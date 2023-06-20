Tử vi thứ Ba ngày 20/6/2023: Lộc trổ đầy cành, 3 con giáp tiền tài như ý, PHÚC KHÍ tề tựu, bội thu bạc tỷ

Theo tử vi hàng ngày, tuổi Dần có một ngày làm việc hăng hái và nhiệt tình nhờ sự xuất hiện của cát tinh Chính Quan. Khối lượng công việc dồn dập hàng ngày được con giáp này kiểm soát rất tốt, xử lý gọn gàng đâu ra đấy.

Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc tác động nên đường tình duyên của những chú Hổ lại kém sắc. Được cái này mất cái kia, nếu bạn cứ mải miết theo đuổi sự nghiệp như hiện tại thì chắc chắn sẽ đẩy tình yêu của mình tới bờ vực sụp đổ. Người độc thân cũng sẽ phải chịu cảnh cô đơn một thời gian dài nữa.

Dù đôi lúc vẫn còn chút căng thẳng nhưng bạn cũng vẫn giải quyết mọi chuyện vô cùng êm đẹp. Những thứ tưởng chừng như khó khăn nay bạn cũng đã vượt qua được. Qua đó, khả năng tiềm ẩn của Dần cũng được khai phá mạnh mẽ, mở rộng đường tiến thân cho bạn.

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra hanh thông. Bản mệnh được Thực Thần trợ mệnh mang đến nhiều may mắn bất ngờ trên con đường danh lợi. Qua đó, bản mệnh có thể nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc không tệ. Chính sự nhạy bén và tinh tế của bản thân giúp cho con giáp này nhanh chóng tìm thấy nhiều cơ hội kiếm tiền đầy tiềm năng, từ đó có thể mang lại khoản tiền đáng mơ ước.

Vận trình tình cảm khởi sắc. Bạn tìm thấy được cảm giác bình yên trong mối quan hệ hiện tài. Dù rằng tốc độ tiến triển còn chậm nhưng vẫn có tín hiệu khả quan trong tương lai xa.

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp vào thứ Ba 20/06/2023 hôm nay, tuổi Mão đón nhận nhiều vận may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn. Thế nhưng, con giáp này cho là chớ nên chỉ nhìn và quan tâm thái quá vào vật chất. Thay vào đó hãy nhìn bao quát hơn về những mặt lợi và hại để đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão nên ghi nhớ rằng tiền bạc có dư dả thì bản mệnh cũng không nên chi tiêu thoải mái theo ý thích của mình, hãy tạo ra một khuôn khổ nhất định cho bản thân trong việc chi tiêu, tự mình trải qua những tình huống khó khăn nhưng vẫn giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến nhiều hơn.

Ngũ hành xung khắc cho thấy căng thẳng tình cảm xuất phát từ sự nhàm chán. Con giáp này và nửa kia của mình hãy thử thay đổi không gian, tạo những tình tiết lãng mạn, thường xuyên hẹn hò nhau để hâm nóng lại tình cảm đôi lứa đang có dấu hiệu nhạt phai.

*Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.