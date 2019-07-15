Tử vi thứ Ba ngày 16/7/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thìn có vận may buôn bán, tuổi Tuất có sự nghiệp hanh thông

Bù lại, chuyện tiền bạc gặp may mắn, nhất là trong làm ăn kinh doanh.

Tuổi Tý cẩn thận trong công việc vào ngày mới. Những kẻ đặt điều nói xấu đang hăm he hãm hại bạn. Lời khuyên cho bạn là hãy giữ bình tĩnh, có những việc chỉ cần thời gian để trả lời, bạn không cần phải lên tiếng ngay.

Dù vậy, chuyện tình cảm có chút trắc trở. Cảm giác không an toàn có thể khiến cả hai dần có khoảng cách.

Tài lộc của tuổi Sửu trong ngày mới khá dồi dào. Bạn có cơ hội phát huy khả năng và đạt được thành tựu lớn.

Tử vi thứ Ba ngày 16/7/2019 của tuổi Dần

Tử vi thứ Ba ngày 16/7/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần có điềm báo thăng tiến trong công việc. Những cố gắng của bạn được đánh giá cao.

Tình duyên có dấu hiệu khởi sắc. Bạn trở nên thu hút trong mắt đối phương hơn khi tập trung theo đuổi đam mê công việc.

Tử vi thứ Ba ngày 16/7/2019 của tuổi Mão

Vận trình tình cảm của tuổi Mão có điềm bất lợi trong tình cảm. Vợ chồng hay tình nhân sẽ có thể cãi vã, dẫn đến rạn nứt tình cảm. Bạn nên cẩn thận, tránh để người thứ ba chen chân vào.

Về công việc, bạn đừng quá phân tâm, nên tập trung hơn để tránh mắc sai phạm.

Tử vi thứ Ba ngày 16/7/2019 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn gặp vận may trong buôn bán. Bạn có thể được quý nhân tìm giúp đối tác làm ăn tin cậy.

Dù vậy, tuổi Thìn nên giữ gìn sức khỏe, đừng vì công việc mà để cơ thể suy nhược.

Tử vi thứ Ba ngày 16/7/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Ba ngày 16/7/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ quý nhân tương trợ, tuổi Tỵ cũng gặp nhiều vận may trong sự nghiệp. Bạn tìm được hướng đi mới thuận lợi hơn.

Về tình duyên, bạn đừng quá cứng nhắc dễ khiến đối phương buồn phiền.

Tử vi thứ Ba ngày 16/7/2019 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ nên kiên định hơn trong công việc. Có những quyết định cần bạn dứt khoát và can đảm.

Về tài lộc, trong ngày bạn không phải lo thiếu thốn, nhưng nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng.

Tử vi thứ Ba ngày 16/7/2019 của tuổi Mùi

Vận trình của tuổi Mùi trong ngày mới khá tốt đẹp. Bạn tìm được điểm mạnh để phát huy trong công việc.

Dù vậy, trong ngày có điềm báo hao tài, bạn nên cẩn thận chuyện tiền bạc.

Tử vi thứ Ba ngày 16/7/2019 của tuổi Thân

Tử vi thứ Ba ngày 16/7/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân không phải lo lắng chuyện tiền bạc, thu nhập thêm sẽ tăng. Dù vậy, bạn khá bận rộn hơn.

Người kinh doanh sẽ có tài lộc khởi sắc hơn.

Tử vi thứ Ba ngày 16/7/2019 của tuổi Dậu

Ngày mới, tuổi Dậu được quý nhân dẫn đường, gỡ rối chuyện công việc.

Dù vậy, trong ngày bạn nên chi tiêu hợp lý hơn, tránh quá tay.

Tử vi thứ Ba ngày 16/7/2019 của tuổi Tuất

Công danh sự nghiệp của tuổi Tuất trong ngày mới khá hanh thông. Khó khăn mấy bạn cũng sẽ vượt qua được.

Chuyện tình cảm cũng khá tốt đẹp. Tốt nhất là bạn nên quên đi chuyện cũ và tập trung cho mối quan hệ hiện tại.

Tử vi thứ Ba ngày 16/7/2019 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Ba ngày 16/7/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi có nhiều cơ hội hơn trong công việc. Bạn tìm được hướng đi có thể phát huy thế mạnh của bản thân.

Điềm báo hao tài rình rập bạn, bạn nên cẩn thận trong chi tiêu hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.