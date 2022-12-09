Đúng 9h00 ngày mai (10/12/2022), Top 3 con giáp có Quý Nhân phương xa mang tới cơ hội vàng, tài lộc vẫn chảy về túi, tiền bạc tiêu xài thả ga, giàu có không ai sánh bằng

Người tuổi Sửu trời sinh tính cách chăm chỉ, siêng năng, luôn biết nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Con giáp này không ngại đối mặt với vất vả. Ngược lại, họ muốn trải qua thử thách, chông gai để rèn luyện bản thân mình tốt hơn.

Người khác thế nào không biết, riêng người tuổi Sửu thì sẵn sàng xông pha. Họ tâm niệm rằng người nào có nhiều kinh nghiệm sống thì người đó sẽ dễ dàng thành công. Đúng 9h00 ngày mai (10/12/2022), Sửu được báo hiệu có sự nở rộ về tài lộc và sự nghiệp thăng tiến. Người làm kinh doanh sẽ thu lời nhiều. May mắn sẽ đến với Sửu trên nhiều phương diện.

Tử vi cho biết những người tuổi Thân thường là người thâm trầm, ít nói. Trong cuộc sống, họ là người cứng rắn, kiên cường, ít không chịu khuất phục, đầu hàng trước mỗi khó khăn. Thay vì chờ đợi cơ hội đến với mình, họ thường chủ động tìm kiếm vận may trong công việc cũng như cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 9h00 ngày mai (10/12/2022), vận khí của người tuổi Thân đang lên. Người này sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ mình, nhận được nhiều cơ may trong công việc. Đó có thể làm một công việc làm thêm, một dự án mới hoặc một công việc thời vụ.

Vận trình của người tuổi Thân trong ngày tháng tới tương đối suôn sẻ, cầu tài được tài, cầu lộc được lộc. Không những thế, người tuổi này còn đón nhận tin vui từ con cái. Người đã có con lớn thì con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Người chưa có con thì sẽ sớm được lên chức cha, mẹ.

Tuổi Hợi

Tử vi ngày mai (10/12/2022), nếu tham gia các dự án ký kết, hợp tác làm ăn, tuổi Hợi sẽ dễ dàng giành được ưu thế. Ở bạn có khả năng tính toán nhanh nhạy, lại rất chịu khó bám sát biến động của thị trường nên biết mình cần làm gì để đạt được mức lợi nhuận tốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 10/12/2022 cho biết, Thủy – Hỏa xung khắc nên đôi lứa có thể xảy ra tranh cãi, chiến tranh lạnh. Cả hai đều là người có cái tôi cao ngạo nên rất khó để một trông hai chịu lui bước nhường nhịn nửa kia. Nhưng tình cảm nếu cứ đối chọi gay gắt như vậy sẽ khó mà bền vững.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.