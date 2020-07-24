Tử vi thứ Bảy ngày 25/7/2020 của 12 con giáp: Tuổi Ngọ gây ra lỗi lớn, tuổi Mùi tài lộc đỏ như son

Theo tử vi 12 con giáp, công việc của Tý không diễn ra suôn sẻ, công việc trì trệ vì tật lười biếng. Chuyện tình cảm của bạn cũng không như ý. Người độc thân vẫn cô đơn lẻ bóng. Người có gia đình, người yêu mệt mỏi vì sự càm ràm, nói nhiều của đối phương.

Tử vi thứ Bảy ngày 25/7/2020 của 12 con giáp có nhiều thử thách và bài học đặt ra cho bản mệnh, điều này giúp bạn vượt qua được nhiều rắc rối lẫn khó khăn trong ngày.

Tình hình tài chính của Dần khá mệt mỏi, làm bao nhiêu cũng không tiêu đủ. Tuy nhiên vận tình cảm của bạn tăng tiến, vượng sắc. Bạn được nhiều người yêu mến, tỏ tình nên vận đào hoa đỏ rực. Đi đến đâu là được nhiều người theo đuổi, tán tỉnh đến đó giúp vận trình thú vị hơn.

Tuổi Sửu vận trình tiền tài, sức khỏe suy giảm. Tâm trạng của bạn không tốt nên gương mặt khá khó chịu, không ai dám đến gần. Đồng nghiệp cũng không có cái nhìn tốt về bạn. Nói chung trong ngày, bạn gặp điều dữ nhiều hơn, tiền bạc, mối quan hệ không mấy tốt đẹp.

Tử vi thứ Bảy ngày 25/7/2020 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp giỏi giang kiếm tiền siêu đỉnh. Mão không còn nhiều áp lực trong công việc nên tâm trạng tốt, sức khỏe cũng dần được cải thiện. Nói chung vận trình của bạn khá tốt, làm gì cũng thuận lợi, không còn gặp nhiều chuyện rắc rối như trước đây.

Tử vi thứ Bảy ngày 25/7/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Bảy ngày 25/7/2020 của tuổi Thìn tài chính ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Thìn tài chính ổn định, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tuy nhiên vận tình cảm lại suy giảm, không có quan điểm chung nên chuyện tình của bạn bị rạn nứt. Tệ nhất là có thể đường ai nấy đi, mối quan hệ chấm dứt trong chiến tranh, cãi nhau gay gắt.

Tử vi thứ Bảy ngày 25/7/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ nghiêm túc trong công việc nên tiền bạc đổ về tiêu xài không hết. Công việc của bạn khá thuận lợi, làm một hưởng mười, được Thần Tài chiếu mệnh nên tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang. Tài chính của bạn vô cùng vượng sắc, cứ hết rồi lại đầy, tha hồ tiêu xài.

Tử vi thứ Bảy ngày 25/7/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Ngọ gây ra nhiều lỗi lầm lớn trong công việc. Sự nghiệp của bạn thăng tiến ầm ầm, số dư trong tài khoản tăng lên chóng mặt. Vận tình cảm cũng khá vượng sắc, vợ chồng không còn cãi nhau như trước đây. Không còn mâu thuẫn về chuyện tiền bạc.

Tử vi thứ Bảy ngày 25/7/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Bảy ngày 25/7/2020 của tuổi Mùi tài chính đỏ rực - Ảnh minh họa: Internet

Vận tiền tài của Mùi đỏ rực, cứ hết rồi lại đầy. Tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi giúp bạn có cuộc sống như mình mơ ước. Mùi không còn phải sống tiết kiệm như trước đây, bạn tha hồ mua sắm không nhìn giá, du lịch đó đây tận hưởng cuộc sống.

Tử vi thứ Bảy ngày 25/7/2020 của tuổi Thân

Thân gặp nhiều rắc rối, không đạt được nhiều thành tựu như mình mong muốn. Bạn chi tiêu nhiều nhưng kiếm tiền không giỏi nên thường xuyên bị thiếu hụt, phải vay mượn khắp nơi. Lời khuyên cho bạn nên cẩn thận tiểu nhân, đừng để người xấu hãm hại, lừa gạt mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 25/7/2020 của tuổi Dậu

Công việc của Dậu khá suôn sẻ, được cấp trên trọng dụng nên tha hồ thể hiện tài năng của mình. Bạn được đánh giá khá cao năng lực của mình. Đây là cơ hội tốt để bạn nhận được khá nhiều cơ hội thăng tiến, vận tiền bạc cũng được cải thiện nhiều.

Tử vi thứ Bảy ngày 25/7/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Bảy ngày 25/7/2020 của tuổi Tuất gặp khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuất gặp nhiều khó khăn trong công việc vì bị ngáng đường, hãm hại. Tuy nhiên bạn có đủ bản lĩnh để vượt qua mọi thứ mà không trông chờ vào bất cứ ai giúp đỡ. Đây là điều tốt giúp bạn nhận được nhiều cơn mưa lời khen, mọi người ca tụng hết lời.

Tử vi thứ Bảy ngày 25/7/2020 của tuổi Hợi

Hợi hãy cẩn thận hơn về việc đưa ra những quyết định của mình. Trong chuyện tiền bạc, bạn nên sáng suốt để không chi tiêu thả ga mà rước nợ. Trong chuyện tình cảm, bạn nên dành thời gian cho người kia nhiều hơn để mối quan hệ ngày càng tốt đẹp, lâu dài.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm