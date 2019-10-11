Tử vi thứ Bảy ngày 12/10/2019 của 12 con giáp: Tuổi Ngọ cẩn thận tiểu nhân xảo quyệt, tuổi Dần tranh thủ cơ hội tiến thân

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tý gặp nhiều nhân duyên tốt trong ngày. Từ công việc hay tình cảm đều có điểm sáng.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 12/10/2019 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Người tuổi Sửu có công việc ổn định trong ngày mới. Bạn dần có được lòng tin từ cấp trên.

Người đi làm gặp đối tác tiềm năng, người buôn bán có cơ hội mở rộng kinh doanh. Người độc thân có thể tìm được tình duyên mới

Trong chuyện tiền bạc, tuổi Sửu đừng quá bảo thủ, hãy tiếp thu ý kiến của người khác.

Tử vi thứ Bảy ngày 12/10/2019 của tuổi Dần

Tử vi thứ Bảy ngày 12/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày mới, người tuổi Dần nên tranh thủ thời cơ để tiến thân. Đây là cơ hội tốt, đừng chậm chạp mà bỏ lỡ.

Tài chính khá thoải mái, tiền có vào nên chi tiêu không lo ngại.

Tử vi thứ Bảy ngày 12/10/2019 của tuổi Mão

Ngày mới, tuổi Mão làm việc đầy nhiệt huyết. Bạn thẳng tính, dám nghĩ dám làm nên càng nổi bật.

Dù vậy, đừng nóng vội trong bất cứ vấn đề nào về tiền bạc.

Tử vi thứ Bảy ngày 12/10/2019 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn giàu sức sáng tạo, tiềm năng tạo bước tiến mới trong công việc. Bạn đừng lo ngại thất bại, vì ắt có quý nhân hỗ trợ cùng bạn.

Bù lại, tình duyên trong ngày hơi ảm đạm. Đừng vì quá ham công tiếc việc mà quên dành thời gian cho đối phương.

Tử vi thứ Bảy ngày 12/10/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Bảy ngày 12/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Công danh của tuổi Tỵ trong ngày suôn sẻ. Bạn gặp nhiều may mắn trong công việc, tìm được cơ hội mới.

Tài chính có cơ hội tăng, nhưng chưa phải là hôm nay.

Tử vi thứ Bảy ngày 12/10/2019 của tuổi Ngọ

Theo tử vi mới nhất, tuổi Ngọ không cẩn thận mà gây họa với tiểu nhân xảo quyệt. Từ giờ, thay vì “thách đấu”, hãy tự bảo vệ chính mình trước.

Tài lộc có dấu hiệu tăng, dù chưa nhiều nhưng vẫn giúp bạn thoải mái trong chuyện tiền bạc.

Tử vi thứ Bảy ngày 12/10/2019 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi có điềm tranh cãi trong ngày mới. Tâm trạng của bạn sẽ bị ảnh hưởng, cẩn trọng mắc lỗi trong công việc.

Tuổi Mùi hãy tìm đến người thân hay người yêu để giải tỏa căng thẳng trong ngày.

Tử vi thứ Bảy ngày 12/10/2019 của tuổi Thân

Tử vi thứ Bảy ngày 12/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, người tuổi Thân vì chăm chỉ nỗ lực nên tạo ấn tượng tốt với cấp trên. Hãy cố gắng hơn nữa cho kế hoạch mới.

Điềm báo hao tài đang rình rập, hãy tỉ mỉ hơn trong tiêu xài, tiền bạc.

Tử vi thứ Bảy ngày 12/10/2019 của tuổi Dậu

Ngày mới của tuổi Dậu dù vẫn có nhiều trăn trở nhưng đã đỡ căng thẳng hơn. Hãy tập trung cho công việc hiện tại.

Tình duyên khá viên mãn sẽ cho bạn thêm niềm vui trong ngày.

Tử vi thứ Bảy ngày 12/10/2019 của tuổi Tuất

Người tuổi Tuất nên giữ bình tĩnh trong ngày mới. Đừng để họa thị phi vướng vào thân, rất dễ cho tiểu nhân ngáng đường.

Tài lộc ổn định, người đi làm có thêm thu nhập phụ, người kinh doanh có cơ hội tăng lợi nhuận.

Tử vi thứ Bảy ngày 12/10/2019 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Bảy ngày 12/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Bảy ngày 12/10/2019 của 12 con giáp, tuổi Hợi tìm được hướng phát triển mới trong công việc.

Dù tài lộc kém sắc nhưng vẫn ổn định chi tiêu, chờ cơ hội để gia tăng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.