hái được những thành quả xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra, nếu như bạn làm việc không ngừng nghỉ ngay cả khi mọi người đều muốn làm biếng. Hãy coi đây là động lực để có thể tiếp tục cố gắng và kiếm được những khoản hậu hĩnh hơn nữa trong tương lai. Với người làm ăn, bạn là người chắc chắn, thận trọng nhưng đôi khi còn rụt rè, do dự khi đứng trước các cơ hội. Đừng biến đây thành lý do khiến bạn bỏ lỡ thời cơ đáng tiếc. Hãy tự nhắc nhở mình cần dũng cảm, quyết đoán hơn nếu muốn làm giàu.

Mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia không mấy yên ổn. Cả bạn và người ấy đều nên chia sẻ thẳng thắn mọi chuyện với nhau, đừng giữ mọi chuyện trong lòng hoặc đi tâm sự những điều bất mãn với người khác, khiến tình cảm đôi bên rạn nứt.

Tuổi Dần

Tỷ Kiên là dấu hiệu chẳng lành cho sự nghiệp của người tuổi Dần. Bạn có thể phải đối diện với sự hãm hại của đồng nghiệp hoặc đối thủ. Hãy giữ bình tĩnh để tìm ra cách ứng phó phù hợp nhất, chớ nên nổi nóng, bốc đồng.

Dù làm việc gì đi chăng nữa, bản mệnh cũng đừng vội đưa ra quyết định một mình, hãy xin ý kiến của những người mà mình tin tưởng, có thể thông qua đó bạn sẽ có cái nhìn khác chính xác hơn về mọi việc. Còn nếu tự cô lập bản thân, bạn sẽ khiến cho mọi việc càng trở nên bế tắc hơn đấy.

Tuổi Mão

Tam Hội trợ giúp, nếu đi làm trong ngày hôm nay, người tuổi Mão có 1 ngày làm việc vô cùng thuận lợi. Thần may mắn là dấu hiệu nhắc nhở bạn hãy bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước. Bạn chớ chần chừ, do dự để lỡ thời cơ hiếm có này. Ngoài ra, các mối quan hệ thân quen có thể giúp bản mệnh gặp được quý nhân. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra điểm yếu mình cần có cách khắc phục ở hiện tại, đồng thời tìm ra định hướng thích hợp cho tương lai.

Tuy nhiên, dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe, không nên cố gắng quá sức đến nỗi quên ăn quên ngủ. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đồng thời chú ý rèn luyện thể dục thể thao để luôn có một cơ thể khỏe mạnh.

Tuổi Thìn

Nguyên nhân khiến cho chuyện tình cảm của người tuổi Thìn khó mà bình yên trong ngày nghỉ lễ như thế này. Dù vợ chồng bạn chỉ mâu thuẫn vì những lý do rất nhỏ nhặt nhưng nếu không có cách xử lý khéo léo thì dễ "chuyện bé xé ra to". Khi xích mích nổ ra, cả bạn và người ấy đều cần học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để có cách hành xử sao cho đúng đắn. Đừng vì nóng giận mà nói năng hoặc hành xử gây tổn thương cho đối phương, hãy bao dung cho cả những lỗi lầm của người ấy.

Thiên Tài cho thấy nhờ sự may mắn của mình mà người tuổi này có thể phát tài nhanh chóng. Bạn nên có cách sử dụng đồng tiền hợp lý để tiền tiếp tục đẻ ra tiền chứ không nên tiêu xài lãng phí, chỉ biết hưởng thụ ở hiện tại.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện Tương Hại gây ra. Hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại rắc rối trong ngày hôm nay. Tốt nhất bản mệnh hãy suy nghĩ lạc quan hơn, đừng phiền lòng quá nhiều về những chuyện mà mình không thể chi phối. Để có thể hạn chế rắc rối, bản mệnh nên tập trung vào công việc của mình và làm mọi việc thật cẩn thận. Những lúc bị vu oan, bạn nên dùng hành động thực tế để chứng minh con người mình, kết quả cuối cùng sẽ chứng minh ai đúng ai sai.

May mắn là mối quan hệ gia đình của con giáp này rất hài hòa. Vì thế nếu gặp khó khăn, hãy yên tâm tâm sự với người ấy, cho dù người ấy không thể trực tiếp giúp đỡ bạn thì vẫn có thể giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, để bạn tìm ra động lực tiếp tục cố gắng.

Tuổi Ngọ

Tam Hợp mang tới những tác động tích cực cho người tuổi Ngọ. Bản mệnh luôn cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng bắt tay vào thực hiện mọi nhiệm vụ, cho dù công việc có khó khăn, thử thách hoặc thuộc lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ. Tuy nhiên, bạn không nên quá mức nóng vội muốn thể hiện bản thân. Hãy đánh giá đúng tình hình thực tế, suy nghĩ kĩ càng mọi phương diện trước khi đưa ra kết luận hoặc quyết định cuối cùng. Sự vội vàng có thể khiến bạn vướng phải rắc rối ngoài ý muốn đấy, hãy cứ chậm mà chắc thì hơn.

Những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Nếu còn độc thân, bản mệnh có thể có cảm tình ngay với một đối tượng nào đó khi đôi bên còn chưa thực sự hiểu rõ về nhau. Bạn có thể cho đôi bên cơ hội trò chuyện và tìm hiểu nhau.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có nguy cơ gặp phải đào hoa dữ. Dù còn độc thân đi chăng nữa, bản mệnh cũng cần chú ý giữ khoảng cách với mọi người, tránh để dàng tin theo lời tán tỉnh của người khác kẻo sẽ tự rước lấy tổn thương. Đặc biệt, với những người đã lập gia đình, bạn càng cần phải biết giữ mình. Trước khi buông thả bản thân, hãy nghĩ đến người thân, đừng vì một phút ham vui mà gây tổn thương những người thân thiết nhất, đồng thời còn làm ảnh hưởng đến thanh danh của chính mình.

Chính Tài cho thấy nhờ bản tính cần cù, tiết kiệm mà cho dù có mức lương cao hay thấp, bạn cũng đã để dành được một khoản tiền kha khá cho mình. Bạn có thể dành khoản tiền ấy để đầu tư hoặc mua sắm những vật dụng hữu ích.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ có một ngày làm việc vất vả do phải chịu tác động của cục diện Tương Xung. Nếu đã cố gắng rất nhiều mà không thành công thì bạn cũng chớ nên quá bi quan hoặc chán nản. Hãy rút kinh nghiệm từ những gì đã qua để cố gắng hơn .

Trong chuyện tình cảm, con giáp này cũng cần phải quan tâm đến nửa kia của mình hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân. Đừng để tình cảm lứa đôi dần rạn nứt vì những hành động vô tâm của bạn.

Tuổi Dậu

Chính Quan phù trợ, con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu đạt được những bước thăng tiến tích cực. Bạn nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh nhờ những đóng góp tích cực trong công việc. Hãy tiếp tục giữ tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, chẳng mấy chốc bạn sẽ chinh phục được lòng tin của người làm lãnh đạo. Khi được giao những nhiệm vụ khó khăn, bạn cũng đừng ái ngại rút lui. Hãy tin tưởng vào bản thân mình, bạn sẽ nhận ra mình có tiềm năng như thế nào.

Khuyên bạn nếu gặp khó khăn thì bạn nên tâm sự với những người mình tin tưởng, tránh giữ mọi chuyện trong lòng, vì làm vậy chỉ càng khiến bạn cảm thấy nặng nề và bế tắc hơn mà thôi.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có cơ hội phát tài nhanh chóng nhờ sự trợ giúp của Thiên Tài. Thậm chí, bạn có thể kiếm được một khoản tiền kha khá chỉ nhờ vào vận may của mình. Tuy nhiên, bạn chớ nên nghĩ đến việc sống phụ thuộc vào điều này. Một số người chăm chỉ với công việc tay trái cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Bạn thấy đấy, chỉ cần sẵn sàng bỏ công bỏ sức thì dù vất vả một chút nhưng bạn cũng sẽ kiếm được một khoản chẳng hề thua kém bất cứ ai.

Báo hiệu một cuộc tranh cãi nảy lửa có thể xảy ra giữa bản mệnh và nửa kia. Dù có nóng nảy đến mấy thì cũng hãy đặt mình vào vị trí của người ấy, lắng nghe người ấy, biết đâu bạn sẽ nhận ra mình cũng có lỗi sai.

Tuổi Hợi

Nhị Hợp giúp người tuổi Hợi dễ dàng tạo thiện cảm với người khác ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay và quý nhân sẽ để lại cho bạn những bài học hữu ích. Hãy khiêm tốn học hỏi từ đối phương nhé.

Trong công việc, sự nghiêm túc và chăm chỉ của bản mệnh đã lọt vào mắt xanh của cấp trên. Hãy tiếp tục cố gắng, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, rồi bạn sẽ được trao cơ hội khẳng định bản thân và đạt được bước tiến vượt bậc.

Quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình vô cùng hòa hợp. Mọi người trong nhà thường xuyên trò chuyện và tâm sự với nhau. Gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất và là động lực để bạn cố gắng hơn mỗi ngày.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!