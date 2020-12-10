3 con giáp nói ít làm nhiều, bên ngoài giản dị bên trong nhiều tiền, cuối năm GẶP THỜI ĐỔI VẬN

Tâm linh - Tử vi 10/12/2020 11:39

Từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 những con giáp may mắn này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng khó.

Số trời đã định, từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 những con giáp may mắn này sẽ gặp thời đổi vận, phú quý song toàn, giàu sang chạm đỉnh. 

con giap may man 1
Chẳng những phú quý phát tài, Tỵ còn có vận tình duyên đỏ như son, hạnh phúc ấm êm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sống điềm đạm, không thích phô trương nên dù sớm gặt hái được những thành công trong công việc ngay từ những ngày đầu lập nghiệp nhưng Tỵ không hề khoe khoang. Họ nỗ lực từng ngày, không ngừng phấn đấu nên từ ngưỡng 35 trở đi chỉ việc rung đùi hưởng lộc.

Sách tử vi có nói, từ đây đến cuối năm con giáp giàu có này sẽ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Chẳng những phú quý phát tài, Tỵ còn có vận tình duyên đỏ như son, hạnh phúc ấm êm. 

con giap may man 2
Hợi sống giản dị, chân thành nên trước khi bước sang năm Tân Sửu 2021 đã có tiền tỷ trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh Hợi là con giáp sống nghĩa tình, chân thành và vô cùng thiện lương. Dù nằm gai nếm mật, chật vật lắm phen Hợi vẫn chiến thắng nghịch cảnh để ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, giàu sang vô đối.

Dù sung túc, đủ đầy là thế nhưng Hợi không lên mặt với đời, hơn thua với người. Họ chăm làm điều thiện, sống giản dị, chân thành nên trước khi bước sang năm Tân Sửu 2021 đã có tiền tỷ trong tay. 

con giap may man 3
Tiền tỷ chất đống, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể nên Dậu chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chăm chỉ, siêng năng và có chí tiến thủ nên Dậu được quý nhân nâng đỡ, thần tài chiếu cố nồng hậu. Càng chí thú làm ăn, vững vàng trước sóng gió Dậu càng lắm của nhiều tiền, phú quý ập xuống đầu ầm ầm.

Từ đây đến cuối năm, dù làm công ăn lương hay tự kinh doanh Dậu cũng sẽ phất lên ngoạn mục. Tiền tỷ chất đống, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể nên Dậu chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, tha hồ hưởng phúc.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp được cát tinh soi chiếu, tài vận tăng vọt, giàu bất thình lình trong 15 ngày tới

3 con giáp được cát tinh soi chiếu, tài vận tăng vọt, giàu bất thình lình trong 15 ngày tới

Nhờ được cát tinh soi chiếu, quý nhân nâng đỡ nên 3 con giáp may mắn này sẽ phú quý sang giàu, tình tiền như ý, phất lên đổi đời trong 15 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   Canh Tý 2020 con giáp giàu có con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang