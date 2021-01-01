Tử vi thứ Bảy ngày 2/1/2021 của 12 con giáp: Dậu tiền về đầy tay, Tỵ phất lên đổi đời, Ngọ tán gia bại sản

Tâm linh - Tử vi 01/01/2021 06:07

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 2/1/2021 của 12 con giáp, nếu Dần, Tỵ có tài lộc như ý, tiền nhiều vô kể thì Ngọ lại không may mắn như thế.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/1/2021 của 12 con giáp dự đoán hung cát, điều gì sẽ xảy đến trong ngày mới để gia chủ có thể chuẩn bị tinh thần ứng phó. 

tu vi thu bay ngay 2 1 2021 cua 12 con giap 1
Tý ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đổi đời sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 2/1/2021 của Tý

May mắn tài lộc sẽ giúp con giáp này có tử vi ngày mới đỏ chót như son. Không chỉ ăn nên làm ra, tiền nhiều vô kể, Tý còn ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đổi đời sau một đêm.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/1/2021 của Sửu

Bị tiểu nhân vây hãm nên Sửu cần hết sức cẩn trọng trong công việc. Đừng tạo cơ hội cho tiểu nhân hãm hại, cũng đừng để kẻ xấu “ném đá sau lưng” mình. Chỉ cần vượt qua sóng gió Sửu sẽ lại đắc tài đắc lộc, may mắn ngập trời.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/1/2021 của Dần

Được quý nhân nâng đỡ, thần tài dúi tiền vào tay nên Dần sẽ có ngày mới ấm êm viên mãn với số dư trong tài khoản ngân hàng tăng liên tục. Tuy nhiên, Dần đừng quá tham công tiếc việc, bỏ bê gia đình kẻo vợ chồng cự cãi, sứt mẻ tình cảm. 

tu vi thu bay ngay 2 1 2021 cua 12 con giap 2
Từ sau 17h trở đi Mão sẽ đón mưa tài lộc rơi trúng đầu, đếm sái tay không xuể - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 2/1/2021 của Mão

Sự nghiệp hanh thông, tình duyên đỏ thắm nên Mão sẽ có ngày mới vô cùng may mắn. Chỉ cần dốc sức theo đuổi Mão ắt muốn gì được nấy. Đặc biệt, từ sau 17h trở đi Mão sẽ đón mưa tài lộc rơi trúng đầu, đếm sái tay không xuể.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/1/2021 của Thìn

Thìn đừng quá ngây thơ, cũng đừng để bất cứ ai làm thay công việc của mình kẻo hị hãm hại mà không hề hay biết. Trong chuyện tình cảm, Thìn cần tỉnh táo để nhận ra ai là người thật tâm đối đãi với mình, ai là kẻ lợi dụng kẻo bị cắm sừng mà không hay.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/1/2021 của Tỵ

Tài vận ổn định, công việc suôn sẻ, hanh thông nên Tỵ chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong, chỉ việc rung đùi hưởng lộc. Buổi sáng cát tinh soi chiếu, buổi trưa lộc lá vây quanh, cuối ngày túi rủng rỉnh tiền nên Tỵ chẳng cần lo lắng. 

tu vi thu bay ngay 2 1 2021 cua 12 con giap 3
Ngọ cần cẩn trọng trong chuyện tiền bạc, đừng chi tiêu hoang phí kẻo tiền tài tiêu tán - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 2/1/2021 của Ngọ

Bị sao Kiếp Sát ám vận nên tài vận của Ngọ sẽ tuột dốc không phanh trong hôm nay. Thế nên, Ngọ cần cẩn trọng trong chuyện tiền bạc, đừng chi tiêu hoang phí kẻo tiền tài tiêu tán, bị lợi dụng đến mức lâm vào cảnh trắng tay.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/1/2021 của Mùi

Khá kiêu ngạo, bất cần nhưng một khi đã tập trung làm việc ai cũng thầm ngưỡng mộ những gì mà Mùi làm được. Trong hôm nay, Mùi sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương, ai cũng ghi nhận những đóng góp lớn lao của bạn trong thời gian qua.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/1/2021 của Thân

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ khiến Thân có tâm trạng khá xấu trong hôm nay. Đây cũng là lý do vì sao Thân sẽ khó kiểm soát cảm xúc, lời qua tiếng lại gây mất lòng người khác. Thân hãy cố gắng giữ bình tĩnh, nếu không bạn sẽ phải trả giá đắt cho sai lầm của mình. 

tu vi thu bay ngay 2 1 2021 cua 12 con giap 4
Dậu sẽ thoải mái tiêu pha cũng không lo cạn túi, cả năm Tân Sửu vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 2/1/2021 của Dậu

Thần tài gõ cửa, tài lộc tăng tiến nên Dậu sẽ buôn may bán đắt, tiền về đầy tay. Sau những thăng trầm Dậu sẽ thoải mái tiêu pha cũng không lo cạn túi, cả năm Tân Sửu vượng phát huy hoàng.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/1/2021 của Tuất

Tuất cần chi tiêu tiết kiệm, đừng vung tay quá trán kẻo nợ ngập đầu. Cũng vậy, trong cách ứng xử với đồng nghiệp Tuất cần khéo léo hơn. Đừng quá thẳng thắn kẻo rược họa vào người, lành ít dữ nhiều.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/1/2021 của Hợi

Thu nhập tăng nhanh, lộc lá vây quanh nên Hợi sẽ có tử vi thứ Bảy ngày 2/1/2021 đỏ chót như son. Càng về cuối tuần con giáp giàu có này càng lắm của nhiều tiền, muốn khổ cũng không được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 ngày đầu năm 2021: Top con giáp song hỷ lâm môn, tiền ùa vào két, không thành rồng cũng thành phượng

3 ngày đầu năm 2021: Top con giáp song hỷ lâm môn, tiền ùa vào két, không thành rồng cũng thành phượng

Nhờ phúc tinh soi chiếu, quý nhân nâng đỡ nên trong 3 ngày đầu năm Tân Sửu 2021 những con giáp may mắn này sẽ có tiền nhiều vô kể.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới xem tử vi ngày mới tử vi ngày mới 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang