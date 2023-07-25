Tử vi thứ Ba ngày 25/7/2023: Ngọ dễ phạm sai lầm, Dậu tình duyên ngọt ngào, Tỵ áp lực tiền bạc ảnh hưởng sức khỏe

Tuổi Ngọ làm việc khá chểnh mảng và hời hợt trong ngày Thương Quan nhập mệnh. Cũng bởi đó đều là những việc quen thuộc hàng ngày, bạn khó tránh sự chủ quan và nghĩ rằng chẳng có gì to tát để phải nghiêm túc.

Ngũ hành xung khắc còn cảnh báo nguy cơ đổ vỡ trong mối quan hệ tình cảm vợ chồng của con giáp này. Bạn dễ nghe lời người ngoài mà sinh ra nóng giận, gắt gỏng với người nhà. Chính việc thiếu tin tưởng nhau đang khiến tình cảm rạn nứt, ngày càng khó hàn gắn.

Cũng chính suy nghĩ sai lầm đó khiến con giáp này suýt chút nữa phải trả cái giá đắt khi để xảy ra sự cố. Càng là việc quen tay, bạn càng phải tập trung làm cho xong để còn chuyển qua việc khác, tránh vì sơ suất nhất thời mà sau này tốn cả thời gian lẫn công sức sửa chữa.

Tuổi Dậu

Tử vi vui hôm nay ngày 25/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu và nửa kia đang sống trong những ngày tháng ngọt ngào. Con giáp này cứ thoải mái làm những điều mình muốn, người ấy sẽ chẳng ghét bỏ bạn vì đã sống đúng con người thật của mình đâu.

Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi, bản mệnh sợ rằng mình không phải một nửa hoàn hảo với đối phương, nhưng rồi bạn tự nhận ra nếu đôi bên muốn ở bên nhau lâu dài, hai người đều cần phải tìm cách dung hòa với nhau.

Thiên Ấn chỉ đường, bản mệnh biết làm cách nào để gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh và đặc biệt là lãnh đạo. Chính vì vậy, bạn phát triển rất thuận lợi trong ngày hôm nay. Người đang ứng tuyển cũng sẽ tìm được công việc ưng ý.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ luôn có chí lớn, thích tự lập và không nhờ cậy sự giúp đỡ của người khác. Điều này có thể mang lại kết quả tích cực trong những tình huống đòi hỏi quyết định nhanh nhạy khi cơ hội đến.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không ai sống một mình và hãy mở rộng mối quan hệ và học cách làm việc nhóm. Bạn sẽ khám phá những điều mới mẻ mà trước đây chưa từng biết. Trong gia đình, bạn là một người dịu dàng và biết quan tâm, chăm sóc. Bạn luôn chia sẻ suy nghĩ của mình với nửa kia và cùng nhau thảo luận để tìm ra giải pháp tốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay là một ngày bạn có thể sẽ có những vấn đề liên quan tới tiền bạc khiến bản thân buồn phiền, chịu nhiều áp lực, ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu cần, bạn nên xin sự trợ giúp từ những người xung quanh để tìm ra giải pháp cho vấn đề của mình đi nhé.

Chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ đi xuống, không nên quá kiêu ngạo vì được nhiều người chú ý.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.