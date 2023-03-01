Tử vi thứ 5 ngày 2/3/2023: Tài thần đi về Đông Bắc, 3 con giáp sau hưởng trọn lộc trời, làm gì cũng PHÁT!

Tử vi ngày 2/3/2023 tuổi Dần

Chính Quan mang lại điều kiện thuận lợi từ trong các khía cạnh cuộc sống cho tới công việc. Lúc này là khoảng thời gian thích hợp để con giáp tuổi Dần có thể thử nghiệm những thay đổi lớn trong phong cách của bản thân. Hãy thử diện những bộ cánh phong cách hơn hoặc một kiểu tóc hoàn toàn mới.

Những việc làm mới bản thân chắc chắn phải chi một khoản tiền nhưng nếu bạn lên kế hoạch từ sớm thì không có gì phải lo ngại. Nếu cảm thấy tài chính chưa quá dư dả thì chỉ cần chi một khoản nhỏ mà thôi.

Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng tới vận trình tình cảm của các cặp đôi, xuất hiện nhiều mâu thuẫn từ việc thiếu sự quan tâm nhau trong thời gian gần đây. Cả hai người nên cùng chia sẻ để tìm cách cải thiện tinh thần, đừng tỏ thái độ vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra còn trong lòng lại muộn phiền.

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Tử vi ngày 2/3/2023 tuổi Tị

Tam Hội giúp con giáp tuổi Tị trở nên khéo kéo, được lòng mọi người. Nhờ biết rút kinh nghiệm nên trước khi bắt đầu câu chuyện, bạn tìm điểm chung giữa hai người để cuộc nói chuyện diễn ra một cách tự nhiên hơn.