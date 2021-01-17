Tử vi thứ Hai ngày 18/1/2021 của 12 con giáp: Tuổi Thìn bị gây sự, tuổi Tuất tiền bạc đè không thở được

Tý được soi đường dẫn lối nên công việc hanh thông, thuận lợi hơn mong đợi. Bạn có đủ bản lĩnh để hạ gục nhiều đối thủ mạnh và vượt qua nhiều khó khăn trong thời điểm này. Ngày hôm nay của Tý vô cùng viên mãn, hãy tận dụng cơ hội tốt để gặt hái thành công.

Tử vi thứ Hai ngày 18/1/2021 của 12 con giáp lúc hung lúc cát giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình xảy ra những gì để tìm cách đề phòng, giải quyết.

Vì tính cách khá thẳng thắn nên bạn đắc tội với nhiều người, công việc không như ý muốn vướng phải nhiều khó khăn. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần cũng như sức khỏe của bạn trong thời điểm này. Thế nên hãy bình tĩnh, đừng nóng nảy mà làm hỏng việc lớn.

Sửu đừng lo chuyện thiên hạ mà rước buồn phiền vào người. Ngày hôm nay, bạn nên sống an phận, tiêu xài đúng chừng mực để không thiếu trước hụt sau. Những người tuổi Sửu sắp đón nhận nhiều tin vui lớn, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận.

Tử vi thứ Hai ngày 18/1/2021 của tuổi Mão

Tử vi thứ Hai ngày 18/1/2021 của tuổi Mão có kẻ thứ ba chen ngang - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của Mão gặp nhiều trở ngại vì có kẻ thứ ba chen ngang. Do tính cố chấp, cứng đầu nên bạn gây ra nhiều xích mích với đối phương. Điều này khiến cho mối quan hệ của bạn ngày càng bế tắc, có thể sẽ đường ai nấy trong tương lai gần. Lời khuyên cho Mão là nên bình tĩnh giải quyết mọi việc xảy ra với mình.

Tử vi thứ Hai ngày 18/1/2021 của tuổi Thìn

Thìn gặp nhiều chuyện buồn, bị gây sự nên tinh thần của bạn tuột dốc không phanh. Công việc bạn đang phụ trách cũng không như ý vì vướng phải nhiều áp lực. Hãy chuẩn bị tinh thần để đối diện với kẻ xấu hãm hại mình trong thời điểm này. Làm việc gì cũng nên bình tĩnh để vượt qua khó khăn.

Tử vi thứ Hai ngày 18/1/2021 của tuổi Tỵ

Theo tử vi mới nhất, Tỵ tin vui ập đến bất ngờ, công việc thuận lợi phất lên như diều gặp gió. Ngày hôm nay, bạn có thể tiêu xài thả ga không lo sợ bất cứ điều gì. Tuy nhiên đừng tin tưởng người thân thiết quá mức mà rước họa vào người. Đừng đầu tư làm ăn trong thời điểm này để tránh tiền mất tật mang.

Tử vi thứ Hai ngày 18/1/2021 của tuổi Ngọ

Tử vi thứ Hai ngày 18/1/2021 của tuổi Ngọ không còn gặp nhiều sóng gió - Ảnh minh họa: Internet

Ngọ có một ngày đầu tuần bình yên, không xảy ra bất cứ sóng gió, khó khăn gì. Bạn có nhiều thời gian dành cho bản thân, thư giãn thoải mái nên tinh thần cũng tốt hơn. Sau chuỗi ngày làm việc mệt mỏi, có nhiều thời gian nghỉ ngơi, hãy tận hưởng khoảnh khắc quý báu này.

Tử vi thứ Hai ngày 18/1/2021 của tuổi Mùi

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Mùi có của ăn của để đề huề tha hồ tiêu xài không lo nghĩ. Những nguồn thu nhập của bạn ổn định, cứ hết rồi lại đầy. Ngày hôm nay, bạn sẽ đón nhận nhiều tin vui lớn về tài chính, tha hồ thể hiện khả năng tiềm ẩn của bản thân.

Tử vi thứ Hai ngày 18/1/2021 của tuổi Thân

Thân nhiệt tình giúp đỡ mọi người nên được yêu mến, đi đến đâu cũng được đón tiếp nhiệt tình. Trong công việc, những ý tưởng sáng tạo của bạn được cấp trên đánh giá cao. Đồng nghiệp nể phục bạn sát đất vì khả năng giao tiếp tốt, nhiệt tình trong công việc.

Tử vi thứ Hai ngày 18/1/2021 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Hai ngày 18/1/2021 của tuổi Dậu gặp nhiều áp lực - Ảnh minh họa: Internet

Dậu gặp nhiều áp lực vì bị gây khó dễ, ảnh hưởng khá nhiều đến công việc bạn đang phụ trách. Những mối quan hệ xung quanh khá gay gắt vì bị tiểu nhân hãm hại, nói xấu sau lưng bạn. Hãy chuẩn bị tinh thần đánh tiểu nhân trong thời điểm này để vận trình được suôn sẻ hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 18/1/2021 của tuổi Tuất

Tuất bị khiển trách vì làm việc không tập trung làm ảnh hưởng đến công việc. Lời khuyên cho Tuất là ăn nói thận trọng, đừng khiến người khác cảm thấy khó chịu khi đến gần bạn. Bên cạnh đó cũng nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn để công việc được thuận lợi.

Tử vi thứ Hai ngày 18/1/2021 của tuổi Hợi

Ngày hôm nay là thời điểm Hợi thăng quan tiến chức, lương thưởng tăng lên đều đều. Công việc của bạn gặp nhiều chuyện vui, tiền bạc không cần phải lo thiếu trước hụt sau. Nói chung công việc, vận tài chính của bạn sẽ vô cùng viên mãn trong thời điểm này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm