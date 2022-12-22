Tử vi thứ 6 ngày 23/12/2022: Thiên Ấn che chở 3 con giáp sau vượt qua đại nạn, làm gì cũng thành công, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 22/12/2022 20:25

Xem tử vi hàng ngày 23/12/2022 của 12 con giáp về các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, bạn sẽ biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước.

Tuổi Ngọ

Tiếp nối tử vi hàng ngày 22/12/2022 của 12 con giáp, Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Ngọ giữ tình thần rất chăm chỉ và cần cù, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó. Bạn cho rằng mình càng cố gắng bao nhiêu thì càng nhanh chóng trở nên tài giỏi bấy nhiêu.
Cơ hội đầu tư có thể xuất hiện ngay trước mắt bạn trong ngày hôm nay. Bạn nên nhanh chóng nắm bắt, chớ chần chừ, do dự kẻo thời cơ tốt rơi vào tay đối thủ. Sự quyết đoán có thể đem lại lợi ích cho bạn đấy.
Hỏa sinh Thổ, đào hoa nở rộ với người độc thân. Bản mệnh có thể tìm được một vài đối tượng nói chuyện rất hợp với mình, hãy thử nói chuyện với mọi người nhiều hơn để tìm ra ai là người thực sự phù hợp với mình.

Tử vi thứ 6 ngày 23/12/2022: Thiên Ấn che chở 3 con giáp sau vượt qua đại nạn, làm gì cũng thành công, vạn sự như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tam Hội xuất hiện, người tuổi Dậu dành thời gian để tìm ra những gì mình thực sự có hứng thú và có khả năng. Làm việc theo sở thích chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy tràn đầy động lực và đạt được những thành tích rực rỡ đến bất ngờ.
Với người làm kinh tế, bạn có thể thu được một khoản kha khá nhờ các hoạt động đầu tư trước đó. Điều này chứng tỏ bạn là người có khả năng đánh giá tình hình rất chuẩn xác. Hãy tiếp tục tin tưởng vào bản thân mình.

Trong chuYện tình cảm, Thổ sinh Kim cho thấy bạn biết cách làm thế nào để người ấy cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, nhờ vậy mà quan hệ của hai người luôn luôn ngọt ngào, người ấy cũng chẳng bao giờ muốn rời xa bạn.

Tử vi thứ 6 ngày 23/12/2022: Thiên Ấn che chở 3 con giáp sau vượt qua đại nạn, làm gì cũng thành công, vạn sự như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Thiên Ấn che chở, người tuổi Tuất có thể sẽ phải phụ trách một vài nhiệm vụ khó khăn. Tuy nhiên, bản mệnh đừng nên quá lo lắng, bởi bạn bè đồng nghiệp xung quanh luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn, để bạn gặt hái thành công.
Tuy nhiên, người làm lãnh đạo chớ nên giữ mãi những suy nghĩ cố hữu của mình trên bất kì lĩnh vực nào. Hãy thay đổi góc nhìn sự vật, sự việc, bạn sẽ tìm ra hướng đi mới cho công việc và không còn áp đặt cho người khác nữa.
Chuyện tình cảm cũng khá yên bình. Nếu đã tìm được người phù hợp, bạn nên thường xuyên thể hiện tình cảm với người ấy hơn, chớ giấu những cảm xúc thật sự ở trong lòng. Những lời yêu thương sẽ khiến quan hệ đôi bên thêm gắn kết.

Tử vi thứ 6 ngày 23/12/2022: Thiên Ấn che chở 3 con giáp sau vượt qua đại nạn, làm gì cũng thành công, vạn sự như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tướng tay có những dấu hiệu này, TIỀN nhiều tiêu CẢ ĐỜI không hết

Tướng tay có những dấu hiệu này, TIỀN nhiều tiêu CẢ ĐỜI không hết

Ai giàu ai nghèo đâu chỉ nhìn vào ví tiền, vào số dư tài khoản mới biết được. Xem tướng tay có thể chỉ rõ cho bạn thấy số phát tài ngay từ khi còn chưa phát, biết được ai là người tiền tiêu không thiếu lúc nào nữa cơ.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi tu vi hom nay tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào