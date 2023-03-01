Tử vi thứ 5 ngày 2/3/2023: Tài thần đi về Đông Bắc, 3 con giáp sau hưởng trọn lộc trời, làm gì cũng PHÁT!

Tâm linh - Tử vi 01/03/2023 20:26

Xem tử vi trọn đời nói chung, tử vi hàng ngày nói riêng đều nhằm mục đích dự đoán vận mệnh, chủ động nắm bắt cơ hội tốt, tránh xa những rắc rối hay xui xẻo có thể gặp phải, cuộc sống thêm phần thuận lợi.

Tử vi ngày 2/3/2023 tuổi Dần 

Chính Quan mang lại điều kiện thuận lợi từ trong các khía cạnh cuộc sống cho tới công việc. Lúc này là khoảng thời gian thích hợp để con giáp tuổi Dần có thể thử nghiệm những thay đổi lớn trong phong cách của bản thân. Hãy thử diện những bộ cánh phong cách hơn hoặc một kiểu tóc hoàn toàn mới. 
Những việc làm mới bản thân chắc chắn phải chi một khoản tiền nhưng nếu bạn lên kế hoạch từ sớm thì không có gì phải lo ngại. Nếu cảm thấy tài chính chưa quá dư dả thì chỉ cần chi một khoản nhỏ mà thôi.
Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng tới vận trình tình cảm của các cặp đôi, xuất hiện nhiều mâu thuẫn từ việc thiếu sự quan tâm nhau trong thời gian gần đây. Cả hai người nên cùng chia sẻ để tìm cách cải thiện tinh thần, đừng tỏ thái độ vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra còn trong lòng lại muộn phiền. 

Tử vi thứ 5 ngày 2/3/2023: Tài thần đi về Đông Bắc, 3 con giáp sau hưởng trọn lộc trời, làm gì cũng PHÁT! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 2/3/2023 tuổi Tị

Tam Hội giúp con giáp tuổi Tị trở nên khéo kéo, được lòng mọi người. Nhờ biết rút kinh nghiệm nên trước khi bắt đầu câu chuyện, bạn tìm điểm chung giữa hai người để cuộc nói chuyện diễn ra một cách tự nhiên hơn.

Về mặt sự nghiệp, khi có Chính Ấn dẫn lối, con giáp tuổi Tị sẽ mang đến cho bạn nhiều ý tưởng thú vị. Do đó, bạn nên tận dụng thời điểm này lập kế hoạch cho những gì bạn muốn đạt được để có một khởi đầu thuận lợi. 
Đây là thời điểm thích hợp để bạn khởi động những gì bạn chưa từng dám làm trong lĩnh vực sự nghiệp. Nhưng trước hết, hãy tự hỏi bản thân về vị trí hiện tại và bắt đầu lên kế hoạch từ đó.

Tử vi thứ 5 ngày 2/3/2023: Tài thần đi về Đông Bắc, 3 con giáp sau hưởng trọn lộc trời, làm gì cũng PHÁT! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 2/3/2023 tuổi Ngọ

Tam hội khuyên người tuổi Ngọ nên tập trung vào các mối quan hệ đối tác, hợp tác làm ăn, họ sẽ giúp bạn khai thác tối ưu các nguồn lực đang có. Nhìn chung, việc này trong tương lai sẽ mang lại cho bạn rất nhiều tiền bạc.
Thiên Ấn ghé thăm vào lúc này cho thấy đây là khoảng thời gian để con giáp tuổi Ngọ có thể nạp đầy năng lượng cho tinh thần và sự sáng tạo của bản thân. Nếu cần thiết, hãy tránh xa mạng xã hội vì bạn đang cần sự riêng tư để có thể kết nối với bản thân. 
Khi cuộc sống đã tốt hơn, có tiền đảm bảo cuộc sống thì bạn cũng nên ưu tiên chọn đồn ăn lành mạnh, có lợi cho sức khỏe của mình. Đừng vì tiết kiệm quá mức mà chọn thực phẩm không đảm bảo vệ sinh nhé.

Tử vi thứ 5 ngày 2/3/2023: Tài thần đi về Đông Bắc, 3 con giáp sau hưởng trọn lộc trời, làm gì cũng PHÁT! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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