Tử vi thứ Bảy, ngày 12/12/2020 của 12 con giáp: Thìn phất lên cực nhanh, Tý hái lộc trời cho, Mão, Sửu vận đen đeo bám

Tâm linh - Tử vi 11/12/2020 06:36

Xem tử vi thứ Bảy, ngày 12/12/2020 của 12 con giáp dự báo vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên, sự may mắn hay xui xẻo để biết cách phòng tránh.

Chỉ cần xem tử vi thứ Bảy ngày 12/12/2020 của 12 con giáp bạn sẽ đoán biết trước vận số của mình trong ngày mới dựa trên các phương pháp tính toán khoa học. 

tu vi thu Bay ngay 12 12 2020 cua 12 con giap 1
Con giáp may mắn này sẽ hái lộc trời cho, sung sướng như tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy, ngày 12/12/2020 của Tý

Theo tử vi hôm nay, Tý sẽ có ngày mới với vận tài lộc không ngừng tăng tiến. Chẳng những làm chơi hưởng thật, tiền tỷ vây quanh, con giáp may mắn này còn hái lộc trời cho, sung sướng như tiên.

Tử vi thứ Bảy, ngày 12/12/2020 của Sửu

Gặp phải khá nhiều khó khăn, trắc trở trong công việc nên thu nhập của Sửu sụt giảm đáng kể. Chẳng những bị cấp trên khiển trách, đồng nghiệp hiểu lầm, uy tín giảm sút, Sửu còn đứng trước nguy cơ phải bồi thường số tiền khá lớn do sai sót trong công việc.

Tử vi thứ Bảy, ngày 12/12/2020 của Dần

Tài lộc sa sút rõ rệt nên Dần sẽ có tử vi ngày mới khá ảm đạm. Thế nên, đứng trước những quyết định liên quan đến tiền bạc Dần cần cân nhắc cẩn trọng. Đừng cho bất cứ ai vay mượn, cũng đừng vì ai mà hy sinh bản thân kẻo tiền mất tật mang. 

tu vi thu Bay ngay 12 12 2020 cua 12 con giap 2
Mão đừng dại xen vào chuyện của người khác, càng không nên dốc cạn lòng với người dưng nước lã - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy, ngày 12/12/2020 của Mão

Bị họa thị phi đeo bám nên Mão sẽ lành ít dữ nhiều, liên tục gặp tai bay vạ gió trong tử vi mới nhất, thứ Bảy ngày 12/12/2020. Vậy nên, Mão đừng dại xen vào chuyện của người khác, càng không nên dốc cạn lòng với người dưng nước lã kẻo rước họa vào người.

Tử vi thứ Bảy, ngày 12/12/2020 của Thìn

Được cấp trên trọng dụng, tạo mọi điều kiện phát triển sự nghiệp nên Thìn phất lên cực nhanh, giàu ú ụ chỉ sau một đêm. Thìn còn may mắn đến mức có cơ hội trúng số đổi đời, ngủ một đêm thức dậy đã có tiền tỷ trong tay.

Tử vi thứ Bảy, ngày 12/12/2020 của Tỵ

Ham học hỏi, dám dấn thân, không sợ gian khó nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp Tỵ đã khẳng định được vị thế, tài năng của mình. Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rõ, Tỵ sẽ có thứ Bảy với vận tài lộc đỏ như son, tiền chui vào túi ầm ầm. 

tu vi thu Bay ngay 12 12 2020 cua 12 con giap 3
Ngọ hãy tự nhắc nhở bản thân cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, khéo léo trong hành xử kẻo họa ập xuống đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy, ngày 12/12/2020 của Ngọ

Chính vì quá thẳng thắn, cương trực nên Ngọ gây thù chuốc oán với không ít người. Dẫu biết bản thân không làm gì sai nhưng Ngọ hãy tự nhắc nhở bản thân cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, khéo léo trong hành xử kẻo họa ập xuống đầu.

Tử vi thứ Bảy, ngày 12/12/2020 của Mùi

Bị tiểu nhân bày mưu tính kế hãm hại nên Mùi sẽ có ngày mới với vận xui đeo bám, lành ít dữ nhiều. Mùi đừng quá tin tưởng vào những người luôn tỏ ra tử tế với mình, bởi rất có thể bạn sẽ bị “đâm sau lưng”, vừa hao tài tốn của lại mất cả tri âm tri kỷ.

Tử vi thứ Bảy, ngày 12/12/2020 của Thân

Sự nghiệp khởi sắc, tài vận đỏ chót như son nên Thân sẽ có điềm báo thăng quan tiến chức trong tử vi hôm nay. Cuối tuần nằm duỗi mà ăn, sang tuần mới tiền ập vào túi, cứ vơi lại đầy chính là phúc lộc trời cho con giáp giàu có này. 

tu vi thu Bay ngay 12 12 2020 cua 12 con giap 4
Dậu được cát tinh nâng đỡ, thần tài dúi tiền vào tay, nhanh chóng lấy lại những gì đã mất cực nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy, ngày 12/12/2020 của Dậu

Tai họa bất ngờ ập xuống đầu khiến Dậu phải khốn đốn đủ đường, trầy trật lắm phen mới có thể trụ vững. Càng may mắn hơn khi Dậu được cát tinh nâng đỡ, thần tài dúi tiền vào tay, nhanh chóng lấy lại những gì đã mất cực nhanh.

Tử vi thứ Bảy, ngày 12/12/2020 của Tuất

Thông minh, nhạy bén và nhìn xa trông rộng nên Tuất dù là đàn ông hay phụ nữ đều sớm thành công. Tử vi ngày mới dự báo, Tuất sẽ ăn nên làm ra, may mắn ngút trời. Chỉ cần vững tin vào chính mình thì từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 Tuất tha hồ nằm trên đống vàng.

Tử vi thứ Bảy, ngày 12/12/2020 của Hợi

Vận tình duyên đỏ chót như son nên nếu độc thân Hợi sẽ tìm được ý trung nhân, nếu đã có cặp có đôi sẽ càng ấm êm thuận hòa. Vận tài lộc của Hợi cũng vượng phát bất ngờ, kiếm được bộn tiền khiến ai cũng thầm thán phục.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

 

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