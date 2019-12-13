Tử vi thứ Bảy ngày 14/12/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thìn gặp rủi ro, tuổi Thân được Thần Tài chiếu mệnh

Theo tử vi 12 con giáp, Tý gặp được duyên lành, chuyện tình cảm suôn sẻ, vượng sắc. Bạn thường rạch ròi trong những mối quan hệ nên tránh được nhiều rắc rối. Ngày thứ Bảy tam hợp nên Tý nhận được nhiều tin vui về đường tiền tài. Người kinh doanh buôn bán, tiền bạc đổ về tiêu xài không hết. Người làm công ăn lương nhận được lời khen của cấp trên.

Tử vi thứ Bảy ngày 14/12/2019 của 12 con giáp có nhiều biến đổi tốt lẫn xấu giúp bạn lường trước được những điều xảy ra với mình trong một ngày.

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dần hoạt động bên lĩnh vực buôn bán nên chuẩn bị tinh thần đón lộc. Bạn có nhiều tài lẻ và sức sáng tạo nên những dự án được cấp trên đánh giá cao. Điều này giúp vận trình của bạn sang một trang mới, sáng sủa hơn. Hãy nắm bắt tốt cơ hội này để trở thành con giáp đại gia , có chức có quyền.

Đường công danh của Sửu vô cùng vượng phát. Bạn nhận được nhiều cơ hội thăng tiến, được cấp trên chú ý, đồng nghiệp yêu mến. Nhờ vậy mà Sửu sẽ trở thành đại gia, nắm tiền tỷ trong tay tiêu xài không hết. Tuy nhiên bạn nên tránh việc vay mượn. Đừng tin tưởng những người xung quanh, cũng như những mối quan hệ mới kết giao.

Tử vi thứ Bảy ngày 14/12/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Bảy ngày 14/12/2019 của tuổi Mão sức khỏe sa sút - Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe của Mão có dấu hiệu đi xuống. Do bạn làm việc quá sức, ôm đồm nhiều thứ nên không ăn uống điều độ. Kèm với việc thức khuya, điều này khiến sức khỏe của bạn sa sút. Nếu không giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bản thân, bạn sẽ sớm đổ bệnh và ảnh hưởng công việc.

Tử vi thứ Bảy ngày 14/12/2019 của tuổi Thìn

Thìn có nhiều chuyện bực bội, buồn phiền. Vì vậy mà bạn thường hay cáu gắt, nóng giận. Điều này ảnh hưởng khá nhiều đến công việc và mối quan hệ của bạn. Thế nên hãy kiềm chế cảm xúc để tránh những rủi ro không đáng có trong ngày thứ Bảy.

Tử vi thứ Bảy ngày 14/12/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Bảy ngày 14/12/2019 của tuổi Tỵ được quý nhân giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ mắc phải nhiều sai lầm ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Việc này khiến cấp trên không ưng ý. Thậm chí còn khiển trách, trừ lương thưởng của bạn. Thế nên hãy cẩn trọng đưa ra nhiều cách giải quyết vấn đề khôn ngoan. Đặc biệt đừng bao giờ làm phật lòng những người xung quanh. Bởi họ là người sẽ giúp đỡ bạn vượt qua khó khăn.

Tử vi thứ Bảy ngày 14/12/2019 của tuổi Ngọ

Thứ Bảy không phải thời điểm lý tưởng để Ngọ đầu tư vào những lĩnh vực không chuyên môn. Đừng nghe lời người khác làm ảnh hưởng đến vận trình của mình. Trước khi bắt tay vào làm việc gì đó, hãy suy nghĩ cẩn thận, suy tính rõ ràng, đừng bị bất cứ ai làm lung lay.

Tử vi thứ Bảy ngày 14/12/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Bảy ngày 14/12/2019 của tuổi Mùi vận trình khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Mùi có nhiều tiến bộ trong công việc. Bạn không dựa dẫm vào ai mà có thể một mình giải quyết hết những khó khăn của mình. Lời khuyên ngày thứ Bảy cho bạn là nên duy trì những mối quan hệ của mình. Bởi khi gặp biến cố, họ sẽ đứng ra cứu vớt bạn khỏi bế tắc. Hãy đối xử tốt với mọi người để có hậu vận tốt đẹp.

Tử vi thứ Bảy ngày 14/12/2019 của tuổi Thân

Thân được quý nhân soi đường dẫn lối, gặp hung hóa cát, chuyện lớn hóa bé, chuyện bé hóa không. Nhờ vậy mà những kế hoạch của bạn luôn nhận được nhiều lời khen. Bạn sẽ được thăng tiến, giữ chức vụ như bản thân mong muốn. Tuy nhiên nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, đừng làm phật lòng ai.

Tử vi thứ Bảy ngày 14/12/2019 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Bảy ngày 14/12/2019 của tuổi Dậu sự nghiệp tươi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Dậu có sự nghiệp rộng mở, tiền đồ tươi sáng. Trong thời gian tới, bạn sẽ nhận được nhiều tin vui, không chỉ về tình duyên mà còn là công việc. Dậu nên chuẩn bị tinh thần để đón lộc. Người độc thân tìm được ý trung nhân, mẫu hình lý tưởng của bản thân.

Tử vi thứ Bảy ngày 14/12/2019 của tuổi Tuất

Chuyện tình cảm của Tuất không như ý. Có thể dẫn đến đường ai nấy đi vì bất đồng quan điểm, cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt. Vì quá nóng tính, bạn thường xuyên làm đối phương tổn thương. Điều này khiến mối quan hệ của bạn không bền vững.

Tử vi thứ Bảy ngày 14/12/2019 của tuổi Hợi

Bản mệnh không cần tốn quá nhiều công sức tìm kiếm cơ hội. Bởi ngày thứ Bảy, hễ bước ra đường, bạn đã nhận được nhiều lộc trời ban. Cuộc sống của Hợi vô cùng thăng hoa, màu sắc. Bạn có thể sẽ đón nhận nhiều tin vui về đường tiền bạc, tình duyên.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm