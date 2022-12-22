Tử vi thứ 6 ngày 23/12/2022: Thiên Ấn che chở 3 con giáp sau vượt qua đại nạn, làm gì cũng thành công, vạn sự như ý

Xem tử vi hàng ngày 23/12/2022 của 12 con giáp về các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, bạn sẽ biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước.
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Tuổi Ngọ
Tiếp nối tử vi hàng ngày 22/12/2022 của 12 con giáp, Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Ngọ giữ tình thần rất chăm chỉ và cần cù, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó. Bạn cho rằng mình càng cố gắng bao nhiêu thì càng nhanh chóng trở nên tài giỏi bấy nhiêu.
Cơ hội đầu tư có thể xuất hiện ngay trước mắt bạn trong ngày hôm nay. Bạn nên nhanh chóng nắm bắt, chớ chần chừ, do dự kẻo thời cơ tốt rơi vào tay đối thủ. Sự quyết đoán có thể đem lại lợi ích cho bạn đấy.
Hỏa sinh Thổ, đào hoa nở rộ với người độc thân. Bản mệnh có thể tìm được một vài đối tượng nói chuyện rất hợp với mình, hãy thử nói chuyện với mọi người nhiều hơn để tìm ra ai là người thực sự phù hợp với mình.
Tuổi Dậu
Tam Hội xuất hiện, người tuổi Dậu dành thời gian để tìm ra những gì mình thực sự có hứng thú và có khả năng. Làm việc theo sở thích chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy tràn đầy động lực và đạt được những thành tích rực rỡ đến bất ngờ.
Với người làm kinh tế, bạn có thể thu được một khoản kha khá nhờ các hoạt động đầu tư trước đó. Điều này chứng tỏ bạn là người có khả năng đánh giá tình hình rất chuẩn xác. Hãy tiếp tục tin tưởng vào bản thân mình.
Trong chuYện tình cảm, Thổ sinh Kim cho thấy bạn biết cách làm thế nào để người ấy cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, nhờ vậy mà quan hệ của hai người luôn luôn ngọt ngào, người ấy cũng chẳng bao giờ muốn rời xa bạn.
Tuổi Tuất
Thiên Ấn che chở, người tuổi Tuất có thể sẽ phải phụ trách một vài nhiệm vụ khó khăn. Tuy nhiên, bản mệnh đừng nên quá lo lắng, bởi bạn bè đồng nghiệp xung quanh luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn, để bạn gặt hái thành công.
Tuy nhiên, người làm lãnh đạo chớ nên giữ mãi những suy nghĩ cố hữu của mình trên bất kì lĩnh vực nào. Hãy thay đổi góc nhìn sự vật, sự việc, bạn sẽ tìm ra hướng đi mới cho công việc và không còn áp đặt cho người khác nữa.
Chuyện tình cảm cũng khá yên bình. Nếu đã tìm được người phù hợp, bạn nên thường xuyên thể hiện tình cảm với người ấy hơn, chớ giấu những cảm xúc thật sự ở trong lòng. Những lời yêu thương sẽ khiến quan hệ đôi bên thêm gắn kết.
*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.