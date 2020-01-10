Tử vi thứ Bảy ngày 11/1/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ có chuyện tình đẹp, Mùi lâm vào cảnh nợ nần

Theo tử vi 12 con giáp, Tý có cơ hội đầu tư làm ăn lớn trong ngày cuối tuần. Bạn chỉ cần nắm bắt thời cơ tốt, mọi việc sẽ diễn ra như ý muốn, không gặp bất cứ rắc rối gì. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng khá vượng sắc. Người độc thân tìm được duyên lành như ý.

Tử vi thứ Bảy ngày 11/1/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước được những khó khăn mà bản thân trải qua trong một ngày để chuẩn bị tâm lý thật vững vàng.

Dần có cơ hội thay đổi bộ phận làm việc. Bạn được cấp trên cất nhắc lên vị trí mới cao hơn và đầy thử thách. Nếu thuận lợi vượt qua, bạn sẽ nhận được nhiều đánh giá tốt, lương thưởng đều tăng cao. Nói chung bạn sẽ đón cái Tết ấm no, hạnh phúc không thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Thu nhập của Sửu có cơ hội tăng lên vượt bậc. Bạn không còn phải lo cơm áo gạo tiền như trước đây. Cũng chẳng cần phải vay mượn xa xôi. Những người tuổi Sửu có cơ hội thể hiện tài năng của mình. Công sức được đền đáp xứng đáng như mong muốn.

Tử vi thứ Bảy ngày 11/1/2020 của tuổi Mão

Tử vi thứ Bảy ngày 11/1/2020 của tuổi Mão tràn đầy năng lượng - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Mão luôn tràn đầy năng lượng, suy nghĩ tích cực nên được nhiều người yêu mến. Những công sức của bạn luôn được mọi người đánh giá cao. Tuy thành công có đến hơi chậm nhưng hãy kiên nhẫn. Vì đây sẽ là bài học giúp bạn trở thành người bản lĩnh hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 11/1/2020 của tuổi Thìn

Thìn gặp khá nhiều khó khăn, biến cố trong công việc. Bạn bị tiểu nhân hãm hại, tiền mất tật mang, đánh mất mối quan hệ. Vì tính dễ tin người nên bạn thường hay bị lợi dụng. Có nhiều người mang bạn ra làm bia đỡ đạn khiến vận trình của bạn suy giảm, tiền không cánh mà bay trong ngày cuối tuần.

Tử vi thứ Bảy ngày 11/1/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Bảy ngày 11/1/2020 của tuổi Tỵ được nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ có chuyện tình đẹp như trong mơ khiến ai cũng ngưỡng mộ, mơ ước. Người độc thân thoát ế trong chớp mắt, gặp được duyên lành như ý. Người có gia đình, bạn bè có tin vui về đường tiền bạc, con cái. Nói chung ngày thứ Bảy, bạn không chỉ nhận được tài lộc mà vận tình duyên vô cùng khởi sắc ngoài mong đợi.

Tử vi thứ Bảy ngày 11/1/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người làm ăn kinh doanh gặp phải khách hàng khó tính, xảy ra cự cãi, mâu thuẫn. Những người làm công ăn lương bị cấp trên khiển trách vì công việc trì trệ, không đúng tiến độ. Nếu cứ giữ tinh thần làm việc như thế này, bạn sẽ bị mất chức, giảm lương thưởng trong dịp Tết sắp đến.

Tử vi thứ Bảy ngày 11/1/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Bảy ngày 11/1/2020 của tuổi Mùi nợ nần - Ảnh minh họa: Internet

Những con giáp tuổi Mùi lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Bạn không chỉ bị tiểu nhân hãm hại mà còn lừa gạt mất hết tiền trong ngày cuối tuần. Những khoản chi phí đầu tư làm ăn với bạn bè, bạn cũng bị lừa mất khiến tâm trạng tuột dốc, buồn phiền mất ăn mất ngủ nhiều ngày liền.

Tử vi thứ Bảy ngày 11/1/2020 của tuổi Thân

Thân là con giáp bản lĩnh, bạn luôn được mọi người đánh giá cao về năng lực và khả năng ứng biến của mình trong công việc. Tuy nhiên Thân nên sống khiêm tốn, đừng quá kiêu ngạo ảnh hưởng đến vận trình của mình. Nếu không bạn sẽ đánh mất những mối quan hệ tốt của mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 11/1/2020 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Bảy ngày 11/1/2020 của tuổi Dậu vận trình hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Dậu nên quyết đoán và tự lập hơn trong ngày thứ Bảy. Bạn đừng nghe lời người khác mà thiệt thân, hãy tin tưởng vào chính mình, vận may sẽ tìm đến bạn. Chỉ cần Tỵ chăm chỉ, bạn sẽ nhận được nhiều lộc lá từ ơn trên ban cho, cấp trên cũng sẽ nhận ra những công sức của bạn bấy lâu nay.

Tử vi thứ Bảy ngày 11/1/2020 của tuổi Tuất

Tuất không được nghỉ ngơi, bạn phải tất bật với công việc vì có nhiều việc tồn đọng chưa giải quyết hết. Vì áp lực công việc đè nặng nên bạn không có nhiều thời gian chăm sóc bản thân. Điều này khiến sức khỏe của bạn sa sút, gặp nhiều chứng bệnh như đau bao tử, tim mạch, mất ngủ, đau đầu…

Tử vi thứ Bảy ngày 11/1/2020 của tuổi Hợi

Hợi nên giữ thái độ bình tĩnh để đối mặt với những khó khăn trước mắt. Ngày cuối tuần, Hợi nên dành thời gian cho những người mình yêu thương, đặc biệt là gia đình. Vì họ sẽ là nguồn động lực giúp bạn vượt qua khó khăn, có nhiều ý tưởng sáng tạo hơn trong công việc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm