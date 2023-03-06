Tử vi thứ Ba 7/3/2023 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền tới tận cửa, Mão - Thân vận đen bủa vây, sự nghiệp ảm đạm

Vận trình tình cảm hài hòa, ấm êm. Sự chủ động hâm nóng tình cảm giúp cho mối quan hệ giữa bạn và đối phương chẳng có đáng lo ngại. Ngoài ra, người độc thân cần cởi mở hơn để nâng cao cơ hội tìm kiếm một nửa yêu thương.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra chẳng đáng lo. May mắn là được Quý Nhân chỉ đường dẫn lối nên người tuổi này xác định được phương hướng để phát triển con đường công danh. Ngoài ra, bản mệnh có kế hoạch rõ ràng nên chỉ cần chăm chỉ và không bỏ cuộc giữa chừng thì thành công ắt sẽ tìm đến. Vì được Thực Thần chiếu mệnh nên tiền bạc liên tục “chảy” về túi của con giáp này, từ đó cải thiện nguồn thu nhập đáng kể và có cuộc sống đáng mơ ước.

Chuyện tình cảm được Tả Phù chiếu mệnh nên bản mệnh mở rộng thêm nhiều mối quan hệ mới. Qua đó, người độc thân có thể nâng cao cơ hội yêu đương trong những ngày đầu năm mới. Ngoài ra, những cặp đôi yêu nhau đang dần tính đến chuyện trăm năm nhưng làm gì cũng chớ nên hấp tấp, vội vàng.

Vận trình tài lộc của người tuổi Sửu tăng cao nếu con giáp này làm ăn minh bạch và rõ ràng, vì đồng tiền “sạch” bao giờ cũng có lộc và trường tồn. Trường hợp phát sinh điều gì thì hãy bình tĩnh giải quyết, càng nóng giận càng nhanh mất tiền mất của.

Tuổi Dần

Tài lộc của người tuổi Dần sẽ trên đà tăng cao và suôn sẻ hết cỡ. Nguồn thu nhập từ nhiều công việc khác nhau giúp cho con giáp này có được một cuộc sống sung túc hơn trước, có thể thoải mái chăm lo và mua sắm cho gia đình với những thứ tốt nhất. Việc kinh doanh, buôn bán khấm khá, đồng thời còn gặp nhiều vận may nên nguồn thu nhập của con giáp này cải thiện một cách nhanh chóng tại thời điểm này.

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ trở nên hanh thông và rực rỡ. Đào hoa vượng giúp cho người độc thân tìm được chân ái đời mình. Thế nhưng, đào hoa vượng quá mức lại khiến cho các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu nảy sinh mâu thuẫn do liên quan đến người thứ ba.

Tuổi Mão

Vận trình tài lộc của người tuổi Mão sẽ vướng phải Âm Sát nên cẩn thận kẻo bị lừa lộc. Dạo gần đây, những chiêu trò lừa tiền trên mạng xã hội rất tinh vi, do đó đừng cho ai vay tiền trên mạng. Trường hợp con giáp này cho người khác vay mượn thì hãy gặp nhau trực tiếp, đồng thời không giao dịch qua điện thoại.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ chẳng mấy tốt đẹp. Trong thời gian này, chuyện yêu đương giữa các cặp đôi có vẻ như chững lại khi cả hai không còn mặn nồng như trước. Người đã kết hôn khá nóng tính nên đôi khi hay nặng lời với đối phương.

Vận trình tài lộc của người tuổi Mão sẽ vướng phải Âm Sát nên cẩn thận kẻo bị lừa lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Mọi việc làm của người tuổi Thìn trong ngày 7/3 sẽ diễn ra tương đối dễ dàng. Cách làm việc quyết đoán giúp cho người tuổi này đạt được những mục tiêu mà chính mình đề ra trước đó. Chính vì vậy, bản mệnh nhanh chóng tận hưởng thành quả trọn vẹn trong thời gian tới. Song, con giáp này cần đề phòng những người có xu hướng xu ninh, cố tình tiếp cận để vay mượn tiền bạc.

Vận trình tình duyên hạnh phúc. Bản mệnh may mắn khi có gia đình và những người thân thông cảm cho sự bận rộn của bạn. Gia đình trở thành động lực để bạn tiếp tục cố gắng và vượt qua những khó khăn hiện tại.

Tuổi Tỵ

Vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ sẽ lên xuống thất thường. Mặc dù kiếm được nhiều tiền nhưng con giáp này không giữ được vì bị tiểu nhân phá hoại, quấy phá. Tốt nhất là bạn cần lên kế hoạch quản lý tài chính hợp lý, đồng thời việc cần phải chi tiêu thì nên chi tiêu đừng có tiếc tiền cho sức khỏe.

Hơn nữa, vận trình tình cảm gặp nhiều khúc mắc đáng lo. Thìn Sửu tương xung khiến cho mối quan hệ vợ chồng không được êm ấm, hài hòa như phút ban đầu. Dù sống cùng với những người thân yêu nhưng bạn vẫn luôn có cảm giác cô đơn, lạc lõng.

Tuổi Ngọ

Cát Tinh trợ lực nên người tuổi Ngọ làm việc gì cũng “thuận buồm xuôi gió” trong ngày thứ Ba này. Đó là do người tuổi này biết cách thể hiện năng lực của mình trong công việc, dù đôi lúc còn xao nhãng nhưng vẫn tạo được ấn tượng tốt với lãnh đạo. Nguồn thu nhập rủng rỉnh từ công việc chính giúp cho con giáp này có thể động lực mạnh mẽ để tiếp tục với công việc làm giàu của mình.

Vận trình tình cảm liên tục gặp nhiều vận may. Vốn là một người lương thiên nên bạn luôn được người khác yêu mến. Gia đình của bạn hiện đang hạnh phúc ấm êm khiến nhiều người cũng phải ghen tị.

Tuổi Mùi

Công việc của người tuổi Mùi sẽ trở nên thuận lợi, hanh thông. Đặc biệt là những ai đang làm công việc phải di chuyển nhiều nên được Dịch Mã chiếu vận. Bên cạnh đó, đây là thời gian tốt dành cho các những người đang có ý định chuyển nghề nghiệp hoặc đi xa công tác. Con giáp này chăm chỉ “cày cuốc” nên rất quý trọng đồng tiền mà mình làm ra. Do đó, bạn không cần phải lo lắng về các khoản chi tiêu của mình, giỏi chắt góp sẽ có khoản tiền to.

Vận trình tình cảm khá vượng. Tốt nhất là hãy bình tĩnh và buông bỏ những suy nghĩ phiền muộn về các mối quan hệ khiến bạn không thoải mái. Hơn ai hết, bạn có quyền đối xử tốt với bản thân và từ chối những người đang có ý định lợi dụng tình cảm của mình.

Công việc của người tuổi Mùi sẽ trở nên thuận lợi, hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân làm việc tương đối bất ổn, có thể gặp những chuyện không đâu vào đâu cả. Ngũ Quỷ cho biết, bản mệnh có thể gặp tiểu nhân quấy phá và ghen ghét với những thành tựu có được trong công việc. Vì thế, thời gian này khá khó khăn với người tuổi này nhưng đừng nản lòng rồi qua đêm đen sẽ nhìn thấy Mặt Trời. Trong quá trình làm ăn, con giáp này có thể bị hao hụt tiền vốn mà không rõ nguyên nhân. Nếu đang muốn tuyển nhân viên phụ việc thì hãy cân nhắc thật kỹ và hãy chọn người hợp tuổi tránh mất tiền mất bạc.

Vận trình tình cảm không được hanh thông. Bạn cần dành thời gian cho gia đình nhiều hơn thay vì cứ “đâm đầu” vào con đường phát triển sự nghiệp, bởi trên đời này chỉ có gia đình là đối tốt với bạn còn thiên hạ thì mai sau không biết sẽ như thế nào.

Tuổi Dậu

Vận trình công việc của người tuổi Dậu sẽ diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Trong ngày Tam Hợp, người tuổi này làm việc gì cũng may mắn, trôi chảy, đặc biệt là những người đang theo đuổi con đường công danh. Con giáp này tìm thấy được nhiều cơ hội kiếm tiền cho mình trong ngày cuối tuần nhờ có công việc kinh doanh phất lên tại thời điểm này.

Tình cảm giữa tuổi Dậu với nửa kia theo thời gian càng thêm mặn nồng. Trong nhiều vấn đề, cả hai luôn cố gắng nhường nhịn và lắng nghe đối phương nhiều hơn giúp cho mối quan hệ càng thêm bền chặt. Bản mệnh có thời gian ở bên gia đình và người yêu của mình. Một số cặp đôi đang trong tình trạng yêu xa những bạn và đối phương đều dành sự quan tâm cho nhau. Con giáp này không cần quá lo lắng vì cả hai sẽ sớm đoàn tụ hoặc về chung một nhà.

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất có nhiều khởi sắc. Vận trình tài lộc càng về sau càng dồi dào. Con giáp này nên có niềm tin vào những bước đầu tư của mình và đầu tuần sẽ xuất hiện một vài khó khăn nhưng sẽ sớm ổn định trở lại. Được may mắn ưu ái nên con giáp này có được nguồn tài chính đáng mơ ước, đồng thời bản mệnh còn đưa ra những quyết định sáng suốt trên phương diện tiền bạc.

Vận trình tình cảm không có nhiều biến động. Người có gia đình thì vợ chồng tình cảm được hâm nóng. Người độc thân nên hết sức tỉnh táo trước những lời tán tỉnh, đừng quá ham vui mà bị lừa về mặt tình cảm.

Tuổi Hợi

Sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày thứ Ba này sẽ diễn ra ổn định. Năng lực vượt trội giúp cho người tuổi này tự tin hơn trong mọi quyết định. Song song đó, sự kiên quyết của bản mệnh khiến cho nhiều đối thủ cạnh tranh phải dè chừng. Có thể đó, thời gian này rất thích hợp để con giáp này tính đến các dự án kiếm tiền dự phòng và nâng cao nguồn tích lũy trong tương lai.

Vận trình tài lộc của bản mệnh cũng sẽ trên đà tăng tiến. Với doanh thu ngày một tăng cao, con giáp này có thể an tâm tận hưởng cuộc sống một cách thoải mái mà không cần lo nghĩ nhiều đến chuyện tiền nong.

Sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày thứ Ba này sẽ diễn ra ổn định - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.