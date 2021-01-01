Tử vi thứ Bảy ngày 2/1/2021 của 12 con giáp: Dậu tiền về đầy tay, Tỵ phất lên đổi đời, Ngọ tán gia bại sản

May mắn tài lộc sẽ giúp con giáp này có tử vi ngày mới đỏ chót như son. Không chỉ ăn nên làm ra, tiền nhiều vô kể, Tý còn ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đổi đời sau một đêm.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/1/2021 của 12 con giáp dự đoán hung cát, điều gì sẽ xảy đến trong ngày mới để gia chủ có thể chuẩn bị tinh thần ứng phó.

Được quý nhân nâng đỡ, thần tài dúi tiền vào tay nên Dần sẽ có ngày mới ấm êm viên mãn với số dư trong tài khoản ngân hàng tăng liên tục. Tuy nhiên, Dần đừng quá tham công tiếc việc, bỏ bê gia đình kẻo vợ chồng cự cãi, sứt mẻ tình cảm.

Bị tiểu nhân vây hãm nên Sửu cần hết sức cẩn trọng trong công việc. Đừng tạo cơ hội cho tiểu nhân hãm hại, cũng đừng để kẻ xấu “ném đá sau lưng” mình. Chỉ cần vượt qua sóng gió Sửu sẽ lại đắc tài đắc lộc, may mắn ngập trời.

Từ sau 17h trở đi Mão sẽ đón mưa tài lộc rơi trúng đầu, đếm sái tay không xuể - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 2/1/2021 của Mão

Sự nghiệp hanh thông, tình duyên đỏ thắm nên Mão sẽ có ngày mới vô cùng may mắn. Chỉ cần dốc sức theo đuổi Mão ắt muốn gì được nấy. Đặc biệt, từ sau 17h trở đi Mão sẽ đón mưa tài lộc rơi trúng đầu, đếm sái tay không xuể.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/1/2021 của Thìn

Thìn đừng quá ngây thơ, cũng đừng để bất cứ ai làm thay công việc của mình kẻo hị hãm hại mà không hề hay biết. Trong chuyện tình cảm, Thìn cần tỉnh táo để nhận ra ai là người thật tâm đối đãi với mình, ai là kẻ lợi dụng kẻo bị cắm sừng mà không hay.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/1/2021 của Tỵ

Tài vận ổn định, công việc suôn sẻ, hanh thông nên Tỵ chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong, chỉ việc rung đùi hưởng lộc. Buổi sáng cát tinh soi chiếu, buổi trưa lộc lá vây quanh, cuối ngày túi rủng rỉnh tiền nên Tỵ chẳng cần lo lắng.

Ngọ cần cẩn trọng trong chuyện tiền bạc, đừng chi tiêu hoang phí kẻo tiền tài tiêu tán - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 2/1/2021 của Ngọ

Bị sao Kiếp Sát ám vận nên tài vận của Ngọ sẽ tuột dốc không phanh trong hôm nay. Thế nên, Ngọ cần cẩn trọng trong chuyện tiền bạc, đừng chi tiêu hoang phí kẻo tiền tài tiêu tán, bị lợi dụng đến mức lâm vào cảnh trắng tay.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/1/2021 của Mùi

Khá kiêu ngạo, bất cần nhưng một khi đã tập trung làm việc ai cũng thầm ngưỡng mộ những gì mà Mùi làm được. Trong hôm nay, Mùi sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương, ai cũng ghi nhận những đóng góp lớn lao của bạn trong thời gian qua.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/1/2021 của Thân

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ khiến Thân có tâm trạng khá xấu trong hôm nay. Đây cũng là lý do vì sao Thân sẽ khó kiểm soát cảm xúc, lời qua tiếng lại gây mất lòng người khác. Thân hãy cố gắng giữ bình tĩnh, nếu không bạn sẽ phải trả giá đắt cho sai lầm của mình.

Dậu sẽ thoải mái tiêu pha cũng không lo cạn túi, cả năm Tân Sửu vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 2/1/2021 của Dậu

Thần tài gõ cửa, tài lộc tăng tiến nên Dậu sẽ buôn may bán đắt, tiền về đầy tay. Sau những thăng trầm Dậu sẽ thoải mái tiêu pha cũng không lo cạn túi, cả năm Tân Sửu vượng phát huy hoàng.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/1/2021 của Tuất

Tuất cần chi tiêu tiết kiệm, đừng vung tay quá trán kẻo nợ ngập đầu. Cũng vậy, trong cách ứng xử với đồng nghiệp Tuất cần khéo léo hơn. Đừng quá thẳng thắn kẻo rược họa vào người, lành ít dữ nhiều.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/1/2021 của Hợi

Thu nhập tăng nhanh, lộc lá vây quanh nên Hợi sẽ có tử vi thứ Bảy ngày 2/1/2021 đỏ chót như son. Càng về cuối tuần con giáp giàu có này càng lắm của nhiều tiền, muốn khổ cũng không được.

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