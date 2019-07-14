Tử vi thứ Hai ngày 15/7/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thìn đối mặt với đại nạn, tuổi Tỵ tiền bạc ngập đầu

Tý đối mặt với nhiều tiểu nhân hãm hại nên vận trình của bạn không như ý muốn. Nếu tranh đua, giành thiệt hơn, vận trình của bạn càng tệ hơn. Vì vậy hãy bình tĩnh, tập trung vào công việc, điều này sẽ giúp bạn hóa giải hết những hiểu lầm với cấp trên và đồng nghiệp.

Tử vi thứ Hai ngày 15/7/2019 của 12 con giáp , ngày đầu sẽ có rất nhiều sự việc xảy ra, hung cát đan xen giúp khiến nhiều con giáp lao đao, trở tay không kịp. Tuy nhiên cũng có con giáp lại nhận được nhiều lộc của quý nhân mang đến.

Những công sức của bạn được cấp trên công nhận và được đền đáp xứng đáng. Bạn nhanh chóng lấy được lòng tin và sự tín nhiệm của cấp trên. Nhờ vậy mà tiền tài, cơ hội thăng tiến cứ đổ về liên tục. Dần chỉ cần ngồi không hưởng phúc và hái quả ngọt mà mình đã gieo trồng thời gian trước.

Vận tài lộc của Sửu có nhiều bước tiến chuyển vượt bậc. Tài chính bắt đầu ổn định, không còn thất thoát hay thiếu hụt như trước. Ngày đầu tuần bạn chỉ nên tập trung vào việc của mình, đừng giúp đỡ cũng như nhận những việc không thuộc quyền hạn của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 15/7/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Hai ngày 15/7/2019 của tuổi Mão vô cùng u ám - Ảnh minh họa: Internet

Ngày thứ Hai của bạn vô cùng mệt mỏi và u ám. Tiểu nhân luôn rình rập, tìm cách hãm hại cũng như cản trở con đường tiền tài của bạn. Dù có cố gắng đến mấy, bạn cũng không được công nhận, thậm chí còn bị chê bai vì những sai lầm nhỏ nhặt.

Tử vi thứ Hai ngày 15/7/2019 của tuổi Thìn

Thìn đang ở giai đoạn khó khăn trong công việc. Những thất bại khiến bạn dần chán nản, không còn tin vào khả năng của mình. Vì vậy mà tinh thần của bạn sa sút, dễ nổi nóng với người thân, bạn bè nên dễ đánh mất những mối quan hệ thân thiết.

Tử vi thứ Hai ngày 15/7/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Hai ngày 15/7/2019 của tuổi Tỵ thuận lợi trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ gặp khá nhiều thuận lợi trong công việc, tiền bạc đổ về ngập đầu, tiêu xài không hết. Nếu là lãnh đạo, bạn nhận được nhiều sự tín nhiệm của cấp trên, đồng nghiệp. Còn là nhân viên làm công ăn lương, bạn sẽ sớm được thăng tiến lên vị trí mà bản thân mơ ước.

Tử vi thứ Hai ngày 15/7/2019 của tuổi Ngọ

Vận trình tài lộc của bạn vô cùng khởi sắc, hanh thông. Dù hoạt động trong lĩnh vực nào bạn cũng gặt hái được nhiều quả ngọt, thành công vang dội. Ngày thứ Hai của Ngọ có rất nhiều biến chuyển tích cực, không chỉ về công việc mà tình duyên cũng rực rỡ, thăng hoa.

Tử vi thứ Hai ngày 15/7/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Hai ngày 15/7/2019 của tuổi Mùi khá ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của Mùi khá ổn định, những dự án bạn tham gia đều thành công. Tuy nhiên Mùi đừng nên quá kiêu ngạo vì rất dễ bị người khác nắm bắt khuyết điểm. Nhất là tiểu nhân sẽ khiến bạn thân bại danh liệt, vì vậy hãy giữ bình tĩnh để không phải gặp chuyện rắc rối.

Tử vi thứ Hai ngày 15/7/2019 của tuổi Thân

Có thể bạn sẽ nhận được lời mời thay đổi công việc. Nếu chọn đi theo con đường này, bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công. Vì là công việc chuyên môn mà bạn yêu thích nên rất dễ thành công ngoài mong đợi. Tuy nhiên Thân khi thay đổi công việc đừng gây hiềm khích với đồng nghiệp, cấp trên cũ.

Tử vi thứ Hai ngày 15/7/2019 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Hai ngày 15/7/2019 của tuổi Dậu vô cùng an nhàn - Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm nay của bạn khá ổn định và an nhàn. Dậu không cần làm gì tiền cũng tự động rơi vào túi. Bạn chỉ cần ngồi không rung đùi, lộc lá của quý nhân cũng tự động đổ về. Nói chung ngày hôm nay khá viên mãn đối với những người tuổi Dậu.

Tử vi thứ Hai ngày 15/7/2019 của tuổi Tuất

Có nhiều điềm báo chuyện xấu sắp xảy đến với bạn. Tuất nên giữ bình tĩnh và đầu óc sáng suốt để có thể vượt qua những khó khăn trước mắt. Người kinh doanh phải hết sức chú trọng việc đầu tư để không gây ảnh hưởng đến công việc. Người làm công ăn lương nên thận trọng lời nói kẻo bị tiểu nhân hãm hại, chơi xấu.

Tử vi thứ Hai ngày 15/7/2019 của tuổi Hợi

Hợi bị kéo vào những việc rắc rối không đáng có. Trong công việc, bạn không tránh khỏi những áp lực. Nếu tinh thần cứ căng thẳng như vậy, bạn sẽ rất dễ xảy ra nhiều cuộc cãi vã, hiềm khích với đồng nghiệp cũng như mối quan hệ thân thiết của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm