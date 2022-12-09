Tử vi thứ Bảy ngày 10/12/2022, Thần Tài giúp đỡ phía sau, 3 con giáp này "đổi vận" cuối năm, tiền đầy túi, vàng đầy tay, vận may bùng nổ, tài lộc lũ lượt kéo về khiến nhiều người ao ước

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 16:07

Tử vi thứ Bảy ngày 10/12/2022, 3 con giáp này "đổi vận" cuối năm, tiền đầy túi, vàng đầy tay, vận may bùng nổ, tài lộc lũ lượt kéo về khiến nhiều người ao ước

Tuổi Dần

Người tuổi Dần luôn tràn đầy nhiệt huyết, nhiệt tình, có trách nhiệm nhưng cũng khá nóng nảy. Chính vì vậy, trong một số tình huống, họ xử lý không khôn khéo, làm mất lòng người khác. Người tuổi Dần có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 10/12/2022, Thần Tài giúp đỡ phía sau, 3 con giáp này 'đổi vận' cuối năm, tiền đầy túi, vàng đầy tay, vận may bùng nổ, tài lộc lũ lượt kéo về khiến nhiều người ao ước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán thứ Bảy ngày 10/12/2022, người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh, nhiều cơ hội được trao đến tay. Nỗ lực hết sức mình, con giáp này sẽ được đền đáp xứng đáng, tiền về như thác đổ, đếm không xuể. Với sự mạnh mẽ, quyết đoán, người tuổi Dần đạt được những thành công nối tiếp nhau. Thu nhập tăng cao, con giáp này có cơ hội mua nhà, tậu xe

Tuổi Mùi

Vốn dĩ Mùi luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, vẫn có những thời điểm bản mệnh phải chịu sự kìm kẹp của vận xui, bỏ công bỏ sức mà vẫn chưa thu hoạch như ý muốn.

Tử vi thứ Bảy ngày 10/12/2022, Thần Tài giúp đỡ phía sau, 3 con giáp này 'đổi vận' cuối năm, tiền đầy túi, vàng đầy tay, vận may bùng nổ, tài lộc lũ lượt kéo về khiến nhiều người ao ước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Tử vi thứ Bảy ngày 10/12/2022, do bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư. Dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Mùi đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

Người theo nghiệp kinh doanh được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về. Bản mệnh may mắn có thể gặp được nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng quan trọng. Với những người làm công ăn lương cũng rất dễ dàng được cất nhắc lên những vị trí cao hơn.

Tuổi Thìn

Hôm nay có rất nhiều cơ hội phát triển cho tuổi Thìn. Chẳng cần một ai phải nhắc nhở, tự bản thân bản mệnh cũng có thể tìm được hướng đi phù hợp và tạo được lợi thế cho riêng mình hơn hẳn so với những người đồng nghiệp khác.

Tử vi thứ Bảy ngày 10/12/2022, Thần Tài giúp đỡ phía sau, 3 con giáp này 'đổi vận' cuối năm, tiền đầy túi, vàng đầy tay, vận may bùng nổ, tài lộc lũ lượt kéo về khiến nhiều người ao ước - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 10/12/2022, vận trình tình cảm cũng rất tốt đẹp. Người độc thân dễ được mai mối cho gặp được đối tượng ưng ý. Tại thời điểm này bản mệnh cũng đã chủ động hơn và có ý kiến riêng nên sự dẫn dắt kia chỉ mang tính xúc tác, tự bản thân sẽ biết cách phát triển mối quan hệ của mình.

 (*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Ngày mai, thứ Bảy (10/12/2022), RŨ SẠCH XUI XẺO, 3 con giáp đón may mắn lớn trong năm, sự nghiệp phất lên 5-6 lần, tiền vô như nước, tiền bạc đổ về như thác, mọi việc vạn sự hanh thông

Ngày mai, thứ Bảy (10/12/2022), RŨ SẠCH XUI XẺO, 3 con giáp đón may mắn lớn trong năm, sự nghiệp phất lên 5-6 lần, tiền vô như nước, tiền bạc đổ về như thác, mọi việc vạn sự hanh thông

Top 3 con giáp này đón may mắn lớn trong năm, sự nghiệp phất lên 5-6 lần, tiền vô như nước, tiền bạc đổ về như thác, mọi việc vạn sự hanh thông trong ngày mai, thứ Bảy (10/12/2022).

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