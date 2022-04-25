Tử vi THỨ BA (26/04/2022) của 12 con giáp: Con giáp được Qúy nhân phù trợ, của cải tăng chóng mặt

Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tý có một ngày sự nghiệp thuận lợi. Do được Tam Hợp phù trợ, bản mệnh sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu mà mình đã đặt ra, trở thành tấm gương để mọi người ngưỡng mộ và noi theo.

Tuy nhiên tình cảm gia đình bạn đang có dấu hiệu rạn nứt. Có lẽ lấy lý do mình đã quá vất vả vì sự nghiệp để bỏ lơ việc chăm sóc gia đình.

Hôm nay còn là ngày thích hợp để người làm ăn kinh doanh đưa ra những quyết định đầu tư kinh doanh. Với mối quan hệ xã giao rộng rãi, bạn có nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác, bạn hàng đáng tin cậy, tạo đà cho sự phát triển trong tương lai.

Tuổi Sửu

Dường như mọi người rất để ý đến những điều mà tuổi Sửu nói ngày hôm nay với vẻ soi mói, bắt lỗi dưới sức ảnh hưởng không nhỏ của Thiên Quan. Thế nên hãy thận trọng trong từng điều bạn thốt ra, tránh để rơi vào trường hợp mọi người đánh giá bạn sai vì chính một lời nói thiếu cân nhắc nhé.

Ngũ hành xung khắc khiến bạn cảm giác bất an. Ai biết được tương lai sẽ mang đến điều gì?. Bạn cũng không là ngoại lệ, không thể biết ngày mai sẽ ra sao. Thế nên hãy ngừng lo lắng về những chuyện viển vông đi nhé.

Theo xem ngày tốt theo Nhị thập bát tú, hôm nay bạn nên kiêng cữ những việc như chôn cất, cưới gả, trổ cửa dựng cửa, khai ngòi phóng thủy, khai trương, xuất hành, đóng giường lót giường. Các việc khác cũng không hay.

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày cho biết ngày Mão Dần Tương Hội giúp người tuổi Dần gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm nhờ được quý nhân trợ giúp. Hôm nay, con giáp này có thể sẽ giành được nhiều cơ hội vượng duyên khi người độc thân được mọi người giới thiệu cho đối tượng gặp gỡ, tăng thêm duyên tình.

Thương Quan cảnh báo những nguy cơ có thể xảy đến trong công việc của người tuổi Dần trong hôm nay. Bản mệnh dường như quá đắm chìm trong tình yêu mà quên lãng đi những mục tiêu mà bạn đặt ra phải tranh thủ giải quyết trong kỳ nghỉ lễ này, trong đó có công việc. Thiếu tập trung mà lơ đãng vào những mối quan tâm khác, có thể bạn sẽ mắc phải sai lầm khá lớn.

Mộc khí vượng nhắc nhở con giáp này nên chú ý đến các bệnh về gân cốt. Ngồi quá lâu một chỗ, ít vận động khiến cơ thể của bạn trở nên chậm chạp, trì trệ. Hãy cố gắng rèn luyện cơ thể thường xuyên hơn nhé.

Tuổi Mão

Tam Hội tụ khí, người tuổi Mão thực hiện những kế hoạch đã đặt ra từ trước một cách thuận lợi. Bản mệnh dần trở nên tự tin và quyết đoán hơn, bởi bạn biết rằng mình cũng có những điểm mạnh riêng và mình chẳng hề thua kém bất cứ ai.

May mắn hơn, trong ngày hôm nay, quý nhân có thể xuất hiện để giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những khúc mắc đã tồn tại suốt thời gian qua, cũng như đưa ra định hướng cho tương lai của bạn. Hãy chú ý học hỏi những điều hay từ người ấy nhé.

May mắn hơn, trong ngày hôm nay, quý nhân có thể xuất hiện để giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những khúc mắc đã tồn tại suốt thời gian qua

Tuy nhiên, Mộc khắc Thổ khuyên bản mệnh hãy quan tâm đến một nửa của mình nhiều hơn, chớ nên ích kỷ chỉ biết có bản thân. Đừng cho rằng việc người ấy phải nghe theo mình là hiển nhiên mà bỏ qua cảm xúc của đối phương.

Tuổi Thìn

Hôm nay Mão Thìn Tương Hại là nguyên nhân dẫn đến sự nóng vội, thiếu kiên nhẫn của tuổi Thìn trong ngày hôm nay. Đừng để những lời nói bộc phát, thiếu suy nghĩ của mình làm tổn thương người khác.

Chính Quan đưa đường chỉ lối, người tuổi Thìn có những quyết định khôn ngoan nhờ sự nhạy cảm của bản thân. Có những người không tin vào việc linh tính mách bảo nhưng riêng bạn thì khác. Và lần này bạn đã đúng khi tin tưởng vào lựa chọn của mình.

Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng phần nào đến chuyện tình cảm của người tuổi Thìn. Hai bạn ngày càng nảy sinh nhiều vấn đề hơn nhưng không biết vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu, không ai chịu nhường nhịn ai, chỉ muốn giữ cái tôi của mình.

Tuổi Tỵ

Chính Tài đang cho thấy nguồn thu nhập của con giáp tuổi Tị đang dần ổn định và có dấu hiệu tăng tiến lên mỗi ngày. Có thể cơ hội tăng lương tăng thưởng còn đến với bạn nữa, hãy nỗ lực hết mình để đạt được những mục tiêu đã đề ra nhé.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho các cặp vợ chồng làm mới tình cảm của mình, để tránh sự nhàm chán hai người hãy tìm tới những địa điểm mới, thú vị hơn để cùng nhau có những trải nghiệm hay ho, lưu lại những kỷ niệm đẹp đẽ.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ đang xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bạn cảm thấy tự tin mỗi khi bắt tay vào công việc, bởi dù có gặp khó khăn đi nữa thì xung quanh bạn luôn không thiếu người giúp đỡ.

Trong gia đình, bản mệnh luôn quan tâm và nhường nhịn nửa kia, nhờ đó mà tình cảm vợ chồng được yên ấm. Dù đôi khi vẫn có ý kiến bất đồng, song hai người đều không nghiêm trọng hóa điều đó, khiến không khí gia đình căng thẳng. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tuổi Mùi

Hôm nay tuổi Mùi được Tam Hợp cục nâng đỡ nên công việc thuận lợi, đường công danh rộng mở, làm gì cũng đạt kết quả xuất sắc, được đánh giá cao cả về hiệu suất lẫn chất lượng.

Tuy nhiên, dù thuận lợi bạn cũng không nên vì thế mà chủ quan, nhất là khi có Thiên Quan xuất hiện trong ngày chủ nhật này. Có những lúc công việc tưởng chừng suôn sẻ nhưng giữa chừng lại có kẻ xông ra phá hoại, những chú Dê vốn chẳng muốn động chạm đến ai nhưng khi có người động đến mình thì chẳng thể bỏ qua.

Ngũ hành xung khắc dự báo, mâu thuẫn gia đình đến từ những chuyện nhỏ nhặt nhưng không ai chịu thôi. Con giáp này và người ấy nên bình tĩnh lại, ngồi xuống chuyện trò tâm sự để cùng tìm cách tháo gỡ vấn đề.

Tuổi Thân

Tử vi hàng ngày 26/4/2022 của 12 con giáp, Chính Ấn là lúc tuổi Thân thể hiện năng lực, ngày hôm nay cần phải hiểu rõ khi nào thì nên nắm lấy trách nhiệm, khi nào thì cần phải giao phó nó cho người khác và tập trung chuyên môn. Ôm đồm quá không ổn chút nào, nhất là trong những lúc bạn không thực sự "sung sức.

Mộc - Kim xung khắc khuyên bạn đừng đưa ra những nhận xét tiêu cực về người ấy. Một vấn đề bất chợt nảy sinh khiến hai người đều cảm thấy buồn bực, họ sẽ khó thông cảm cho lời nói của bạn, do đó, có thể sự căng thẳng này kéo dài.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Nam phía trong phòng, giường và cửa phòng thai phụ. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Dậu

Hôm nay người tuổi Dậu thường hay do dự, thiếu quyết đoán, đặc biệt là đưa ra những quyết định quan trọng. Hãy thử hỏi ý kiến của những người đi trước đáng tin cậy nếu bạn còn chưa thực sự chắc chắn với suy nghĩ của mình.

Trong các mối quan hệ xã hội, bạn là người nổi bật và được yêu mến. Bạn luôn đối xử thật lòng với những người chân thành với mình, đồng thời tránh xa những kẻ có ý đồ xấu để không vướng vào chuyện thị phi. Bạn còn luôn tìm được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của mình.

Mối quan hệ gia đình của người tuổi này rất hòa hợp. Gia đình chính là động lực giúp bạn không ngừng phấn đấu vươn lên, không chịu đầu hàng trước khó khăn thử thách, đồng thời là bến đỗ cho bạn mỗi khi mệt mỏi.

Tuổi Tuất

Nhờ có Lục Hợp mà hôm nay con giáp tuổi Tuất nhận được những chỉ dẫn khôn ngoan để bạn có thể tránh được những xung đột, tranh chấp không đáng có. Bạn cũng trở nên sáng suốt hơn khi nhận định tình hình mà mình đang vướng phải để không bị người khác giận dỗi, tức giận.

Hôm nay có Chính Quan hậu thuẫn, táo bạo sẽ có ích lợi hơn nhiều so với thận trọng đấy tuổi Tuất nhé. Hãy cho mình cơ hội được táo bạo một chút, liều lĩnh một chút, và đáp án có được sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên đấy.

Hôm nay có Chính Quan hậu thuẫn, táo bạo sẽ có ích lợi hơn nhiều so với thận trọng đấy tuổi Tuất nhé.

Mộc - Thổ xung khắc dự báo có rắc rối liên quan tới tiền bạc, nhất là đối với những ai thiếu việc lên kế hoạch cho mọi việc, bao gồm cả tình hình tài chính của bản thân, lại thích tiêu tiền và mua sắm một cách tùy hứng.

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp chỉ ra rằng Tam Hợp quý nhân xuất hiện, đường tình duyên của tuổi Hợi nhờ thế mà khởi sắc rực rỡ. Bản mệnh may mắn có được gia đạo an yên, vợ chồng tình cảm thăng hoa, chẳng còn mâu thuẫn, tranh cãi như trước nữa.

Người độc thân hãy mở rộng trái tim mình và trao đi những điều chân thành nhất. Sự chân thành chính là chìa khóa mở cửa trái tim, nhất định rồi bạn sẽ tìm thấy những hạnh phúc của riêng mình.

Kiếp Tài cản trở khiến con giáp này không khỏi đau đầu với các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Dường như sự mất cân bằng tài chính khiến cho bạn không khỏi ưu tư. Hãy cứ thư giãn và bình tĩnh tìm cách khắc phục. Khi bạn có tinh thần thư thái, các vấn đề tự khắc nó sẽ được giải quyết ổn thỏa mà thôi.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!