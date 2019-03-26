Tử vi thứ Ba ngày 26/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ vui vẻ sảng khoái, tuổi Dần tâm trạng u ám

Nhân duyên cũng gặp nhiều may mắn. Những cặp yêu nhau có thể nghĩ đến chuyện hôn nhân, hóa giải những mâu thuẫn.

Ngày mới, người tuổi Tý có tin vui về sự nghiệp, có cơ hội được tăng lương, thăng chức hay khen thưởng. Tài chính cũng khả quan, dồi dào. Từ đó, tâm trạng của bạn khá tốt, không áp lực.

Công việc của người tuổi Sửu trong ngày mới bị tiểu nhân quấy phá. Cũng bởi vì tinh thần của bạn tiêu cực, dễ làm sai.

Vận tình duyên cũng bị ảnh hưởng. Nếu bạn là nữ, nên cẩn thận đối phương là kẻ sở khanh, gây đau khổ cho phụ nữ. Những ai có gia đình nên phòng tránh người thứ ba.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tỵ, Dậu.

Tuổi Dần

Vận trình ngày mới của người tuổi Dần khá u ám - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình ngày mới của người tuổi Dần khá u ám. Vì thế, nếu có giao dịch làm ăn, bạn nên xem xét cẩn thận.

Khi đi đường, bạn nên cẩn thận quan sát khi qua đường, tránh va chạm hay bị cảnh sát xử phạt.

Trong tình cảm, bạn nên mở lòng hơn, ăn nói từ tốn, nhẹ nhàng hơn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Ngọ, Tuất.

Tuổi Mão

Trong ngày mới, sự nghiệp của người tuổi Mão thăng tiến bất ngờ. Bạn gặt hái được nhiều thành công, được cấp trên trọng dụng. Dù vậy, đừng quá kiêu căng, dễ gây bất hòa với người khác.

Về tình duyên, nếu bạn là nữ thì dù mang tiếng khó lấy chồng nhưng vẫn được đàn ông theo đuổi nhiều. Quan trọng là hãy tìm được người thật lòng thật dạ với bạn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, Hợi.

Tuổi Thìn

Trong ngày mới, người tuổi Thìn gặp nhiều chuyện mệt mỏi, có kẻ muốn phá rối bạn. Bạn nên tìm kiếm sự giúp đỡ.

Trong công việc, có vẻ những cố gắng nỗ lực của bạn chưa được đền đáp. Dù vậy, bạn sẽ luôn có quý nhân giúp sức.

Chuyện tình cảm có vẻ tốt hơn. Chỉ cần thêm thời gian và tình cảm, bạn sẽ có cái kết viên mãn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thân, Dậu.

Tuổi Tỵ

Ngày mới của người tuổi Tỵ khá vui vẻ, thoải mái, được quý nhân giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới của người tuổi Tỵ khá vui vẻ, thoải mái, được quý nhân giúp đỡ. Bạn chỉ cần giữ tâm lý bình tĩnh, thoải mái thì chuyện gì cũng sẽ tốt hơn.

Công việc suôn sẻ, tiền bạc bội thu, nếu có đầu tư kinh doanh cũng thành công lớn. Nói chung đây là một ngày khá vui vẻ, như ý của người tuổi Tỵ.

Quý nhân phù trợ: tuổi Dậu, Sửu.

Tuổi Ngọ

Vận trình công việc của người tuổi Ngọ trong ngày mới suôn sẻ, được cấp trên ghi nhận. Chỉ cần bạn biết tận dụng năng lực, cố gắng ứng biến với tình huống bất ngờ thì thành công chỉ là chuyện sớm muộn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Dần, Tuất.

Tuổi Mùi

Tài lộc trong ngày mới của người tuổi Mùi giảm sút. Bạn cần cẩn thận trong làm ăn, giao dịch.

Về công việc, dù bạn có khả năng nhưng lại hơi cứng nhắc, không được lòng cấp trên. Công việc vì thế có thể gặp trở ngại.

Vận đào hoa của bạn không được tốt. Tốt nhất là bạn nên giữ bình tĩnh, đừng quá nóng giận mà làm mọi chuyện tệ hơn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, Mão.

Tuổi Thân

Sự nghiệp của tuổi Thân trong ngày mới khá ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của tuổi Thân trong ngày mới khá ổn định. Dù vậy, bạn vẫn nên cẩn thận vì có thể hao tài.

Tình duyên vẫn chưa khởi sắc với bạn, kết hôn cũng chưa phải lúc. Điều cần làm là vun đắp tình cảm của cả hai hơn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thìn, Tý.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có cơ hội làm ăn trong ngày mới, có nhiều mối quan hệ có lợi cho sự nghiệp của bạn. Dù vậy, công sức bạn làm lại mang đến lợi ích để người khác hưởng nhiều hơn. Bạn cần cẩn thận và tỉnh táo hơn.

Tình cảm của bạn trục trặc vì bản tính nóng nảy, lại phong lưu đào hoa. Dù vậy, nên cẩn thận nếu không muốn hối hận về sau.

Quý nhân phù trợ: tuổi Sửu, Tỵ.

Tuổi Tuất

Vận trình ngày mới của người tuổi Tuất không được như ý. Công việc có thể bị ảnh hưởng, tâm trạng không tốt dẫn đến sai lầm.

Nếu bạn có kế hoạch kinh doanh thì nên tính toán kỹ hơn.

Về tình cảm, người độc thân vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp. Dù vậy, nên chọn lựa kỹ càng, nhân duyên tốt vẫn đang chờ bạn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, Dần.

Tuổi Hợi

Công việc của tuổi Hợi trong ngày mới khá suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của tuổi Hợi trong ngày mới khá suôn sẻ. Bạn nhận được nhiều lời khen từ người xung quanh.

Vận đào hoa gia tăng hay giảm sút phụ thuộc vào thái độ của bạn với mọi người. Đừng quá thờ ơ lạnh nhạt, hãy cởi mở hơn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, Sửu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.