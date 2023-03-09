Tử vi thứ 6 ngày 10/3/2023: Lục hợp nâng đỡ 4 con giáp sau THĂNG QUAN TIẾN CHỨC, lộc lá tấp nập, nhưng cần cẩn thận bảo vệ sức khỏe trước cường độ công việc cao

Bạn là một người may mắn khi xung quanh bạn là những mối quan hệ rất tích cực khi có Tam hội nâng đỡ. Vì thế, nếu gặp khó khăn trong việc đưa ra những quyết định trọng đại, đừng ngại tìm kiếm sự trợ giúp từ những ai mà bạn yêu quý và tin tưởng nhé.

Xem tử vi , Chính Quan là tín hiệu tích cực để con giáp tuổi Tý có thể sẵn sàng cho những bước tiến quan trọng vào lúc này. Với nền tảng tốt, bạn càng có thể gặt hái nhiều thành công như ý. Nhờ khả năng sắp xếp mà cuộc sống của bạn có nhiều thuận lợi hơn, không những thế bạn có thêm thời gian để theo đuổi một số đam mê đã ấp ủ từ lâu. Lời khuyên cho bạn đó là đừng vì say sưa với công việc mà quên đi việc chăm sóc sức khỏe . Nhất là thời gian này bạn hay thức khuya, gặp tình trạng khó ngủ.

Sức khỏe đã cải thiện hơn trước rất nhiều khi bạn làm theo những lời khuyên đúng đắn. Điều quan trọng là bạn đủ kiên nhẫn để vừa học hỏi vừa điều chỉnh cho phù hợp với thể trạng của mình. Chính Ấn sẽ mang đến những nguồn năng lượng tích cực, khiến mọi nhu cầu của con giáp tuổi Mão đều được đáp ứng. Bạn có cơ hội tỏa sáng theo cách riêng mà không cần phải có những lời chúc tụng của quá nhiều người.

Tuổi Thìn

Hôm nay Tam hội mang tới vận may trong việc kết hợp làm ăn, hợp tác, nếu có thể con giáp tuổi Thìn nên đàm phán sớm vì lúc này các điều khoản rất có lợi cho bạn. Nhất là khi bạn cẩn thận xác minh lại thông tin sẽ tránh được thiệt hại về sau.

Người tuổi Thìn tin rằng luôn có cách thức tốt hơn để cải thiện một công việc, nhờ có Thực Thần mà hôm nay nhiều người đạt được đến độ hoàn hảo nhất định trong nhiệm vụ mà họ vừa hoàn thành. Kết quả của bạn nhận được khá ấn tượng.

Hiện tại bạn đang khá lơ là việc tiết kiệm vì có quá nhiều kế hoạch giải trí, sinh nhật, lễ cưới trong thời gian này. Nếu những cuộc gặp gỡ không mang lại lợi ích gì nên tìm cách từ chối khéo để đỡ tốn kém nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nhờ có Tam Hợp nâng đỡ, che chở mà khía cạnh tình cảm của bạn sẽ nở hoa, có thể bạn sẽ chào đón những khởi đầu mới trong đời sống tình cảm hoặc tạo dựng những kết nối thân mật hơn với bạn bè. Người có đôi hứa hẹn sẽ có những kế hoạch hay ho để cải thiện mối quan hệ của mình.

Thực Thần sẽ ghé thăm con giáp tuổi Tuất, mang đến những điều phước lành liên quan đến tình cảm cũng như những khía cạnh khác trong cuộc sống của bạn. Thậm chí, bạn có thể hỗ trợ tìm ra giải pháp cho người khác nhờ góc nhìn khách quan của mình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.