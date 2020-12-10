Thời tới không cản nổi, 3 con giáp một bước thành đại gia, nhà đẹp xe sang chờ sẵn trong năm Tân Sửu 2021

Tâm linh - Tử vi 10/12/2020 15:05

Từ Tết dương lịch trở đi top 3 con giáp may mắn nhất đời này sẽ phải dùng xe tải chở tiền về nhà, giàu ú ụ chỉ sau một đêm, cả năm Tân Sửu 2021 đại phát.

Chỉ cần bước sang ngày đầu tiên của năm Tân Sửu 2021 những con giáp may mắn này sẽ phú quý sang giàu, tiền xài thả ga không hết, muốn khổ cũng chẳng được. 

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Đầu năm ăn nên làm ra, giữa năm đại phú đại quý, cuối năm gánh tiền mỏi lưng chính là tương lai đang chờ Hợi phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sống phóng khoáng, biết người biết ta nên dù đời vùi dập Hợi vẫn chiến thắng số phận, vươn lên làm đại gia bạc tỷ, lắm của nhiều tiền. Năm Canh Tý 2020 phúc lộc tề tựu nên Hợi phất lên như diều gặp gió, trở thành con giáp giàu có hơn người.

Sang năm Tân Sửu 2021 Hợi sẽ càng may mắn hanh thông, làm đâu thắng đó. Đầu năm ăn nên làm ra, giữa năm đại phú đại quý, cuối năm gánh tiền mỏi lưng chính là tương lai đang chờ Hợi phía trước. 

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Cả năm sung túc đủ đầy, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn túi, hôn nhân ấm êm viên mãn nên ai cũng phát hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tháng cuối năm Canh Tý 2020 sẽ giúp Thân phất lên ngoạn mục. Làm sương sương mà tiền ùa vào két, túi lúc nào cũng rủng rỉnh chính là phúc lộc trời cho con giáp giàu sang phú quý này.

Số phận an bài, đồng hồ điểm 0h ngày 1/1/2021 Thân sẽ quơ tay hốt bạc, thăng chức tăng lương ầm ầm. Cả năm sung túc đủ đầy, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn túi, hôn nhân ấm êm viên mãn nên ai cũng phát hờn với những gì Thân đang có. 

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Sang năm Tân Sửu 2021 nằm trên đống vàng, cả năm vượng phát nên Tỵ chẳng cần cật lực kiếm tiền vẫn có của ăn của để - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Có gan làm giàu, có chí tiến thủ nên Tỵ chẳng cần cậy nhờ bất cứ ai vẫn có thể tự thân lập nghiệp, của ăn của để chất đống. Chỉ cần vững vàng trước sóng gió Tỵ càng công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh.

Số trời đã định, từ đây đến cuối năm Tỵ sẽ đạp trúng hũ vàng, cứ thế mà phất. Sang năm Tân Sửu 2021 nằm trên đống vàng, cả năm vượng phát nên Tỵ chẳng cần cật lực kiếm tiền vẫn có của ăn của để.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 những con giáp may mắn này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng khó.

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