Tử vi thứ ba ngày 23/8/2022 của 12 con giáp: Tý – Dần có công việc tiến triển khá thuận lợi, Thìn – Mùi cần tiết chế cái tôi để tránh cãi nhau

Tuy nhiên, hung tinh Kiếp Tài nhắc nhở bạn nên chú ý chi tiêu hợp lý kẻo tiền trôi như nước, làm được bao nhiêu cũng hết sớm hay muộn. Bạn kiếm được tiền nhưng tiêu cũng không ít, có nhiều khoản xài quá trớn, cần thay đổi càng sớm càng tốt.

Tuổi Tý có Tam Hợp độ mệnh nên các kế hoạch công việc trong ngày tiến triển khá thuận lợi. Bạn đã lấy lại được nhịp độ cần có nên mọi việc khá trôi chảy, lại luôn có đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ nên hiệu suất khá cao.

Tuổi Sửu

Hôm nay Thìn Sửu Tương Phá có thể khiến người tuổi Sửu gặp nhiều chuyện không được như ý ngay trong ngày mới này. Nhưng chuyện tình cảm có thể sẽ xảy ra trục trặc, cãi vã to tiếng.

Lúc này, bạn cần phải bình tĩnh để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì. Một điều nhịn là chính điều lành, đừng để những chuyện vụn vặt phá hủy bầu không khí tươi vui và đầm ấm khi cả gia đình quây quần.

Tuổi Dần

Tam Hội là cát thần che chở cho vận trình của người tuổi Dần trong ngày thứ 3 này. Công việc của bạn có phần thuận lợi hơn thường ngày. Các mối nhân duyên hài hòa, bản mệnh đi đâu làm gì cũng có người yêu mến và giúp đỡ, giảm được khá nhiều khó khăn.

Thực Thần giúp tài lộc của bạn trên đà tăng tiến. Kế hoạch kinh doanh diễn ra khá suôn sẻ, hàng hóa lưu thông khá ổn định báo hiệu một năm đầu xuôi đuôi lọt. Bạn có thể nhân cơ hội này đẩy mạnh tiêu thụ hoặc mở rộng quy mô để kiếm thêm nhiều lợi nhuận hơn.

Tuổi Mão

Cục diện Thìn Mão Tương Hại gây ra không ít khó khăn và trắc trở cho người tuổi Mão trong ngày mới này. Vận trình tình cảm bị hung tinh đe dọa, vợ chồng khắc khẩu vì những chuyện nhỏ nhặt, đồng sàng nhưng dị mộng, hòa khí trong nhà bị phá vỡ. Bên ngoài mọi chuyện có vẻ như vẫn ổn nhưng thực chất nội bộ gia đình lục đục từ lâu.

Ngày này bản mệnh còn dễ gặp chuyện bực mình bởi những lời nói thiếu ý nhị từ người khác. Đó là những người tới chơi nhà nhưng nói lời không tốt lành, cố tình gây hấn, gợi ra những vấn đề khó xử.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn dễ xảy ra tranh cãi, đối đầu với người khác vì những quan điểm trái ngược trong quá trình làm việc chung. Ai cũng có những lý lẽ và cách nhìn nhận của bản thân mình, không chịu khuất phục trước đối phương.

Thiên Quan còn cho thấy, cuộc cạnh tranh nơi công sở cũng đầy cạm bẫy, thị phi mà nhiều khi bạn không thể lường hết được hậu quả. Trong khi đó bản thân bạn lại khá thẳng thắn, chính trực nên dễ làm mất lòng người khác. Con giáp này càng giỏi giang, càng có tài thì càng khiến cho những kẻ xấu càng đố kỵ, chỉ chờ đợi thời cơ để bày mưu tính kế hãm hại.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới cho biết tuổi Tỵ gặp khá nhiều may mắn về đường tài lộc khi có Thiên Tài che chở. Vận may kéo dài trong suốt cả ngày, rất có lợi cho chuyện cầu tài, cầu lộc. Ngày này Tài thần ở hướng Chính Tây, nếu có ý định cầu tài lộc thì bạn hãy ghi nhớ điều này nhé.

Nhân duyên của những chú Rắn vô cùng tốt trong ngày hôm nay. Những người độc thân biết cách tôn lên vẻ đẹp của mình nhằm thu hút ánh nhìn của người khác giới. Có thể sẽ có một vài đối tượng khác giới chủ động tiếp cận bạn trong ngày này đấy.

Tuổi Ngọ

Tin vui dành cho người tuổi Ngọ trong ngày thứ 3 này là tình hình tài lộc vô cùng tươi sáng, bản mệnh không cần phải làm quá nhiều mà tiền tiêu vẫn rủng rỉnh nhờ Chính Tài nhập cục. Bạn chưa có khoản chi tiêu nào quá lớn, lại vẫn duy trì được nguồn tài chính ổn định nhờ các khoản tích góp từ trước đó nên nhìn chung cuộc sống vẫn khá “dễ thở”.

Ngũ hành tương sinh giúp chuyện tình cảm đôi lứa được duy trì hài hòa, bản mệnh và đối phương đang sống trong những tháng ngày hạnh phúc của tình yêu. Tuy nhiên người độc thân vẫn phải nỗ lực nhiều hơn mới mong chuyện tình cảm có khởi sắc.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi gặp Hình Thái Tuế nên công việc trong ngày gặp phải không ít trở ngại đến từ cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Không phải do máy móc trục trặc, đồng nghiệp gây khó dễ thì lại do cấp trên liên tục gia tăng áp lực. Tinh thần bị tác động nhiều bề nên bạn cũng khó phát huy được cao độ.

Chuyện tình cảm có dấu hiệu đi xuống. Nhiều khi im lặng lại là cách thức tốt giúp cho mọi chuyện không đi quá xa. Do đó nếu như nhận thấy tranh cãi ngày càng trở nên gay gắt thì người tuổi Mùi nên chủ động im lặng, nó sẽ giúp cả hai người nhanh chóng bình tĩnh lại, tránh nói ra những lời tổn thương nhau.

Tuổi Thân

Tam Hợp che chở, vận trình của người tuổi Thân tha hồ vượng phát, đầu xuân phơi phới, tươi vui, hạnh phúc ngập tràn. Các mối quan hệ từ tình thân đến xã giao đều tiến triển tốt đẹp. Bạn có thể tranh thủ ngày hôm nay để gặp gỡ nhằm tăng thêm tính gắn kết trong mối quan hệ, rất có lợi cho tương lai sau này.

Báo tin vui về đường tình duyên của các cặp đôi. Dù ngày Tết hai bạn không thể luôn ở bên nhau nhưng đôi trái tim yêu vẫn luôn hướng về nhau. Bản mệnh hạnh phúc khi gặp được người tâm đầu ý hợp với mình, đây là điều may mắn mà không phải ai cũng có được nên bạn luôn trân trọng điều đó.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu tìm ra được những phương pháp ứng cứu kịp thời để khơi thông thế bế tắc trong công việc. Nhờ vậy, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi này tăng tiến không ngừng. Con giáp này được cấp trên đánh giá cao về năng lực và tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng sẽ được ưu ái cất nhắc hoặc trao thêm cho những trọng trách mới. Thành công đang đến rất gần bản mệnh rồi.

Bạn đón nhiều tin tích cực trong chuyện tình cảm. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy rất ổn định, cả hai đều tin tưởng và tôn trọng đối phương. Hai bạn có thể cùng bàn tới chuyện hôn nhân trong tương lai gần.

Tuổi Tuất

Chịu ảnh hưởng của cục diện Tương Xung, người tuổi Tuất làm gì cũng khó bề thành công trong hôm nay do liên tục chịu sự chọc ngoáy, dòm ngó và cản trở của tiểu nhân. Đối phương quan sát bạn từ lâu, chỉ đợi có thời cơ là gây bất lợi cho bạn, hoặc không thì ngấm ngầm giật dây phá hỏng các mối quan hệ của bạn.

Dù luôn tâm niệm cây ngay không sợ chết đứng nhưng nếu thiếu sự đề phòng, bạn vẫn có thể rơi vào bẫy rập của tiểu nhân lúc nào không hay. Hãy luôn duy trì tỉnh táo, có lòng phòng người để không tự chuốc lấy hung họa thiệt thân.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có sự quyết đoán và dứt khoát hơn hẳn thường ngày. Bạn đưa ra lựa chọn khá nhanh vì biết điều gì có lợi cho mình và tránh điều có hại cho mình. Nhờ có sự nhạy bén đó, bạn dễ dàng gây ấn tượng với cấp trên, dọn đường thăng tiến cho bản thân trong tương lai.

Đôi lứa có một vài khúc mắc vẫn chưa thể tháo gỡ. Cả hai nhìn nhận vấn đề ở góc độ khác nhau nên cũng đưa ra những ý kiến trái ngược. Vấn đề là hai bạn đều không chịu đặt mình vào vị trí của đối phương nên mâu thuẫn ngày càng gay gắt hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!