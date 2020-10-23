Tử vi thứ Bảy ngày 24/10/2020 của 12 con giáp: Tuổi Sửu có tin vui, tuổi Tỵ nhiều trăn trở. Còn vận trình ngày mới của bạn thì như thế nào?
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Xem tử vi thứ Bảy ngày 24/10/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.
Tử vi thứ Bảy ngày 24/10/2020 của tuổi Tý
Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý nên cẩn trọng với những quyết định về tiền bạc.
Trong nhà có tin vui.
Tử vi thứ Bảy ngày 24/10/2020 của tuổi Sửu
Tuổi Sửu có tin vui tiền bạc trong hôm nay, có thể được phần tiền may mắn hay một khoản nợ được hoàn trả.
Công việc thuận lợi hơn những ngày trước.
Tử vi thứ Bảy ngày 24/10/2020 của tuổi Dần
Tuổi Dần khá vất vả vào đầu ngày nhưng sẽ khá hơn vào cuối ngày.
Tài vận có tin vui, nhưng vẫn nên cân nhắc chi tiêu.
Tử vi thứ Bảy ngày 24/10/2020 của tuổi Mão
Tuổi Mão có quý nhân giúp đỡ trong công việc, có nhiều cơ hội tốt.
Tuổi Mão có gia đình cẩn thận vận đào hoa xấu.
Tử vi thứ Bảy ngày 24/10/2020 của tuổi Thìn
Tuổi Thìn có cơ hội thể hiện năng lực trong hôm nay, hãy nắm bắt.
Tài lộc trung bình, nhưng chi tiêu vẫn ổn định.
Tử vi thứ Bảy ngày 24/10/2020 của tuổi Tỵ
Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ có nhiều trăn trở trong công việc, bạn có thể hỏi han người có kinh nghiệm.
Người đi làm cẩn trọng đối thủ trong công việc.
Tử vi thứ Bảy ngày 24/10/2020 của tuổi Ngọ
Tuổi Ngọ dốc hết mình trong công việc, sẽ được đền đáp xứng đáng.
Tiền bạc là vấn đề nan giải của tuổi Ngọ trong hôm nay.
Tử vi thứ Bảy ngày 24/10/2020 của tuổi Mùi
Tuổi Mùi cẩn thận gặp xui xẻo mất tiền của trong hôm nay, nên đặc biệt chú ý.
Tài lộc không tăng, nên chú ý chi tiêu.
Tử vi thứ Bảy ngày 24/10/2020 của tuổi Thân
Tuổi Thân nên dành nhiều thời gian cho người thân hơn.
Công việc có tiến triển mới, nên chú tâm nhiều hơn.
Tử vi thứ Bảy ngày 24/10/2020 của tuổi Dậu
Tuổi Dậu có khoảng thời gian thoải mái, định hướng mục tiêu tương lai.
Tình duyên khởi sắc với người độc thân.
Tử vi thứ Bảy ngày 24/10/2020 của tuổi Tuất
Tuổi Tuất nên cẩn trọng trong công việc, tránh mắc sai lầm không đáng.
Tiền bạc ở mức trung bình.
Tử vi thứ Bảy ngày 24/10/2020 của tuổi Hợi
Theo tử vi thứ Bảy ngày 24/10/2020, tuổi Hợi không nên chủ quan trong công việc. Tài lộc có tin vui lớn.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.