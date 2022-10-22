Liên tiếp 3 ngày đầu tuần (24,25,26/10/2022), Thần Đồng tiên tri dự đoán đúng 99%, 3 con giáp trúng số tiền tỷ, cuộc sống lên hương, tài lộc dồi dào, vận trình không thiếu vinh quang phía trước

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 17:06

Tử vi 3 ngày đầu tuần cho biết có đến 3 con giáp may mắn trúng số tiền tỷ, sự nghiệp hanh thông, tài lộc viên mãn trong tháng 10 này.

Tuổi Thân

Theo sách tướng số - tử vi cho biết người tuổi Thân bẩm sinh đã thông minh, lanh lợi và nhanh nhẹn như những chú khỉ. Họ giỏi giao tiếp và có thể kết bạn với bất kỳ ai. Tuổi Thân cũng là người kiên trì, kiên định với mục tiêu mà họ đặt ra cho mình. 

Tử vi 3 ngày đầu tuần tới đây cho biết, con giáp may mắn này sẽ có một khởi đầu tốt trên mọi phương diện. Nhờ mang bản tính dễ gần gũi nên ai  họ dễ dàng có được nhiều người ủng hộ và giúp đỡ cho con đường khởi nghiệp của Thân trở nên suôn sẻ hơn.

Cụ thể trong con đường sự nghiệp, người tuổi Thân làm việc một cách hiệu quả hơn và giành được sự công nhận của sếp với thành tích cá nhân xuất sắc. Thậm tí sắp tới họ còn được sếp đề xuất cho tăng lương sau chuỗi thành tính tốt thời gian vừa qua. 

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Tử vi 3 ngày đầu tuần tới đây cho biết, con giáp may mắn này sẽ có một khởi đầu tốt trên mọi phương diện. Nhờ mang bản tính dễ gần gũi nên ai  họ dễ dàng có được nhiều người ủng hộ và giúp đỡ cho con đường khởi nghiệp của Thân trở nên suôn sẻ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sang năm Nhâm Dần, người tuổi Sửu vừa chịu sự kìm hãm của xung Thái Tuế, vừa gặp hạn Tam Tai nên gặp khá nhiều khó khăn, vất vả. Thậm chí hao tổn nhiều công sức cũng như tiền bạc.

Dẫu vậy con giáp này không bao giờ bỏ cuộc nên họ cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng. Cụ thể, theo tử vi 12 con giáp đúng 3 ngày đầu tuần tới đây vận trình tài lộc của Sửu có tín hiệu tốt, mang tới cho con giáp may mắn này nguồn thu nhập ổn định, có thể thoả sức làm điều mình muốn. 

Chuyện tình yêu lứa đôi trở nên ngột ngạt vì những khác biệt ngày càng nhiều. Đôi khi, thẳng thắn không được thể hiện một cách khéo léo thì sẽ khiến người bên cạnh cảm thấy khó xử. Chính vì vậy hãy luôn giữ cho không khí đôi bên ổn thỏa hơn nhé. 

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Dẫu vậy con giáp này không bao giờ bỏ cuộc nên họ cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng. Cụ thể, theo tử vi 12 con giáp đúng 3 ngày đầu tuần tới đây vận trình tài lộc của Sửu có tín hiệu tốt, mang tới cho con giáp may mắn này nguồn thu nhập ổn định, có thể thoả sức làm điều mình muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 3 ngày tới cho biết, con đường hậu vận của người tuổi Mão vô cùng tốt đẹp. Cụ thể, người làm kinh doanh dễ dàng tìm được nguồn hàng hoá, khách hàng tiềm năng để phục vụ cho công việc của mình. Còn người làm công ăn lương được nhiều đồng nghiệp giúp đỡ, cơ hội thăng tiến trải đầy nên việc của tuổi Mão là cần nắm bắt được một trong những điều đó để giúp mình thanh công hơn. 

Vận trình tài lộc vượng phát, con giáp này đón nhận khá nhiều tin vui liên quan tới bạc tiền, nhất là những người làm công việc kinh doanh khi các dự án đầu tư sinh lời dồn dập. 

Sức khỏe của người tuổi Mão cũng được cải thiện đáng kể, không còn trạng thái mệt mỏi cuối ngày mà thay vào đó là tinh thần sảng khoái và yêu đời. 

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Tử vi 3 ngày tới cho biết, con đường hậu vận của người tuổi Mão vô cùng tốt đẹp. Cụ thể, người làm kinh doanh dễ dàng tìm được nguồn hàng hoá, khách hàng tiềm năng để phục vụ cho công việc của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng 11h trưa mai (23/10/2022), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp nói không với thất bại, sự nghiệp bước sang trang mới, tài lộc dồi dào, tiền về như thác đổ, mua nhà sắm siêu xe dễ dàng

Đúng 11h trưa mai (23/10/2022), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp nói không với thất bại, sự nghiệp bước sang trang mới, tài lộc dồi dào, tiền về như thác đổ, mua nhà sắm siêu xe dễ dàng

Theo tử vi 12 con giáp đúng 11h sáng mai (23/10/2022) có tới 3 con giáp may mắn trúng số tiền tỷ, nhà lầu xe hơi cùng lúc sắm đủ, nợ nần trả hết, cuộc sống bước sang mới.

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