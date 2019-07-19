Tử vi thứ Bảy ngày 20/7/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn, tuổi Hợi chú ý tiểu nhân hãm hại

Tài lộc chưa khởi sắc, nhưng vẫn đều đều. Bạn nên tìm nguồn đầu tư để sinh lời.

Người tuổi Tý trong ngày mới có công việc suôn sẻ hanh thông. Nếu có trở ngại, bạn có thể lên tiếng nhờ giúp đỡ, sẽ không phải vất vả một mình.

Tài lộc vượng phát, có thể là được tặng tiền, hoặc do bản thân kiếm ra.

Tuổi Sửu nên giữ bình tĩnh trong ngày mới, tránh gây phiền phức cho bản thân. Dù làm gì, bạn cũng nên có sự chuẩn bị, đừng quá nóng vội, dễ mắc sai lầm.

Tình cảm có dấu hiệu mâu thuẫn, nhưng cũng là cơ hội để hiểu nhau hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/7/2019 của tuổi Dần

Tử vi thứ Bảy ngày 20/7/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, tài lộc khá ổn định với người tuổi Dần. Thu nhập khá nên bạn không lo lắng chuyện tiền bạc. Nhưng bạn cần cố gắng hơn nữa nếu muốn như mong ước.

Tình cảm suôn sẻ, gia đạo hay tình yêu đều vui vẻ.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/7/2019 của tuổi Mão

Ngày mới với người tuổi Mão khá tốt đẹp. Bạn có nhiều mối nhân duyên tốt cho công việc và cả tình yêu.

Dù vậy, bạn cần phải cố gắng hơn, đừng chỉ trông cậy vào các mối quan hệ.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/7/2019 của tuổi Thìn

Tình duyên của tuổi Thìn trong ngày mới viên mãn. Bạn tràn ngập trong tình yêu và hạnh phúc.

Dù vậy, công việc có dấu hiệu chững lại, bạn cần cố hơn để đảm bảo tiến trình làm việc.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/7/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Bảy ngày 20/7/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn trong ngày mới. Đặc biệt là chuyện tình cảm đến lúc thăng hoa hạnh phúc.

Trong công việc của bạn có dấu hiệu cạnh tranh. Bạn nên lưu ý công việc nhiều hơn, tránh sai phạm đáng tiếc.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/7/2019 của tuổi Ngọ

Công danh của tuổi Ngọ trong ngày mới thăng tiến không ngừng. Bạn chiếm được ưu thế, giành được thành tựu đáng nể.

Dù vậy, tuổi Ngọ cần giữ gìn sức khỏe hơn trong ngày mới, cẩn thận mệt mỏi.

Tình cảm có chút xích mích nhưng không nghiêm trọng.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/7/2019 của tuổi Mùi

Trong công việc, bạn đừng nên quá cố chấp, nếu không sẽ tự làm khó cho chính mình.

Tài chính khởi sắc, có thể nguồn đầu tư đã tới lúc thu về lợi nhuận cao.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/7/2019 của tuổi Thân

Tử vi thứ Bảy ngày 20/7/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân có dấu hiệu thăng tiến trong công việc, có thể được thăng chức. Đồng thời, tiểu nhân cũng đang âm mưu hãm hại bạn, hãy cẩn thận.

Tình duyên khởi sắc với người độc thân, có thể tìm được nhân duyên mới.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/7/2019 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu vượng đường tình duyên trong ngày mới. Bạn có cơ hội tìm được bến đỗ cho mình.

Công việc vẫn đang diễn biến tốt, dù chưa có đột phá mới. Bạn có thể đối mặt với thị phi nhưng may mắn là sẽ vượt qua được.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/7/2019 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất có thành tựu mới trong công việc. Sự quyết đoán, kiên định của bạn sẽ để lại dấu ấn với mọi người.

Dù vậy, bạn cẩn thận mất tiền bạc trong ngày mới, ra ngoài nhớ chú ý.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/7/2019 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Bảy ngày 20/7/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi chú ý tiểu nhân trong ngày mới. Khi làm việc, bạn đừng lơ là cảnh giác hay quá tin tưởng người khác.

Tài chính không có nhiều biến động, thu nhập chủ yếu từ việc chính.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.