Tuyến quả thông cũng chính là cánh cổng chính giữa thể xác và thế giới tâm linh của con người. Một khi tuyến quả thông được đánh thức, con mắt thứ ba sẽ được đồng nhất với trí tuệ con người.

Thể tùng chứa mô võng mạc được cấu tạo bởi các tế bào cảm quang hình que và hình nón, giống hệt như mắt người. Thậm chí, nó cũng có bó dây thần kinh thị giác nối đến vỏ não thị giác. Các chuyên gia khoa học cho hay trong bộ não con người có một phần nhỏ gọi là tuyến quả thông (gọi tên theo hình dáng của nó) thường được xem như con mắt thứ ba ở giữa trán. Nó nằm ở gần chính giữa não, nằm giữa hai bán cầu não. Vì thế nhiều người không nhận được thông tin từ con mắt thứ ba.

Vào thế kỷ thứ ba TCN, bác sĩ Hy Lạp cổ đại Herophilus đã phát hiện ra trong não người có một bộ phận nhỏ, hình dạng như quả thông và có kích thước bằng móng tay út. Ngày nay, các nhà khoa học gọi bộ phận đặc biệt đó là thể tùng.

Và nó được gọi là "mắt" bởi vì bộ phận nào có thể phản ứng và cảm nhận được ánh sáng. Theo tín đồ của phái Thông Thiên Học, bò sát và các loài động vật lưỡng cư đã cảm nhận được ánh sáng thông qua bộ phận này.

Điều đó khiến cho con người sở hữu khả năng siêu nhiên, biết tất cả mọi thứ đang diễn ra ở nơi cách xa, không nghe không nhìn thấy được. Thậm chí, người sở hữu con mắt thứ ba còn có thể hiểu và điều khiển được ý nghĩ người khác. Khi đó, trí tuệ của con người vượt ra khỏi giới hạn thể xác.

Cho nên thực sự dù đó không phải là mắt nhưng chúng ta thường dùng từ "con mắt thứ 3" cho dễ hình dung. Tuy nhiên, điều này cũng thường dẫn đến những hiểu nhầm như người ta hay tưởng là nó giống như trong phim ảnh, có người nghĩ rằng ở đoạn trán có một con mắt THẬT, và bằng cách thần kì nào đó chúng ta có thể "unlock" con mắt này ra để đạt được siêu năng lực.

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Bạn có thể đánh thức con mắt thứ 3?

Những câu chuyện về những người có khả năng quan sát một nơi từ cách xa hàng nghìn dặm hay nhìn được và giao tiếp được với những người đã chết và thậm chí tìm mộ, tìm ra chỗ xác của người chết khiến chúng ta tò mò.

Thực ra, mỗi người đều có con mắt thứ 3 nhưng chúng ta có biết để dùng hay phát huy nó được hay không hay thực hiện đúng cách hay không là chuyện khác. Thế nhưng đại đa số chúng ta chỉ dùng con mắt ấy hoạt động được ở ngưỡng dưới trung bình trong vô thức.

Có một người nhờ vô tình hoặc luyện tập mà qua quá trình thực hành năng lượng mà sử dụng được nó ở một mức độ vừa phải trong thực tại thể chất, người đã sử dụng được con mắt thứ ba này 100% chính là Đức Phật.

Y học đã phát hiện rằng thể tùng của hầu hết mọi người đều bị vôi hóa. Thể tùng của người trưởng thành bị vôi hóa giống như một cục canxi nằm ở giữa não bộ. Nhiều nhà khoa học tin rằng sự vôi hoá thể tùng làm mù con mắt thứ ba, ngăn cản chúng ta có được các năng lực đặc biệt.

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Những người theo thực hành tu luyện còn cho rằng con mắt thứ ba của trẻ em từ 6 tuổi trở xuống rất dễ được khai mở và nhìn rất rõ ràng do các bé rất ngây thơ và trong sáng. Người trưởng thành thì ngược hai, những ham muốn đã che mờ con mắt này của họ, điều đó có thể lý giải tại sao chỉ các nhà sư, các lạt ma Tây Tạng hay những người tu luyện tâm tính một cách chân chính mới có thể khai mở con mắt này.

Trong số đó, những trường hợp sở hữu con mắt thứ ba nhờ quá trình tu luyện và thiền tập có lẽ là những nhà Yoga và các Lạt ma Tây Tạng. Những người tập thiền hoặc yoga đều biết đến 7 vùng luân xa năng lực. Trong khi người Tây Tạng gọi đó là những điểm xoáy “Chakra” thì người Hindu (Ấn Độ) gọi là “luân xa”.

Trong 7 luân xa đó, luân xa 6 là điểm xoáy quan trọng nhất nằm ở gốc mũi, giữa hai mắt và lông mày. Chính vì vậy, luân xa 6 còn được gọi là "con mắt thứ ba" hay là "giác quan thứ 6".

Nếu người nào trải qua xuất sắc quá trình luyện tập, mở được luân xa 6 thì sẽ đạt tới cảnh giới cao bởi khi đó, trí tuệ sẽ trở nên thông suốt, có khả năng thấy rõ mọi vật.

Đồng thời, họ cũng có khả năng dự đoán được nguy hiểm từ khi chúng chưa xảy ra (hay còn gọi là giác quan thứ 6), đọc được suy nghĩ của người khác, di chuyển các đồ vật trong không gian... Tuy nhiên, có rất ít trường hợp mở được luân xa 6.



Khai mở con mắt thứ 3 không hẳn là điều tốt

Không thể khai mở con mắt thứ 3 cũng là điều tốt, đó cũng là điều thuận theo tự nhiên và tốt cho con người hơn vì khi ta không đủ năng lục kiểm soát được lý trí, cảm xúc bản thân sau khi nhìn thấy những điều không nên thấy thì cuộc sống thực sự là bể khổ.

Hãy thử tưởng tượng cuộc sống của bạn sẽ diễn ra như thế nào nếu bạn có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai, hay nhìn thấy ma, các thực thể vô hình, hay các thứ ko nhìn được bằng con mắt vật lý... Cuộc sống lúc đó sẽ thực sự bị đảo lộn phải không nào.

Con mắt thứ 3 được khai mở và có lợi cho vũ trụ này khi chính bạn biết trải tâm thương yêu, khi bạn theo đuổi những phẩm chất cao đẹp như tình yêu thương và lòng trắc ẩn, luôn đứng về lẽ phải. Khi ấy, con mắt thứ 3 sẽ là công cụ đắc lực để bạn có thể phát triển bản thân và hòa mình vào nhịp điệu của Vũ trụ.

Chính Đức Phật xác nhận có các loại thần thông nhưng Ngài hầu hết chỉ sử dụng giáo hóa thần thông, tức là năng lực cải hóa người khác bằng phương thức giáo dục, theo Đức Phật thì loại thần thông này mới là quý báu hơn, kỳ diệu tuyệt vời, là ưu việt hơn cả trong các loại thần thông.

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Thế nhưng hiện nay, nhiều người thông qua Thiền hoặc Yoga để tự mở thần thông nhưng đáng lo ngại là việc đóng lại nó không hề dễ dàng. Sự tò mò đã dẫn họ tới mê lầm, ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại.



Thậm chí, lợi dụng sự tò mò và ngây thơ của những người mới tìm hiểu Thiền để chăm sóc sức khỏe, tà đạo đã thần thánh hóa mọi thứ lên để thu hút những người đi theo họ. Hình thức như "Đức chúa trời" là một ví dụ.

Không thể phủ nhận rằng các phép lạ siêu nhiên là công cụ đắc lực để thu hút hay tạo niềm tin cho người khác. Người bình thường cho rằng người có thần thông là người tu hành đắc đạo, có thể cứu rỗi linh hồn của người khác; do hiếu kỳ, ưa những điều lạ lùng, kỳ dị và khác thường; hoặc có thể trị bịnh, dự đoán kiết hung.

Do nghĩ rằng người có năng lực siêu nhiên là bậc thánh đã đắc đạo, nên tin rằng những gì họ nói đều đúng. Thậm chí để khẳng định mình là người được "Nhà Trời" đưa xuống hay tái thế của Phât, của Chúa bằng cách thể hiện cho mọi người chút pháp thuật mà mình học được.

Những kẻ tà ma ngoại đạo này cố tình tạo nên sự huyền bí cho bản thân, rằng mình chứng được cái này, đạt được cái nọ, xẹt hào quang, rồi giả Phật giả thần, phán cái này cái kia để lừa gạt những người thiếu hiểu biết. Cho dù họ phán trật nhưng quần chúng vẫn tin rầm rầm vì nghĩ họ đã “đắc đạo” rồi.

Thực tế là những người theo tà giáo, họ đã lợi dụng lòng tin của người khác khi thể hiện khả năng thần thông, thấy những điều người khác không thể thấy này để quy tụ những người đi theo và ca tụng mình.

Từ thời Đức Phật, nhiều người đã tự xưng là A-la-hán bằng cách khoe một số khả năng hơn người của mình thu hút người khác cung kính, cúng dường mình chứ không phải chỉ có thời nay mới có những tà đạo nhân danh Thánh thần hay Đức chúa trời.

Nhiều tổ chức tín ngưỡng trong xã hội hiện đại của chúng ta, dù mang danh xưng và hình thức khác nhau, nhưng đều có chung một đặc điểm là tạo ra sự huyền bí, tiếp xúc được với thánh thần, cõi âm, giúp tu hành mau chứng quả, mau đạt được những năng lực siêu nhiên như xuất hồn và cũng như có khả năng trị được những căn bịnh hiểm nghèo mà y học bó tay.

Vì thế, bạn dù tò mò muốn tìm hiểu về lĩnh vực tâm linh cũng phải tỉnh táo để hiểu rằng có nhiều giáo phái để tuân theo nhưng Đạo nào cũng phải lấy con người làm trọng, không hề có màu sắc thần kỳ trong đó, nếu sa đà thì tức là bản thân đã bị mê tín.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.