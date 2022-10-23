Tử vi thứ Hai ngày 24/10/2022 của 12 con giáp: Sửu - Thìn phát tài phát lộc, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, Dần liên tiếp gặp chuyện không vui, sự nghiệp dặm yên tại chỗ

Trong thứ Hai, người tuổi Tý vận trình hanh thông, làm gì cũng thuận lợi. Thiên Tài hỗ trợ cho chon giáp cải thiện tình hình tài chính, mở ra cho bạn cơ hội kiếm tiền, đảm bảo cuộc sống của mình và còn có thể giúp đỡ những người xung quanh.

Xem tử vi thứ Hai ngày 24/10/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn nắm rõ đường đi nước bước để có những phương án đúng đắn giúp vận trình trong thứ Hai trở nên hanh thông hơn.

Người tuổi Sửu trong thứ Hai cát lộc dư dả. Con giáp trở nên năng nổ và nhiệt huyết trong công việc. Bạn nên tận dụng nguồn năng lượng này bởi sẽ rất có lợi cho con đường tiến thân lên vị trí, chức vụ cao hơn. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên tích lũy kiến thức cho bản thân, đừng nghĩ rằng chỉ cần làm việc siêng năng thôi là đủ. Hãy vạch ra kế hoạch nâng cao tri thức cho mình càng sớm càng tốt.

Con giáp có thái độ tích cực trong việc vun vén hạnh phúc của mình. Thay vì ghen tuông, hờn dỗi, bạn chọn cách làm cho bản thân trở nên thu hút, vui vẻ, yêu đời và có một sở thích riêng để theo đuổi.

Phương diện tình cảm khá tốt, bản mệnh có thể yên tâm vì luôn có hậu phương vững chắc ủng hộ bạn. Bên cạnh đó, tối nay có thể bạn sẽ nhận được một bất ngờ nho nhỏ từ người ấy đấy.

Người tuổi Sửu trong thứ Hai cát lộc dư dả. Con giáp trở nên năng nổ và nhiệt huyết trong công việc. Bạn nên tận dụng nguồn năng lượng này bởi sẽ rất có lợi cho con đường tiến thân lên vị tri - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 24/10/2022 của tuổi Dần

Người tuổi Dần được xem là một trong những con giáp xui xẻo nhất trong thứ Hai. Tài chính không mấy dư dả, bởi dù có tiền thì bạn cũng phải chi trả nhiều khoản từ chi phí sinh hoạt thường ngày đến đầu tư làm ăn. Bạn nên cân đối tài chính hợp lý, tách biệt khoản tích góp và khoản dùng để thực hiện các nhu cầu của mình.

Phương diện tình duyên không mấy suôn sẻ, đặc biệt là với những cặp đôi mới bắt đầu quá trình tìm hiểu. Hai bạn dường như chưa thực sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau nên dần nảy sinh những mâu thuẫn và không hài lòng về nhau.

Tử vi thứ Hai ngày 24/10/2022 của tuổi Mão

Người tuổi Mão có thể vấp phải nhiều trắc trở trong thứ Hai. Cũng bởi quá chủ quan nên để cho kẻ tiểu nhân có cơ hội phá hoại, lợi dụng lúc sơ hở mà khiến cho bản mệnh gặp họa. Bạn phải va vấp khá nhiều và khó có thể đạt được thành công như mong muốn. Đặc biệt, người làm ăn cần cẩn thận trong lĩnh vực thu chi, nếu không dễ rơi vào cảnh thất thoát tiền bạc.

Đường tình duyên của con giáp không được suôn sẻ. Đôi bên đang để cái tôi của mình ở trên cả sự thấu hiểu và suy nghĩ cho nửa kia, một khi lòng tự ái bị đụng đến thì không gì có thể xoa dịu. Nếu cứ giữ mãi những suy nghĩ ích kỉ, hai người có thể đánh mất nhau.

Tử vi thứ Hai ngày 24/10/2022 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong thứ Hai gặp nhiều may mắn. Công việc của con giáp tiến triển tương đối thuận lợi. Chỉ cần luôn chú ý vào nhiệm vụ được giao, bạn chắc chắn sẽ gặt hái được những thành quả khả quan, xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Việc xây dựng những mối quan hệ xã hội tốt đẹp từ trước đó cũng giúp ít rất nhiều cho con đường thăng tiến. Hãy tập trung vào những việc nên làm ngay trước mắt để đạt được hiệu suất cao nhất.

Tình cảm thăng hoa, những hành động tưởng chừng như đơn giản của bạn lại đúng là thứ người ấy đang kiếm tìm trong quan hệ tình yêu. Các cặp đôi yêu thương nhau thắm thiết, mặn nồng, dường như không có mâu thuẫn nào.

Người tuổi Thìn trong thứ Hai gặp nhiều may mắn. Công việc của con giáp tiến triển tương đối thuận lợi. Chỉ cần luôn chú ý vào nhiệm vụ được giao, bạn chắc chắn sẽ gặt hái được những thành quả khả quan, xứng đáng với công sức đã bỏ ra - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 24/10/2022 của tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong thứ Hai cát lộc dư dả, ăn nên làm ra. Các kế hoạch của con giáp này đang tiến hành cũng thu về lợi nhuận khả quan, nếu tiếp tục theo đuổi thì còn có nhiều lộc hơn nữa. Hơn nữa, bản mệnh được trao nhiều cơ hội thể hiện năng lực của mình. Nếu chẳng may rơi vào khó khăn, con giáp cũng đừng quá lo lắng vì sẽ có quý nhân xuất hiện trợ sức. Nhìn chung, vận trình đang lên, con giáp làm gì cũng thuận lợi.

Chuyện tình cảm có nhiều điểm sáng. Người độc thân tìm được nửa kia hợp ý. Những ai đã có gia đình sẽ có được hạnh phúc viên mãn.

Tử vi thứ Hai ngày24/10/2022 của tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ cần kiểm soát để bớt cái tôi trong thứ Hai. Bởi con giáp rất dễ cáu giận người khác chỉ vì họ chưa kịp hiểu ý bạn. Hãy đối xử người khác nhẹ nhàng hơn, đừng xấu tính như thế sẽ khiến họ dần xa bạn đấy. Ngoài ra, tử vi dự báo có chuyện khiến bạn dễ bực mình. Đừng lãng phí thời gian cho những kẻ tiểu nhân mà hãy cứ tiếp tục làm những việc mà bạn cần phải làm và không ngừng học hỏi để hoàn thiện mình hơn. Bản mệnh có thể gặp rắc rối liên quan đến tiền, có thể chính sự lãng phí hoặc cả tin khiến bạn mất đi một khoản cho việc không đáng.

Tử vi thứ Hai ngày 24/10/2022 của tuổi Mùi

Bước sang thứ Hai, người tuổi Mùi may mắn vận trình có nhiều khởi sắc. Nếu đang ấp ủ một kế hoạch nào đó thì tốt nhất bạn nên tiến hành vào thời điểm đang vượng cát khí như này bởi xác suất thành công là khá cao. Tài chính ổn định cũng sẽ giúp bạn không cần phải bận tâm quá nhiều, vừa có thể lo cho cuộc sống vừa đủ tiềm lực để thực hiện các dự định công việc của mình. Đây là thời điểm vượng tài, bạn có thể tiến hành việc cầu tài vào thời gian này.

Vận trình tình cảm nhìn chung ổn định, các cặp đôi có mâu thuẫn nhưng cũng nhờ thế mà thêm hiểu về nhau. Với những ai còn độc thân, cứ mạnh dạn mở rộng mối quan hệ, bạn sẽ dễ dàng gặp được một nửa của mình.

Bước sang thứ Hai, người tuổi Mùi may mắn vận trình có nhiều khởi sắc. Nếu đang ấp ủ một kế hoạch nào đó thì tốt nhất bạn nên tiến hành vào thời điểm đang vượng cát khí như này bởi xác suất thành công là khá cao - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 24/10/2022 của tuổi Thân

Trong thứ Hai, người tuổi Thân làm việc rất siêng năng và chăm chỉ.. Song vẫn có những kẻ xấu đang ganh ghét, đố kị muốn hãm hại. Không ai có thể làm hài lòng tất mọi người, vì vậy bản thân Tuổi Mão chỉ nên tập trung làm nhiệm vụ của mình thật tốt.

Mặc dù đã cố gắng tránh những chuyện thị phi nhưng con giáp vẫn bị vướng vào một vài rắc rối không đáng có. Điều mà bạn cần làm lúc này là giữ được sự bình tĩnh, chớ nên cả giận mất khôn ảnh hưởng đến uy tín của mình. Mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi, những tiếng xấu mà bạn bị gán ghép sẽ sớm bị nhìn ra là hoàn toàn không có thực.

Tử vi thứ Hai ngày 24/10/2022 của tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong thứ Hai có nguy cơ phải đương đầu với không ít rắc rối trong các mối quan hệ. Chẳng những quan hệ với đồng nghiệp gặp nhiều khúc mắc khiến công việc đình trệ. Cách cư xử chưa khéo léo khiến bạn mất điểm trầm trọng với cấp trên. Con giáp nên hiểu rằng, trong công việc, thắng hay thua cũng chỉ có tính chất tạm thời và điều quan trọng là con giáp này luôn giữ tinh thần bền bỉ, không ngừng cố gắng. Cơ hội thăng tiến đến gần, bản mệnh có tài năng và mọi người đều ghi nhận điều này.

Trong tình cảm, con giáp và nửa kia có thể sẽ rơi vào cảnh tan vỡ nếu không biết trân trọng hạnh phúc của mình. Con giáp này đừng đem cơn nóng giận trong công việc về trút lên đầu nửa kia.

Tử vi thứ Hai ngày 24/10/2022 của tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp cho thấy cục diện Bán Hợp trợ mệnh, người tuổi Tuất gặp khá nhiều thuận lợi trong công việc. Con giáp có cơ hội khẳng định năng lực của bản thân và dễ dàng ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Tình hình tài chính của bản mệnh ở trạng thái ổn định, không gặp điều bất lợi nào. Có cát thần Chính Tài ở bên, bạn sẽ chẳng còn phải lo nghĩ quá nhiều về chuyện tiền bạc.

Trong tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp gỡ những đối tượng khá hợp ý với bạn. Duyên lành sắp đến, hãy cởi bỏ những vết thương trong quá khứ, mở cửa trái tim để đón nhận yêu thương mà bạn xứng đáng có được đi thôi.

Tử vi thứ Hai ngày 24/10/2022 của tuổi Hợi

Tử vi dự đoán, trong thứ Hai, sự nghiệp của người tuổi Hợi trở nên xấu đi. Bạn quá tự tin vào chính mình mà trở thành kiêu ngạo, bị ghen ghét. Dù bạn không có tâm cơ xấu xa hay chiếm hữu nhưng vì tính cách tự tin, tự cho mình là đúng gây ức chế cho đồng nghiệp. Con giáp chớ quá chính trực mà bị người khác ghi thù. Đôi khi công việc cần linh hoạt một chút thì mọi người đều vui vẻ.

Người tuổi Thân cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc hoặc sở thích. Tiền bạc quan trọng thật đấy nhưng không thể nào bằng tình thân được.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!