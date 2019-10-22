5 nàng giáp đàn ông phải giữ cẩn thận, bởi lúc nào cũng có người muốn ‘cướp' họ đi

Tâm linh - Tử vi 22/10/2019 05:30

Đây là những con giáp đào hoa bậc nhất, đi đến đâu cũng có người chú ý. Dù họ bao nhiêu tuổi vẫn gây thương nhớ cho đàn ông, đầy người theo đuổi!

Nếu vợ là một trong những con giáp đào hoa này thì đàn ông nên “trông chừng” cẩn thận nhé!

Tuổi Mùi

Theo tử vi con giáp, phụ nữ tuổi Mùi thường có ngoại hình ưa nhìn, tạo thiện cảm cho người đối diện. Họ còn khôn khéo trong ăn nói, hài hước khi giao tiếp nên rất thu hút trong mắt đàn ông. Dù là đến tuổi nào, họ vẫn có sức quyến rũ rất riêng. Có thể vì vài câu họ nói mà đàn ông đã phải lòng tức thì.

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Tuổi Mùi là một trong những con giáp đào hoa bậc nhất - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, đàn ông nếu lấy vợ tuổi này thì nên giữ cẩn thận, bởi lúc nào cũng có người muốn “cướp” họ đi!

Tuổi Mão

Phụ nữ tuổi Mão là người của công việc và các mối quan hệ. Xung quanh họ luôn có bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, đối tác hỗ trợ. Người phụ nữ đào hoa vì bản tính hòa đồng và chuyên nghiệp của họ trong công việc hay các mối quan hệ. Đàn ông luôn nảy sinh tò mò và khao khát chiếm hữu khi gặp kiểu phụ nữ này.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp thu hút bởi sự thân thiện và dễ gây thiện cảm với người đối diện. Bởi thế, họ thường được đàn ông để mắt tới.

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Tuổi Tý là con giáp đào hoa bởi sự thân thiện và dễ gây thiện cảm với người đối diện - Ảnh minh họa: Internet

Dù vậy, tuổi Tý nên dứt khoát trong tình cảm. Khi không biết rõ mình muốn gì, họ dễ đánh mất những gì quý giá nhất.

Tuổi Thìn

Vận đào hoa của tuổi Thìn rực rỡ theo năm tháng. Vì ở họ luôn có nét duyên ngầm khiến đàn ông lưu luyến không dứt.

Phụ nữ tuổi Thìn thường được nhiều đàn ông theo đuổi. Họ nên lựa chọn người chân thành với họ, cẩn thận chọn sai.

Tuổi Dậu

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Phụ nữ tuổi Dậu quyến rũ bởi tính cách dứt khoát, kiên định - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Dậu cũng là một trong những con giáp đào hoa. Họ cởi mở, chung thủy trong tình yêu. Dù vậy, họ khá thực tế, và không thích bị gò bó.

Một khi bị phản bội, tuổi Dậu dứt khoát kết thúc, không miễn cưỡng ở lại. Con giáp này có nguyên tắc rõ ràng, vui vẻ thì bên nhau, tổn thương thì dừng lại. Cũng chính sự rõ ràng, dứt khoát trong tình cảm khiến họ trở nên quyến rũ trong mắt đàn ông.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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