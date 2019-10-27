Tử vi thứ Hai ngày 28/10/2019 của 12 con giáp: Tuổi Ngọ hao tài, Tuổi Tý có thành công lớn

Nhờ sự quyết đoán, bản lĩnh, tuổi Tý giành được thành công lớn trong sự nghiệp. Đây là cơ hội quý giá mà nhiều người mong muốn.

Xem tử vi thứ Hai ngày 28/10/2019 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Theo tử vi ngày mới , người tuổi Sửu độc thân có tin vui tình cảm. Có thể sau một thời gian dài, bạn cuối cùng cũng tìm được người như ý.

Tuy nhiên, tình duyên trong ngày có thể khiến bạn phải lo lắng. Hãy dành thời gian cho đối phương nhiều hơn.

Tài lộc khá vượng với người buôn bán, người đi làm có thêm thu nhập phụ.

Tử vi thứ Hai ngày 28/10/2019 của tuổi Dần

Tử vi thứ Hai ngày 28/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần nên cân nhắc chi tiêu trong ngày mới. Bạn có thể đầu tư để sinh lời, hơn là chi cho những việc không cần thiết.

Sự nghiệp của tuổi Dần có nhiều chuyển biến trong ngày mới. Đến cuối ngày, mọi chuyện dần tốt hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 28/10/2019 của tuổi Mão

Tuổi Mão có nhiều cơ hội mới trong công việc. Dù sẽ khá vất vả nhưng bạn nên kiên trì với thử thách lần này.

Tình duyên của cặp đôi có chút rắc rối. Cả hai nên chấp nhận điểm khác biệt để tìm cách hòa hợp với nhau hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 28/10/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, tài lộc của tuổi Thìn khởi sắc. Nguồn thu mới có thể giúp bạn thoải mái trong chuyện tiền bạc.

Tình duyên viên mãn với người có đôi hay có gia đình.

Tử vi thứ Hai ngày 28/10/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Hai ngày 28/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ kinh doanh thuận lợi trong ngày mới. Người đi làm không sợ thiếu tiền bạc, nhưng vẫn có những khó khăn nhỏ.

Cặp đôi cẩn thận tranh cãi, chuyện nhỏ thành lớn.

Tử vi thứ Hai ngày 28/10/2019 của tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình của tuổi Ngọ không được khả quan. Bạn nên cẩn thận trong lời nói, tránh làm mất lòng người khác mà cho tiểu nhân cơ hội.

Điềm hao tài đang rình rập tuổi Ngọ, hãy cẩn trọng với tiền bạc.

Tử vi thứ Hai ngày 28/10/2019 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi có thể được cấp trên ngợi khen trong ngày mới. Đây đều là thành quả cố gắng của bạn, cùng một chút may mắn.

Dù vậy, đừng quá để tâm đến công việc mà bỏ bê gia đình hay người ấy.

Tử vi thứ Hai ngày 28/10/2019 của tuổi Thân

Tử vi thứ Hai ngày 28/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân được quý nhân giúp đỡ trong chuyện tình duyên và gia đình. Nhờ họ, người độc thân có thể tìm được nhân duyên tốt, gia đình giải tỏa được mâu thuẫn.

Công việc không có trở ngại, tuổi Thân chỉ cần cố gắng hết mình.

Tử vi thứ Hai ngày 28/10/2019 của tuổi Dậu

Ngày mới, tuổi Dậu đừng quá bận tâm lời của người khác. Bạn chỉ nên tập trung vào những gì mình làm, để hoàn thành tốt công việc.

Tình duyên vẫn ổn định, giúp bạn thấy thoải mái hơn sau một ngày dài mệt mỏi.

Tử vi thứ Hai ngày 28/10/2019 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất nên giữ gìn các mối quan hệ thân thiết, quan trọng. Đừng dành quá nhiều thời gian cho công việc mà quên đi cuộc sống của mình.

Công việc vẫn ổn định, tuổi Tuất đang ở giai đoạn cố gắng để đợi thời cơ.

Tử vi thứ Hai ngày 28/10/2019 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Hai ngày 28/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Hai ngày 28/10/2019 của 12 con giáp, tuổi Hợi nên bình tĩnh giải quyết những vấn đề nảy sinh. Dù là trong công việc hay chuyện tình cảm cũng nên đơn giản hóa mọi chuyện.

Vận may bất ngờ sẽ đến với tuổi Hợi vào cuối ngày.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.