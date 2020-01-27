Tử vi thứ Ba ngày 28/1/2020 của 12 con giáp: Tuổi Thân cẩn thận kẻ xấu, Tuổi Tuất gặp được tình yêu

Tâm linh - Tử vi 27/01/2020 05:22

Tử vi thứ Ba ngày 28/1/2020 của 12 con giáp: Tuổi Thân cẩn thận điềm gặp kẻ xấu, tuổi Tuất gặp được tình yêu. Còn vận trình ngày mới của bạn thế nào?

 Xem tử vi thứ Ba ngày 28/1/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Ba ngày 28/1/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý có cơ hội làm ăn ngay từ đầu năm. Đây có thể là từ những mối quan hệ thân quen của bạn.

Vận tình duyên thuận lợi với người có đôi. Những ai có xích mích cũng dần thấu hiểu cho nhau.

Tử vi thứ Ba ngày 28/1/2020 của tuổi Sửu

Tuổi Sửu có tiền bạc rủng rỉnh từ những ngày đầu năm. Dù vậy, đừng “vung tay quá trán”, tiêu xài hoang phí.

Những ngày đầu năm, tuổi Sửu cẩn thận trong ăn uống, phòng các bệnh về tiêu hóa.

Tử vi thứ Ba ngày 28/1/2020 của tuổi Dần

tu vi thu ba ngay 28/1/2020 cua 12 con giap 4

Tử vi thứ Ba ngày 28/1/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới có vài điều khiến tuổi Dần không được như ý. Nhưng đừng để những lời thị phi ảnh hưởng đến tâm trạng đầu năm của bạn.

Tuổi Dần nên dành thời gian quan tâm đến gia đình nhiều hơn.

Tử vi thứ Ba ngày 28/1/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão có lộc tiền bạc trong ngày mới. Khoản tiền bất ngờ này có thể đến từ người quen thân bên cạnh bạn.

Tình duyên khởi sắc với người độc thân, đặc biệt là nam giới.

Tử vi thứ Ba ngày 28/1/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn có một ngày mới yên bình, không phải lo lắng gì. Những bận tâm về tiền bạc cũng không còn.

Tài chính ổn định, có dấu hiệu tăng vào cuối ngày.

Tử vi thứ Ba ngày 28/1/2020 của tuổi Tỵ

tu vi thu ba ngay 28/1/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Ba ngày 28/1/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet - Ảnh minh họa: Interne

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ có chút không vui vào đầu ngày nhưng sẽ thoải mái hơn từ giữa ngày.

Người có gia đình sẽ gặp niềm vui lớn trong gia đạo.

Tử vi thứ Ba ngày 28/1/2020 của tuổi Ngọ

Vận trình tuổi Ngọ buồn vui lẫn lộn. Bạn gặp may mắn về tài lộc, có lộc ăn uống vào đầu ngày.

Nhưng tình cảm hay gia đạo có chút mâu thuẫn. Nên chuyện to hóa nhỏ, đừng quan trọng hóa vấn đề.

Tử vi thứ Ba ngày 28/1/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mão nên giữ tâm trạng tích cực hơn trong ngày mới. Dù có vài chuyện không như bạn muốn nhưng là đầu năm nên hãy bỏ qua.

Trong tình cảm, tuổi Mùi nên bỏ cái tôi để thấu hiểu đối phương hơn.

Tử vi thứ Ba ngày 28/1/2020 của tuổi Thân

tu vi thu ba ngay 28/1/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Ba ngày 28/1/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet - Ảnh minh họa: Interne

Tuổi Thân may mắn trong ngày mới. Nếu chơi những trò vui ngày Tết, tuổi Thân ắt “bội thu”.

Nếu ra ngoài trong hôm nay, tuổi Thân cẩn thận kẻ xấu giở trò.

Tử vi thứ Ba ngày 28/1/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu có một ngày nghỉ ngơi thoải mái bên gia đình. Bạn hãy bỏ qua những căng thẳng trong công việc để tận hưởng thời gian nghỉ Tết này.

Về tình cảm, những ai yêu xa càng thêm khắng khít.

Tử vi thứ Ba ngày 28/1/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất có nhiều niềm vui trong hôm nay. Thời gian sum vầy bên gia đình cho bạn thêm động lực mới.

Người độc thân có thể gặp được một nửa như ý trong lúc du xuân đầu năm.

Tử vi thứ Ba ngày 28/1/2020 của tuổi Hợi

tu vi thu ba ngay 28/1/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Ba ngày 28/1/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet - Ảnh minh họa: Interne

Theo tử vi thứ Ba ngày 28/1/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi gặp may mắn từ đầu năm. Đây sẽ là niềm vui cho bạn trong những ngày sắp tới.

Tuổi Hợi nên dành thời gian cho gia đình hơn, đừng vì “ham chơi” mà quên mất.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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