10 ngày nữa thôi, 3 con giáp này sẽ giàu không tưởng, may không ngờ!

Tâm linh - Tử vi 23/03/2019 05:30

Chỉ trong 10 ngày nữa thôi, 3 con giáp này sẽ giàu nhanh chóng, theo đó là sự nghiệp công danh cũng vô cùng rực rỡ! Muốn tránh vận may này cũng khó!

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 2019, người tuổi Tỵ năm nay dù phạm Thái Tuế nhưng vẫn có được phong thái hơn người. Họ gặp được vận may quý nhân, nên luôn được giúp đỡ khi cần.

10 ngày nữa thôi, 3 con giáp này sẽ giàu không tưởng, may không ngờ! - Ảnh 1
10 ngày tới, và càng về giữa và cuối năm, vận thế của tuổi Tỵ càng phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Như bù đắp cho những ngày đầu năm vất vả, tuổi Tỵ sắp đón nhận những điều tốt đẹp. Nhất là 10 ngày tới, và càng về giữa và cuối năm, vận thế của tuổi Tỵ càng phất lên như diều gặp gió. Với con mắt tinh tường và phán đoán chuẩn xác, sự lựa chọn hay quyết định của họ trong kinh doanh, công việc đều thành công.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có số hưởng từ khi sinh ra, nên không chỉ gặp may mắn mà chuyện gì trong cuộc sống cũng đều suôn sẻ. Nhất là trong 10 ngày tới, tin vui và vận may sẽ liên tiếp tìm đến con giáp này.

10 ngày nữa thôi, 3 con giáp này sẽ giàu không tưởng, may không ngờ! - Ảnh 2
Trong 10 ngày tới, tin vui và vận may sẽ liên tiếp tìm đến người tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn hãy cố gắng hết mình, tập trung cao độ vào kế hoạch đang làm, thành công sẽ ưu ái tìm đến bạn. Không những vậy, vận thế của con giáp này còn cực tốt. Cơ hội thăng quan tiến chức, lương bổng được tăng cũng hoàn toàn có thể.

Tuổi Tý

Trong 10 ngày tới, người tuổi Tý nhận được nhiều tin vui bất ngờ, tài lộc phủ phê, thuận lợi trong công việc.

Trong 12 con giáp, tuổi Tý có thể nói là con giáp thích tiền nhất. Họ có tham vọng làm giàu, kiếm ra tiền mỗi ngày.

10 ngày nữa thôi, 3 con giáp này sẽ giàu không tưởng, may không ngờ! - Ảnh 3
Trong 10 ngày tới, người tuổi Tý nhận được nhiều tin vui bất ngờ, tài lộc phủ phê, thuận lợi trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

10 ngày tới, người tuổi Tý sẽ gặp vận may về tiền bạc, họ có cơ hội trúng thưởng hay thậm chí là trúng độc đắc. Trong công việc, con giáp này có cơ hội được đề bạt thăng chức, tăng lương. 10 ngày tới quả thật là cơ hội tốt, tuổi Tý nhất định phải tận dụng!

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

May mắn cả đời dồn vào 3 tháng tới, con giáp này tài lộc phất cao: Hỷ sự rực rỡ, phú quý an nhàn

May mắn cả đời dồn vào 3 tháng tới, con giáp này tài lộc phất cao: Hỷ sự rực rỡ, phú quý an nhàn

3 tháng tới đây, nếu có dự định gì, 3 con giáp này nhớ thực hiện ngay nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 41 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 5 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 6 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 8 giờ 6 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 9 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 10 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi