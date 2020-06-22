Tử vi thứ Ba ngày 23/6/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tý đón tiền khủng lộc lớn, tuổi Hợi không có một đồng dính túi

Theo tử vi 12 con giáp, Tý chuẩn bị tinh thần tốt để đón lộc khủng, tiền đổ về như nước. Bạn có tài kiếm tiền đỉnh nên ai cũng ngưỡng mộ. Đặc biệt là trong công việc, bạn luôn tiên phong, nhiệt tình giúp đỡ mọi người nên được yêu mến. Cấp trên đánh giá cao năng lực cũng như thái độ của bạn.

Tử vi thứ Ba ngày 23/6/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước một ngày sẽ xảy ra với mình những gì để tìm cách phòng tránh thích hợp nhất.

Công việc của Dần có nhiều bước phát triển vượt bậc, tiền đổ về tiêu không hết. Tuy nhiên bạn nên thận trọng trong chi tiêu, hãy biết để dành sau này có khó khăn không phải vay mượn ai. Trong ngày, chuyện tình cảm của bạn ở mức ổn định, không xảy ra nhiều vấn đề tranh cãi.

Sửu có tin vui về chuyện tình cảm. Người độc thân thoát ế trong nháy mắt vì gặp được tình yêu sét đánh. Bạn có cơ hội gặp gỡ nhiều người nên cuộc sống thêm thú vị, không còn nhàm chán như trước đây. Tuy nhiên bạn cũng nên sáng suốt lựa bạn mà chơi, đừng dễ dãi bị người khác lợi dụng.

Tử vi thứ Ba ngày 23/6/2020 của tuổi Mão

Mão vướng phải khó khăn về đường tiền bạc. Bạn làm bao nhiêu cũng không đủ tiêu, phải vay mượn khắp nơi khiến người khác chê cười. Điều này khiến tâm trạng của bạn vô cùng mệt mỏi, lận đận. Thậm chí còn mắc phải nhiều chứng bệnh như đau đầu, đau bao tử.

Tử vi thứ Ba ngày 23/6/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Ba ngày 23/6/2020 của tuổi Thìn nhiệt tình - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Thìn là người nhiệt tình nhưng lòng tốt của bạn đã đặt nhầm chỗ trong ngày. Bạn bị lợi dụng nên mất tiền, mất mối quan hệ thân thiết. Hãy cẩn thận những mối quan hệ xung quanh, đừng tin tưởng bạn bè quá mức mà thiệt thân.

Tử vi thứ Ba ngày 23/6/2020 của tuổi Tỵ

Chuyện tình của Tỵ có nhiều khởi sắc vượt quá mong đợi. Người độc thân thoát ế, cuộc sống bắt đầu thú vị hơn. Điều này là động lực giúp bạn tiến lên trong công việc. Nhờ tâm trạng thoải mái, vui vẻ nên bạn có nhiều ý tưởng sáng tạo khiến cấp trên trọng dụng, yêu mến.

Tử vi thứ Ba ngày 23/6/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ gặp họa thị phi từ trên trời rơi xuống vì tật nhiều chuyện, lo chuyện bao đồng. Điều này làm ảnh hưởng đến công việc, vận trình của bạn trong ngày. Những chuyện mệt mỏi đều đổ về cùng lúc khiến bạn ăn ngủ không yên, làm gì cũng hỏng.

Tử vi thứ Ba ngày 23/6/2020 của tuổi Mùi

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Mùi cẩn thận tiểu nhân hãm hại mất tiền mất danh dự trong ngày. Bạn bị chơi xấu, đâm lén sau lưng nên tiền bạc kiếm được đều đổ sông đổ bể. Những công sức bấy lâu nay cũng không được cấp trên công nhận khiến tâm trạng bạn vô cùng thảm hại.

Tử vi thứ Ba ngày 23/6/2020 của tuổi Thân

Thân có suy nghĩ tích cực nên làm việc gì cũng đạt được thành tựu. Trong ngày, bạn nên cân nhắc việc đầu tư vào lĩnh vực nào đó để hưởng lợi. Chắc chắn bạn sẽ thu về nguồn lợi khủng, tiền bạc tiêu cả đời không hết. Không những vậy, bạn còn có nhân duyên lành trong thứ Ba.

Tử vi thứ Ba ngày 23/6/2020 của tuổi Dậu

Dậu làm một hưởng mười, đầu tư trúng đậm. Tuy nhiên bạn gặp khá nhiều khó khăn trong chuyện tình cảm. Mối quan hệ của bạn không như ý muốn, thường xuyên cãi vã vì những điều nhỏ nhặt. Nếu không thể giải quyết được, cả hai sẽ đường ai nấy đi trong tiếc nuối.

Tử vi thứ Ba ngày 23/6/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Ba ngày 23/6/2020 của tuổi Tuất có cơ hội thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Bạn học hỏi nhiều kiến thức mới nên vận trình vô cùng hanh thông. Đây là cơ hội tốt để bạn thăng tiến, giữ vai trò lớn khiến nhiều người nể phục. Tuy nhiên khi thành công đừng quá kiêu ngạo khiến người khác ghét bỏ. Hãy sống khiêm tốn để được phúc lộc trời ban.

Tử vi thứ Ba ngày 23/6/2020 của tuổi Hợi

Hợi nghèo rớt mồng tơi trong ngày. Bạn không có một đồng dính túi vì lâm vào cảnh bài bạc, đỏ đen. Điều này khiến vận tiền tài của bạn đi xuống một cách thảm hại. Nếu không chuẩn bị tâm lý, bạn sẽ sốc nặng thậm chí còn ảnh hưởng đến sức khỏe.

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