Tử vi thứ Bảy ngày 4/2/2023, những con giáp sau có tiền chất thành núi, sự nghiệp thăng hoa, vận trình suôn sẻ, sống trong nhung gấm, lụa là

Tâm linh - Tử vi 03/02/2023 10:50

Tử vi thứ Bảy ngày 4/2/2023, 3 con giáp may mắn làm đâu thắng đó, tiền vàng dư dả, sự nghiệp thuận đường thăng quan tiến chức.

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp cho biết, người tuổi Thân là những người ham học hỏi, thích sự trải nghiệm nên không có gì lạ khi con giáp này đạt được địa vị cao trong xã hội. Bản mệnh luôn nổi bật trong đám đông, khiến người đối diện quý mến bởi sự thông minh khéo léo và hài hước. 

Tử vi thứ Bảy ngày 4/2/2023, những con giáp sau có tiền chất thành núi, sự nghiệp thăng hoa, vận trình suôn sẻ, sống trong nhung gấm, lụa là - Ảnh 1
 Sự năng động, biết xoay chuyển tình thế khiến cuộc sống của người cầm tinh con khỉ dễ dàng hơn, thú vị, mới mẻ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Sẽ không ngoa khi nói khỉ là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Tuổi Thân trời sinh không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khác. 

Theo tử vi học, ngày mai, tuổi Thân sẽ có phúc lộc ngày càng vượng. Thời điểm này, sự nghiệp, công danh tiền bạc với con giáp này đều có bước chuyển biến tích cực. Sự năng động, biết xoay chuyển tình thế khiến cuộc sống của người cầm tinh con khỉ dễ dàng hơn, thú vị, mới mẻ hơn. Sự quý mến của những người xung quanh cũng chính là cơ hội được nhiều quý nhân sẵn sàng đưa tay giúp đỡ với con giáp này.

Tuổi Tý‏

‏Sách tử vi - tướng số viết rằng, người tuổi Tý luôn nỗ lực hết mình vì công việc, tự lập và khả năng sắp xếp, tổ chức khoa học, chuyên nghiệp. Do đó, không khó để thấy người tuổi Tý khá thành công trong sự nghiệp, công danh.

Tử vi thứ Bảy ngày 4/2/2023, những con giáp sau có tiền chất thành núi, sự nghiệp thăng hoa, vận trình suôn sẻ, sống trong nhung gấm, lụa là - Ảnh 2
 Thời gian này, những người tuổi Tý làm ăn kinh doanh cũng gặp được không ít may mắn, tiền bạc hanh thông, phúc lộc tràn trề - Ảnh minh họa: Internet

 

Ngày mai, tuổi Tý tiếp tục phát huy những lợi thế của mình, cộng thêm là được các cát tinh chiếu mệnh nên đường công danh vô cùng rộng mở, thênh thang, như "rồng gặp mây", như "cá gặp nước". Thời gian này, những người tuổi Tý làm ăn kinh doanh cũng gặp được không ít may mắn, tiền bạc hanh thông, phúc lộc tràn trề. ‏

‏Ngoài ra, cuộc sống của người tuổi Tý được dự báo sẽ bước lên một nấc thang mới, tình duyên tốt đẹp, hôn nhân viên mãn. Sức khỏe của người tuổi Tý cũng cơ bản ổn định, không có gì đáng phải lo nghĩ quá nhiều.

Tuổi Sửu

Xem tử vi 12 con giáp, Sửu chính là một trong những cái tên đầu tiên được nhắc tới trong số 3 con giáp bùng nổ tài lộc ngày mai. Con giáp tuổi Sửu được mệnh danh chăm chỉ, có chí hướng rõ ràng, tư tưởng cầu tiến nên không có gì ngạc nhiên khi đến một giai đoạn nhất định, con giáp này có thể đạt được những điều bản thân mong muốn bằng chính đôi tay mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 4/2/2023, những con giáp sau có tiền chất thành núi, sự nghiệp thăng hoa, vận trình suôn sẻ, sống trong nhung gấm, lụa là - Ảnh 3
Phương diện công việc hay tài chính đều có hướng phát triển rất tốt, sinh lời sinh lộc, tiền bạc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

 

Ngày mai, người tuổi Sửu ở thế “nước đẩy thuyền lên”, công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào, có thể lấy lại những gì đã mất. Phương diện công việc hay tài chính đều có hướng phát triển rất tốt, sinh lời sinh lộc, tiền bạc hanh thông. Đặc biệt, thời gian này, vận trình của con giáp này vô cùng rực rỡ, phúc khí dồi dào, có cơ hội để chứng minh năng lực xuất sắc của mình.

Hơn nữa, thường ngày Sửu đã có tính cần kiệm, chi tiêu có kế hoạch rõ ràng, chịu khó cầu tài nên khoảng thời gian này chính là lúc tiền bạc tích trữ của bản mệnh sinh sôi nảy nở, nhân lên gấp nhiều lần. Nếu có bản lĩnh và kiến thức có thể dấn thân vào đầu tư hoặc kinh doanh, đảm bảo sẽ càng có lộc lớn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Ngày mai (4/2/2023), ai cũng sẽ phải ghen tị với những gì mà 3 con giáp may mắn này đạt được.

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