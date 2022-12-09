Trúng số độc đắc đúng 16h30 ngày 9/12/2022, Top 3 con giáp giàu sang phú quý, vận đỏ vẹn toàn, thênh thang tài lộc, vạn sự thành công, như ý đủ đường

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 05:07

Top 3 con giáp dưới đây được dự báo giàu sang phú quý, vận đỏ vẹn toàn, thênh thang tài lộc, vạn sự thành công, như ý đủ đường đúng 16h30 hôm nay ngày 9/12/2022.

Tuổi Hợi 

Cuối tuần này, tuổi Hợi như "cá gặp nước", có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh bất ngờ kéo tới lũ lượt. Khác với tháng 2, công việc tới tay còn hỏng, tháng 3 này, đặc biệt là tuần đầu tiên của tháng 3, đại sự dễ thành nhưng phải kiên trì theo đuổi tới cùng, nếu bỏ dở giữa chừng sẽ thất bại. 

Trúng số độc đắc đúng 16h30 ngày 9/12/2022, Top 3 con giáp giàu sang phú quý, vận đỏ vẹn toàn, thênh thang tài lộc, vạn sự thành công, như ý đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi đúng 16h30 ngày 9/12/2022 cho biết, tuổi Hợi sẽ có những bước tiến lớn, thậm chí chạm tay vào giàu sang nếu biết nắm bắt cơ hội. Những gì mà con giáp này làm được nhất định sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ. Vận may sự nghiệp đang lên cao ngất ngưởng, thực hiện được lý tưởng trong đầu, tài chính ổn định hơn, của cải tích lũy suôn sẻ, kẻ xấu xung quanh cũng dần rời xa và tương lai tươi sáng.

Công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nhưng cũng không ít tiểu nhân phá hoại, tiềm ẩn nhiều mối lo. May mắn là bạn cũng được tạo không gian để thoải mái thể hiện năng lực của bản thân, vì thế, hãy tự tin đưa ra và áp dụng những ý tưởng độc đáo, mới lạ của mình trong công việc nhé.

Kinh doanh, buôn bán thuận lợi hơn trước, đầu tư thích hợp với các hạng mục ngắn và trung hạn, không nên giữ tiền mặt quá nhiều, thay vào đó luân chuyển sang các hình thức đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán, hùn hạp làm ăn… 

Tuổi Thìn

Được thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân nâng đỡ nên người tuổi Thìn sẽ có những ngày tháng 12 rực rỡ hơn người. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, sung sướng khó ai bằng chính là những phần tài lộc mà người tuổi Thìn nhận được trong tháng 12.

Trúng số độc đắc đúng 16h30 ngày 9/12/2022, Top 3 con giáp giàu sang phú quý, vận đỏ vẹn toàn, thênh thang tài lộc, vạn sự thành công, như ý đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay đúng 16h30 ngày 9/12/2022 Thìn hãy chuẩn bị két sắt để chứa tiền, bởi từ đây đến cuối năm bạn sẽ nằm trên đống vàng, tiền ùa vào nhà nhiều không đếm xuể.

Tuổi Mão

Tử vi người tuổi Mão tháng 12 được coi là may mắn, 8 phần cát 2 phần hung. Đầu tháng ý sự nghiệp thuận lợi hơn, cuối tháng cuộc sống nhiều bận rộn. May mắn là người tuổi Mão có quý nhân phù trợ nên mọi việc sẽ đỡ gian nan hơn phần nào.

Trúng số độc đắc đúng 16h30 ngày 9/12/2022, Top 3 con giáp giàu sang phú quý, vận đỏ vẹn toàn, thênh thang tài lộc, vạn sự thành công, như ý đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 9/12/2022 là tháng báo hiệu tiền bạc dư dả cho người tuổi Mão. Với nam tuổi Mão bạn dễ dàng có quý nhân là nữ đến giúp đỡ, hỗ trợ, mang đến những hợp đồng kinh doanh hoặc tin tức tốt về đầu tư. Đối với các bạn nữ sẽ được phúc phần tổ tiên ông bà đồng hành. Nhân duyên tốt nên cơ hội kiếm tiền cũng tốt.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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