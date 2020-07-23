3 con giáp tài khoản ngân hàng nhảy số ầm ầm, khai quật được mỏ vàng khi bước sang tháng 8

Theo tử vi 12 con giáp, Tuất khai quật được mỏ vàng khi bước sang tháng 8. Bạn tha hồ ngồi chờ tin nhắn ngân hàng mỗi ngày mà không còn bất cứ lo lắng gì như trước đây. Trời sinh bạn có bản tính lương thiện nên được nhiều người yêu mến. Trong công việc, bạn khá nhiệt tình nên được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp nể phục.

Nhờ vậy mà bạn có nhiều cơ hội tiến thân, thực hiện được những kế hoạch riêng của mình. Ý tưởng của bạn trong thời điểm này được cấp trên đánh giá khá cao, còn được giao cho nhiệm vụ thực hiện. Vì vậy bạn có cơ hội thể hiện tài năng của mình và không còn sợ tiểu nhân hay bất cứ ai cản con đường quan lộ của mình.

Theo tử vi mới nhất, Mão tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền tiêu không hết khi bước sang tháng 8. Bạn không còn gặp nhiều vấn đề về chuyện tiền bạc. Không còn gặp tiểu nhân ngáng đường.

Thời điểm này, con đường quan lộ, tiền bạc của bạn rộng mở, thênh thang không có bất cứ chướng ngại vật nào. Hãy nắm lấy thời cơ này để kiếm tiền, tận hưởng cuộc sống đại gia như mình mong ước.

Mão kiếm được nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn lại không như ý. Người độc thân không tìm được duyên lành, thường bị lợi dụng. Người có gia đình, người yêu không có nhiều thời gian dành cho nhau nên thường xuyên bất đồng quan điểm, cự cãi vì những chuyện nhỏ nhặt.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp may mắn, tiểu nhân không dám đến gần chọc phá như trước đây. Bạn có nhiều cơ hội thể hiện bản thân, kiếm tiền và thăng tiến trong sự nghiệp. Nói chung cuộc sống của bạn khi bước sang tháng 8 sẽ vô cùng hạnh phúc, nhìn đâu cũng thấy tiền.

Mùi nhận được lộc lớn trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Khi bước ra cửa là nhận được lộc lớn trời ban, ở nhà cũng tha hồ vùng vẫy trên đống tiền. Bạn giỏi giang trong giao tiếp nên được nhiều người yêu mến. Những người tuổi Mùi đi đâu là nổi bật đến đó, được nhiều người yêu thương vì tính cách nhiệt tình, chịu chơi. Đây cũng là cơ hội để bạn kết giao thêm nhiều mối quan hệ mới, thoát ế là điều dễ dàng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm