Tử vi thứ Bảy ngày 6/7/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tý tài lộc nở rộ, tuổi Tỵ có điềm thị phi

Tâm linh - Tử vi 05/07/2019 12:18

Tử vi thứ Bảy ngày 6/7/2019 của 12 con giáp: tài lộc của tuổi Tý trong ngày mới nở rộ, tuổi Tỵ có điềm tranh cãi, thị phi. Còn tử vi của bạn thì thế nào?

Tử vi thứ Bảy ngày 6/7/2019 của tuổi Tý

Tài lộc của tuổi Tý trong ngày mới nở rộ. Bạn có nhiều cơ hội làm ăn, thăng tiến. Với tài ăn nói, bạn được lòng đối tác, cấp trên, nên càng có cơ hội khẳng định bản thân.

Dù vậy, bạn cần giữ sức khỏe trong ngày, cẩn thận các bệnh về tiêu hóa.

Tử vi thứ Bảy ngày 6/7/2019 của tuổi Sửu

Ngày mới của tuổi Sửu, tài lộc và sự nghiệp khởi sắc song hành. Bạn dần giữ được vị trí quan trọng, được lòng tin và tín nhiệm từ người khác.

Trong ngày, bạn có cơ hội gặp nhiều người, cơ hội lớn tìm được tình duyên như ý.

Tử vi thứ Bảy ngày 6/7/2019 của tuổi Dần

tu vi thu bay 6/7/2019 1

Tử vi thứ Bảy ngày 6/7/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Đường tình duyên của tuổi Dần trong ngày mới nở rộ. Người độc thân có người theo đuổi. Người có gia đình càng đầm ấm, hòa hợp vui vẻ.

Dù vậy, sự nghiệp có chút trở ngại. Dù bạn có năng lực, nhưng đừng quá chủ quan vội vàng, dễ mắc sai lầm.

Tử vi thứ Bảy ngày 6/7/2019 của tuổi Mão

Ngày mới, tuổi Mão có quý nhân giúp đỡ. Đây có thể là cấp trên hay người có kinh nghiệm dẫn dắt bạn trong công việc.

Nhân duyên với tuổi Mão khá tốt, dù là tình bạn hay tình thân đều rất hài hòa.

Tử vi thứ Bảy ngày 6/7/2019 của tuổi Thìn

Vận trình ngày mới của người tuổi Thìn khá tốt. Bạn đạt được nhiều thành tựu lớn, công việc hay thu nhập đều khởi sắc.

Về tình cảm, bạn nên có chút kiên nhẫn với đối phương.

Tử vi thứ Bảy ngày 6/7/2019 của tuổi Tỵ

tu vi thu bay 6/7/2019 2

Tử vi thứ Bảy ngày 6/7/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, tuổi Tỵ có điềm tranh cãi, thị phi. Tốt nhất là bạn nên làm đúng những gì được giao, nếu có tranh chấp hãy nhờ đến quy tắc hay pháp luật xử lý.

Vì tâm trạng không tốt nên bạn dễ khiến đối phương lo lắng. Dù vậy, đừng đáp trả người ấy bằng thái độ khó chịu, vì họ thật sự đang muốn bạn thấy đỡ hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 6/7/2019 của tuổi Ngọ

Thu nhập hay công việc trong ngày mới của tuổi Ngọ đều suôn sẻ. May mắn nhất trong ngày là bạn có thể nhận được khoản tiền bất ngờ.

Các mối quan hệ cũng khá tốt. Hãy dành thời gian gần gũi hơn với một nửa của mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 6/7/2019 của tuổi Mùi

Ngày mới không có gì phải phàn nàn với người tuổi Mùi. Từ công việc, tiền bạc đến tình duyên đều khiến bạn thấy thư thả, thoải mái.

Dù vậy, nếu đi ra ngoài bạn nên cẩn thận, tránh va chạm, tai nạn.

Tử vi thứ Bảy ngày 6/7/2019 của tuổi Thân

tu vi thu bay 6/7/2019 3
Tử vi thứ Bảy ngày 6/7/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc trong ngày của người tuổi Thân dồi dào. Người kinh doanh nắm bắt thời thế mà phát triển mạnh. Người làm công ăn lương có cơ hội khẳng định mình.

Dù vậy, chuyện gia đạo hay tình duyên sẽ có chút căng thẳng. Nhưng đừng lo lắng, bạn chỉ cần giải thích và chia sẻ thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Tử vi thứ Bảy ngày 6/7/2019 của tuổi Dậu

Vận trình công việc của người tuổi Dậu có dấu hiệu tốt hơn. Chỉ cần cố gắng bạn sẽ lấy lại được những gì đã mất.

Về tiền bạc, tuổi Dậu nên có chi tiêu rõ ràng, nếu có ra ngoài thì cẩn thận mất tiền.

Tử vi thứ Bảy ngày 6/7/2019 của tuổi Tuất

Công việc nhiều lúc sẽ gây áp lực cho tuổi Tuất, nhưng đừng bỏ cuộc. Thành công đôi khi chỉ là đạt được những gì bạn thấy thỏa mãn, không quan trọng là lớn hay nhỏ.

Tình duyên hay gia đạo đều ổn định. Bạn luôn có người thân và người ấy ở bên ủng hộ.

Tử vi thứ Bảy ngày 6/7/2019 của tuổi Hợi

tu vi thu bay 6/7/2019 4
Tử vi thứ Bảy ngày 6/7/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi giữ gìn sức khỏe trong ngày mới, cẩn thận các bệnh về hô hấp khi trở trời.

Về công việc, tình duyên hay tiền bạc của tuổi Hợi trong ngày mới ở mức ổn định, không có gì phải lo lắng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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