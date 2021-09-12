Tử vi thứ Hai ngày 13/9/2021 của 12 con giáp: Mão - Thìn tài vận hanh thông, công danh phát đạt, Thân thị phi đeo bám, Ngọ chú ý chi tiêu

Kể từ thứ Hai, sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ có dấu hiệu bị chững lại, xui xẻo bao trùm. Con giáp không chỉ phải chịu sự thay đổi từ các yếu tố như dịch bệnh, thiên tai mà còn bị đồng nghiệp ghen ghét, bày mưu đạp đổ sự nghiệp. Việc bản mệnh cần làm lúc này là luôn chăm chỉ làm việc, giữ thái độ ôn hòa với mọi người để không xảy ra thêm các mâu thuẫn không đáng có.

Xem tử vi thứ Hai ngày 13/9/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Với bản tính dễ tin người, tuổi Dần có khả năng sẽ tương trợ nhầm kẻ tiểu nhân và bị người này hại ngược lại một cú đau đớn. Bao nhiêu tiền tài, của cải trong nhà của Dần đều tiêu tán bằng hết. Ngoài ra, công việc của bản mệnh trong thời gian này cũng tuột dốc không phanh. Lời khuyên cho con giáp là nên hết sức bình tĩnh và kiên định vượt qua khó khăn,

Tử vi dự đoán, vào thứ Hai này, người tuổi Sửu được Thần Tài ghé thăm ban phát nhiều tài lộc. Dù sẽ có một chút thay đổi nhỏ nhưng công việc của Sửu vẫn thăng tiến một cách thuận lợi, thu nhập tăng lên không ngừng. Chưa kể, bản mệnh còn được sự ủng hộ hết mình của gia đình cũng như đồng nghiệp để tự tin vươn tới những thành công vang dội. Vận trình đang lên, nếu cứ theo đà này, bản mệnh sẽ chạm đến những đỉnh cao danh vọng trên con đường tương lai phía trước.

Tử vi thứ Hai ngày 13/9/2021 của tuổi Mão

Người tuổi Mão vào thứ Hai hưởng trọn may mắn của ơn trên, bao nhiêu ước nguyện bấy lâu đều được thực hiện bằng hết. Những công việc tiến hành vào thứ Hai sẽ thành công sự rỡ, tiền tài cũng đến với Mão dễ dàng hơn trước rất nhiều. Chắc mấy chốc con giáp sẽ có một cuộc sống dư dả, thoải mái.

Không chỉ đỏ vận trong công việc, bản mệnh còn thành công trong các mối quan hệ. Dự đoán, con giáp này có thể gặp được tri kỷ vào cuối tuần.

Tử vi thứ Hai ngày 13/9/2021 của tuổi Thìn

Bước sang thứ Hai, người tuổi Thìn tài vận hanh thông, công danh vượng phát. Con giáp may mắn có dịp tiếp xúc với nhiều cơ hội mới, mở ra con đường thăng tiến trong tương lai. Thu nhập của Thìn cũng vì công việc thuận lợi mà gia tăng đáng kể. Bản mệnh chưa thể gọi là giàu sang nhưng vẫn có của ăn của để, cuộc sống dư dả thoải mái. Con giáp hãy tiếp tục cố gắng cho một tương lai rực rỡ hơn.

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Tử vi thứ Hai ngày 13/9/2021 của tuổi Tỵ

Dự đoán, vào thứ Hai, người tuổi Tỵ sẽ bị hung tinh chiếu mệnh, làm sự nghiệp đứt đoạn, tiền mất tật mang. Con đường thành công của con giáp này bất ngờ gián đoạn, khó khăn đeo bám không rời. Đặc biệt, nếu Tỵ làm nghề kinh doanh buôn bán thì sẽ thất bại liên miên, hàng hóa tồn đọng, mãi không bán được món nào. Tốt nhất là chủ mệnh nên cầm cự làm ăn, tránh đầu tư mở rộng mà mất tiền oan uổng.

Tử vi thứ Hai ngày 13/9/2021 của tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ do đạt khá nhiều thành công nên có dấu hiệu “ngủ quên trong chiến thắng”, bản mệnh vào thứ Hai có phần lơ là công việc dẫn đến những sai sót không đáng có. Khi may mắn đứt đoạn, vận đen sẽ chính thức bắt đầu làm ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc của con giáp. Những thua lỗ, thất thoát trong tài chính là điều khó tránh khỏi. Con giáp nên có kế hoạch chi tiêu cũng như tập trung hơn vào công việc để hạn chế rủi ro.

Tử vi thứ Hai ngày 13/9/2021 của tuổi Mùi

Thời gian trước, Mùi gặp không ít khó khăn khi công việc bị trì hoãn do các yếu tố ngoại cảnh. Tuy nhiên, bước sang giai đoạn này, mọi dự định đều thực hiện trót lọt, con giáp dù làm trong lĩnh vực nào thì cũng tìm thấy thành công. Ngoài ra, vào cuối ngày, Mùi có thể nhận được vận may tài lộc từ ơn trên ban phát. Đây có thể được xem là phần thưởng cho sự cố gắng không ngừng nghỉ trước kia của bản mệnh.

Tử vi thứ Hai ngày 13/9/2021 của tuổi Thân

Theo tử vi ngày mới, Thân sẽ phải hứng chịu nhiều áp lực trong công việc. Do bản tính cầu toàn, con giáp sẽ ôm đồm quá nhiều thứ nên bản thân kiệt sức, những sai sót cũng từ đấy mà ra. Ngoài ra, con giáp cũng không được lòng cấp trên nên dù cố gắng nhiều cũng không được thăng tiến. Lời khuyên cho con giáp này là hãy cẩn trọng giữa mình, tránh thị phi đeo bám. Nếu có thể vượt qua cửa này, con giáp sẽ đón nhận hỷ sự đáng mong đợi.

Tử vi thứ Hai ngày 13/9/2021 của tuổi Dậu

Sau những tháng ngày hết mình với công việc, đây là thời điểm người tuổi Dậu dành nhiều thời gian cho gia đình. Các mâu thuẫn nhỏ có thể phát sinh nhưng điều này sẽ giúp các thành viên hiểu nhau hơn. Ngoài ra, con giáp cũng nên thử sức làm những điều mới mẻ ở các công việc khác mà bạn chưa từng thử trước đây để có thêm nhiều trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Nếu biết tận dụng cơ hội, Dậu sẽ có nhiều đột phá trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 13/9/2021 của tuổi Tuất

Người tuổi Tuất đón chào một ngày đầu tuần với đầy nhiệt huyết. Những công việc có con giáp tham gia vào đều thành công vang dội, mang về lợi nhuận khổng lồ. Bên cạnh đó, các mối quan hệ xã hội của Tuất cũng rất phát triển, những người bạn mới mà Tuất quen biết vào thời điểm này có thể sẽ là quý nhân giúp đỡ bạn trong tương lai. Nhìn chung, sự phát triển sắp tới của con giáp là không gì có thể ngăn cản.

Tử vi thứ Hai ngày 13/9/2021 của tuổi Hợi

Tử vi cho thấy, thứ Hai là một ngày không thuận lợi với tuổi Hợi Con giáp sẽ xảy ra rất nhiều xung đột không đáng có với người xung quanh, đặc biệt là với các đồng nghiệp. Con giáp luôn thẳng thắn góp ý vì muốn công việc tốt hơn. Tuy nhiên, điều này cũng khiến bạn đắc tội với không ít người, gây cản trở đến con đường thăng tiến. Do đó, nếu không muốn tự chuốc phiền phức, Hợi nên cẩn trọng phát ngôn và nhìn về mặt tích cực trong các vấn đề.

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