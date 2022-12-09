Tuổi Hợi là người có nhiều duyên ngầm, tài ăn nói và thuyết phục của bạn luôn khiến người khác bất ngờ. Hơn nữa bạn cũng là người tham vọng, hết lòng vì công việc, không ngừng nỗ lực để bản thân có được những cơ hội mới dù là cơ hội nhỏ.

Có thể lúc này bạn cảm thấy cuộc sống của mình còn khá nhiều khó khăn, không chạy đua được với bạn bè nhưng không thể tin nổi, qua hết hôm nay (9/12),thì tài lộc sẽ tự nhiên đến. Có người sẵn sàng giúp bạn vì trân quý con người bạn, cho bạn vay tiền vô điều kiện, tạo điều kiện giúp bạn ăn nên làm ra và chính vậy, trong nửa năm tới bạn sẽ thực hiện được ước nguyện sắm nhà của mình.

Tử vi nói rằng tuổi Dần thoát khỏi hạn năm tuổi, đón nhiều chuyển biến khả quan trong năm hôm nay (9/12). Con giáp này có thay đổi tích cực trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Bản mệnh có cơ hội mở mang thêm công việc, đạt lợi nhuận cao hơn trong việc kinh doanh, đầu tư.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay (9/12), Tuổi Dần là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng. Dù làm nghề gì, bản mệnh cũng có thể nhanh chóng thích nghi và đạt được vị trí nhất định. Tất nhiên, tuổi Dần cũng không thể tránh khỏi những khó khăn, kìm kẹp, đôi khi công sức bỏ ra nhiều mà không thu được kết quả như ý muốn.

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 9/12, tuổi Sửu may mắn được dự báo đường tài lộc tăng tiến không ngừng. Người buôn bán kinh doanh có cát tinh trợ lực nên làm ăn buôn bán phát tài, cơ hội kinh doanh và mở rộng quy mô đang tìm đến bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này còn cảm nhận được hơi ấm của tình yêu cùng vị ngọt của hạnh phúc lứa đôi đến với mình. Đừng chần chừ e ngại mà hãy mở lòng mình, hãy cứ tự tin rằng bản mệnh hoàn toàn xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.