Tử vi thứ Bảy ngày 23/11/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mão không lo thiếu tiền, tuổi Thìn bị gài bẫy

Ngày mới, tuổi Tý gặp vận may trong công việc. Đây có thể là cơ may gặp quý nhân hay gặp cơ hội thăng tiến bất ngờ.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 23/11/2019 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Theo tử vi ngày mới , người tuổi Sửu gặp may mắn trong tài lộc. Tiền bạc sẽ không còn là vấn đề với bạn trong hôm nay.

Chuyện tình cảm dù có mâu thuẫn nhưng vẫn có thể giải quyết, chỉ cần hai người trực tiếp chia sẻ.

Dù vậy, bạn nên cẩn thận họa thị phi, đặc biệt là ở nơi làm việc.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/10/2019 của tuổi Dần

Tử vi thứ Bảy ngày 23/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần phát huy khả năng trong công việc. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc lời khuyên của người có kinh nghiệm để tránh mắc sai lầm.

Tuổi Dần có điềm hao tài vào cuối ngày.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/10/2019 của tuổi Mão

Tuổi Mão nên dành thời gian nhiều cho người ấy. Vì có dấu hiệu người thứ ba đang muốn xen vào mối quan hệ của bạn.

Điểm sáng trong ngày là tài lộc của tuổi Mão dồi dào hơn, túi tiền không lo cạn kiệt.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/10/2019 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn có thể bị người khác nói xấu sau lưng. Bạn nên cẩn thận cư xử, đừng để tiểu nhân gài bẫy.

Trong các vấn đề về tài lộc, bạn nên có kế hoạch và cân nhắc các rủi ro khi đầu tư.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/10/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Bảy ngày 23/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ có một ngày mới khá suôn sẻ, vận trình tốt đẹp. Bạn có thể được cấp trên khen thưởng hoặc biểu dương. Hãy giữ vững phong độ này để đạt nhiều thành quả hơn.

Đặc biệt trong tài lộc, bạn sẽ bất ngờ có khoản tiền vào giữa ngày. Đây có thể là tiền thưởng, hoặc một khoản nợ hoàn trả.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/10/2019 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ kinh doanh có thể kiếm được một khoản tiền bất ngờ vào cuối ngày. Đây sẽ là vận may lớn nhất trong ngày của bạn.

Tuổi Ngọ nên dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, đừng chỉ biết bận rộn với công việc.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/10/2019 của tuổi Mùi

Tài lộc của tuổi Mùi trong ngày mới không được dồi dào. Dù vậy, bạn vẫn phải cố gắng và kiên trì nhiều hơn.

Tuổi Mùi độc thân đừng quá nôn nóng, nhân duyên đúng nhất sẽ đến chậm.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/10/2019 của tuổi Thân

Tử vi thứ Bảy ngày 23/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Thân đạt được thành công trong ngày mới. Đây là kết quả của khả năng giao tiếp tài tình của bạn trong công việc.

Dù vậy, bạn nên kiểm soát chi tiêu, đừng vì vui quá trớn mà phạm điềm hao tài.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/10/2019 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu nên kiểm soát cảm xúc thật tốt. Đừng để cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến công việc và chuyện tình cảm.

Điểm sáng trong ngày là tài lộc của bạn khởi sắc hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/10/2019 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất nên tập trung vào công việc hơn, cẩn thận mắc sai lầm.

Với những chuyện thị phi, tốt nhất là nên im lặng, để thời gian chứng minh.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/10/2019 của tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Tử vi thứ Bảy ngày 23/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Bảy ngày 23/11/2019 của 12 con giáp, tuổi Hợi sẽ có tin vui vào cuối ngày, trong chuyện tình cảm hay tài lộc.

Tuổi Hợi nên giữ phong độ hiện tại trong công việc, đừng để xao nhãng mà mắc sai lầm.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.