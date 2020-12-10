3 chàng giáp chung thủy bậc nhất, yêu vợ thương con, ai lấy được sẽ hạnh phúc cả đời

Tâm linh - Tử vi 10/12/2020 16:28

Nếu lấy được những con giáp chung thủy này làm chồng phụ nữ sẽ sung sướng như bà hoàng, chẳng cần giữ chồng vẫn ngoan, cưng yêu chiều chuộng.

Đàn ông thuộc top con giáp chung thủy này nổi tiếng yêu vợ thương con, gái lạ có dâng tận miệng cũng không thèm. 

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Dù kết hôn 1 năm hay 10 năm chàng vẫn yêu vợ như ngày đầu, nâng niu, trân trọng như bà hoàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh đàn ông tuổi Dần bản lĩnh, ngoan cường và biết tận dụng thời cơ trời cho để tiến thân. Càng dũng cảm, ngoan cường con giáp tài năng này càng vượng phúc vượng tài, tiền ùn ùn chui vào túi. Dù giàu có là thế nhưng Dần lại không hề xem nhẹ tình cảm của người khác, càng không dễ bị gái lạ dụ dỗ.

Một khi đã yêu, đã thương họ sẽ hết lòng hết dạ nuông chiều vợ hết mực. Dù kết hôn 1 năm hay nhiều năm chàng vẫn yêu vợ như ngày đầu, nâng niu, trân trọng như bà hoàng khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ. 

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Con giáp chung thủy này đã dành trọn tình yêu cho vợ, cả đời cũng không đổi thay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là chàng giáp sống tình cảm, chân thành và chưa bao giờ đùa giỡn tình cảm của ai. Dù là con giáp đào hoa bậc nhất nhưng Mão chỉ bước vào một mối quan hệ khi trái tim rung động, khi đối phương khiến mình nguyện yêu thương, chăm sóc.

Thế nên, sau khi kết hôn dù lắm kẻ muốn chen ngang, phá nát gia cang cũng vô ích. Bởi lẽ, con giáp chung thủy này đã dành trọn tình yêu cho vợ, cả đời cũng không đổi thay. 

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Dù có cho tiền Thìn cũng không thèm ngoại tình, chỉ biết mỗi vợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nghiêm túc, khá kiệm lời nên ai cũng tưởng Thìn khó gần, khô khan. Vậy nhưng, trước người phụ nữ mình yêu thật lòng chàng giáp này chẳng ngần ngại thể hiện tình cảm, ra sức chiều chuộng và làm mọi điều có thể để đối phương hạnh phúc.

Lấy được đàn ông tuổi Thìn làm chồng phụ nữ cả đời không cần phải tìm cách giữ chồng, càng không cần phải nhọc công đánh ghen. Bởi lẽ, dù có cho tiền Thìn cũng không thèm ngoại tình, cả đời chỉ biết mỗi vợ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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