Tử vi thứ 7 ngày 16/7 âm lịch, 3 con giáp 'đầu đội vàng, chân đạp bạc', thần tài chống lưng, tiền của dồi dào, làm đâu thắng đó, giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 05:08

3 con giáp dưới đây được Thần Tài chống lưng, tiền bạc bốn phương tụ về, may mắn hanh thông.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là người biết người biết ta, tận dụng triệt để thế mạnh, tài năng của bản thân để thăng tiến. Đặc biệt, hôm nay (16/7 âm lịch), sẽ có tài vận dồi dào, hầu bao lúc nào cũng rủng rỉnh, hãy cứ quyết tâm cống hiến rồi Tý sẽ ngập trong biển tiền, an nhàn thụ lộc.

Theo tử vi 12 con giáp cho hay, cả tài lộc, tình cảm và sự nghiệp của người tuổi Tý đều có cơ hội phát triển trong thời gian này nhờ Cát Tinh chiếu mệnh. Bản mệnh gặp nhiều điều thuận lợi hơn hẳn nhờ các mối quan hệ được mở rộng. Nhân duyên tốt giúp người tuổi Tý nhanh chóng gặp được quý nhân chỉ lối dẫn đường.

Nhờ được nhiều cát tinh cao chiếu nên vận trình tháng mới của tuổi Tý khá ổn định và nhiều chuyện vui kéo về. Nhìn chung đây khoảng thời gian này, bản mệnh đón phúc khí dồi dào và dễ đạt được những thành công như mong đợi. 

Tử vi thứ 7 ngày 16/7 âm lịch, 3 con giáp 'đầu đội vàng, chân đạp bạc', thần tài chống lưng, tiền của dồi dào, làm đâu thắng đó, giàu có hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong ngày hôm nay, người tuổi Mão cực may mắn vì được quý nhân phù trợ. Thời gian trước đây, Mão vẫn gặp phải nhiều khó khăn, nhưng từ thời điểm này, vận may bất ngờ lội ngược dòng, muốn nghèo khó cũng không được.

 

Phương diện tài lộc chính là điểm sáng lớn nhất trong ngày hôm nay của người tuổi Mão. Con giáp này được tài tinh trợ lực, tìm ra được con đường đúng hướng để đón lấy cơ hội kiếm tiền cho mình.

 

Từ giai đoạn này trở đi, ánh hào quang sẽ vây quanh tuổi Mão, con đường sự nghiệp không những thăng tiến mà tài vận ngày càng dồi dào, thời gian tới sẽ thành công vang dội.

Tử vi thứ 7 ngày 16/7 âm lịch, 3 con giáp 'đầu đội vàng, chân đạp bạc', thần tài chống lưng, tiền của dồi dào, làm đâu thắng đó, giàu có hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong tháng 8 này, tuổi Sửu gặp khó khăn vào những ngày đầu tháng, tuy nhiên vào ngày 13/8 (16/7 âm lịch) sẽ được bù đắp lại tất cả, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận của tuổi Sửu có những bước chuyển biến tích cực.

Đường tài lộc của người tuổi Sửu khởi sắc trông thấy một phần là nhờ công việc thuận lợi. Thu nhập nhanh chóng được cải thiện, chất lượng cuộc sống được nâng cao. Người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương hay tăng thưởng bởi những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này.

Đây là giai đoạn hoàng kim để tuổi Sửu phát huy hết mọi thế mạnh của mình. Đối với những người làm việc trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh thì sẽ gặp đối tác có tiềm năng, có khả năng cá kiếm được khoảng tiền lớn, đủ để sống đầy đủ sung túc đến vài năm sau.

Tử vi thứ 7 ngày 16/7 âm lịch, 3 con giáp 'đầu đội vàng, chân đạp bạc', thần tài chống lưng, tiền của dồi dào, làm đâu thắng đó, giàu có hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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